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México

BTS reúne a casi 50,000 seguidores en el Zócalo de CDMX

BTS, banda musical de Corea del Sur, ofrecerá conciertos en el Estadio GNP, el 7, 9 y 10 de mayo.
mié 06 mayo 2026 07:24 PM
(Obligatorio)
El grupo BTS salió a uno de los balcones de Palacio Nacional. (Foto: Especial )

BTS, grupo de K-pop surcoreano formado en 2013, logró reunir cerca de 50,000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México, durante su visita a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los integrantes del grupo musical salieron a uno de los balcones de Palacio Nacional para ver a sus fans.

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''Con una hermosa sencillez BTS saludó a su 'A.R.M.Y''', dijo Sheinbaum tras la reunión.

''Me da mucha alegría haber podido darles este momento de júbilo. El grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz e inclusión'', agregó.

'A.R.M.Y' es la forma en que se autodenominan los seguidores de la banda de Corea del Sur.

BTS ofrecerá conciertos en el Estadio GNP, el 7, 9 y 10 de mayo.

Los fans de BTS pidieron previamente al Gobierno de México que no se politizara la visita.

"Reconocemos y agradecemos el interés en apoyar este tipo de eventos; sin embargo, como comunidad, no estamos de acuerdo en que se utilicen con este propósito'', indicaron en un comunicado.

''Consideramos importante que estos espacios se mantengan neutrales y enfocados en su esencia: la cultura, el arte y la conexión con el público", señalaron.

"Solicitamos respetuosamente que se evite el uso de artistas y eventos culturales con fines ajenos a su naturaleza", añadieron.

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Claudia Sheinbaum BTS Zócalo

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