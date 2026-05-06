BTS reúne a casi 50,000 seguidores en el Zócalo de CDMX

''Con una hermosa sencillez BTS saludó a su 'A.R.M.Y''', dijo Sheinbaum tras la reunión.

Con una hermosa sencillez BTS saludó a su “A.R.M.Y” y a cerca de 50 mil personas que se congregaron en el zócalo para saludarles. Me da mucha alegría haber podido darles este momento de júbilo. El grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz… pic.twitter.com/CS0dTOYqJ4 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 7, 2026

''Me da mucha alegría haber podido darles este momento de júbilo. El grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz e inclusión'', agregó.

'A.R.M.Y' es la forma en que se autodenominan los seguidores de la banda de Corea del Sur.

BTS ofrecerá conciertos en el Estadio GNP, el 7, 9 y 10 de mayo.

¡La presidenta @Claudiashein hizo posible un momento inolvidable para más de 50 mil Armys!



Abrir las puertas de Palacio Nacional también es abrir espacio a la emoción, a los sueños y a todo lo que le da vida a nuestra ciudad.



Hoy, @BTS_twt dejó un recuerdo imborrable en el… pic.twitter.com/YFc75QTGEt — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 6, 2026

Los fans de BTS pidieron previamente al Gobierno de México que no se politizara la visita.

"Reconocemos y agradecemos el interés en apoyar este tipo de eventos; sin embargo, como comunidad, no estamos de acuerdo en que se utilicen con este propósito'', indicaron en un comunicado.

''Consideramos importante que estos espacios se mantengan neutrales y enfocados en su esencia: la cultura, el arte y la conexión con el público", señalaron.

"Solicitamos respetuosamente que se evite el uso de artistas y eventos culturales con fines ajenos a su naturaleza", añadieron.