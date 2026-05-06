BTS reúne a casi 50,000 seguidores en el Zócalo de CDMX

''Con una hermosa sencillez BTS saludó a su 'A.R.M.Y''', dijo Sheinbaum tras la reunión.
''Me da mucha alegría haber podido darles este momento de júbilo. El grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz e inclusión'', agregó.
'A.R.M.Y' es la forma en que se autodenominan los seguidores de la banda de Corea del Sur.
BTS ofrecerá conciertos en el Estadio GNP, el 7, 9 y 10 de mayo.
Los fans de BTS pidieron previamente al Gobierno de México que no se politizara la visita.
"Reconocemos y agradecemos el interés en apoyar este tipo de eventos; sin embargo, como comunidad, no estamos de acuerdo en que se utilicen con este propósito'', indicaron en un comunicado.
''Consideramos importante que estos espacios se mantengan neutrales y enfocados en su esencia: la cultura, el arte y la conexión con el público", señalaron.
"Solicitamos respetuosamente que se evite el uso de artistas y eventos culturales con fines ajenos a su naturaleza", añadieron.