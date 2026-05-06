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México

Incidentes en Dos Bocas retrasan la autosuficiencia energética prometida por AMLO

La refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, acumula en menos de dos años incidentes graves que ponen en riesgo a trabajadores, comunidades cercanas y la infraestructura nacional.
mié 06 mayo 2026 04:13 PM
Los incidentes en Dos Bocas alejan a la refinería de la meta energética que prometió AMLO, ¿cuánto produce?
La refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, fue inaugurada simbólicamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio de 2022. Sin embargo, la producción comercial de gasolinas y diésel comenzó hasta agosto de 2024. (Foto: YURI CORTEZ/AFP)

La refinería Dos Bocas registra en los últimos meses al menos dos incendios en áreas operativas y un derrame en las costas en el Golfo de México que afectan su capacidad productiva.

Esta recurrencia puso bajo la lupa a las condiciones de seguridad y la consistencia operativa de esta obra insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la que prometió transitar hacia la autosuficiencia energética.

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Mientras en el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal señala que Dos Bocas se acerca a su capacidad máxima, de 340,000 barriles diarios, las cifras actuales muestran una realidad distinta.

En diciembre de 2025, la producción había alcanzado 211,886 barriles diarios, su nivel más alto hasta ahora, pero lejos de lo prometido.

Ante ello, el experto Gonzalo Monroy, director del Grupo Mexicano de Energía y Construcción (GMEC), consideró que un elemento crítico de que Dos Bocas no alcance su meta de producción, se debe a que la operación misma ha sido intermitente tras los incidentes recientes.

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De acuerdo con su más reciente reporte financiero al cierre del primer trimestre, la empresa dirigida por Víctor Rodríguez Padilla registró un índice de frecuencia de 0.39 accidentes por millón de horas-hombre trabajadas, es decir 39.2% más frente al cierre de 2025, cuando el indicador se ubicó en 0.28 accidentes por millón de horas-hombre.

Además, durante el mismo periodo, Pemex reportó 17 días perdidos por millón de horas-hombre trabajadas, lo que implica un aumento de 13.3% respecto a los 15 días registrados al cierre del año anterior.

Una obra con fallas desde el origen

La instalación acumula varios incidentes de seguridad industrial y más de cinco personas fallecidas, una cifra atípica para una planta de reciente creación.

El evento más reciente ocurrió el pasado 9 de abril, cuando se registró uno de los incendios en la bodega de coque de la refinería.

El 17 de marzo de 2026, el desborde de aguas aceitosas fuera del perímetro derivó en un incendio que dejó cinco muertos y desencadenó además una fuga que alcanzó el cauce del río Seco, colindante con la planta Olmeca. El hidrocarburo afectó a peces, jaibas y otros organismos del ecosistema de manglar en la zona.

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También en marzo de este año, Petróleos Mexicanos confirmó la presencia de residuos de hidrocarburos en inmediaciones de la refinería Olmeca, lo que activó operativos de contención, aunque posteriormente se atribuyeron a un derrame ocurrido en febrero en la zona Abkatun-Cantarell.

Antes de eso, el 23 de enero, se registró un conato de incendio dentro de una planta de proceso, derivado de una pérdida de contención en una línea de descarga, lo que provocó un paro en las operaciones.

Durante 2025, el complejo también registró incidentes relevantes. En abril de ese año se reportó un paro técnico de plantas por fallas en el sistema de cogeneración, lo que afectó el suministro de vapor y electricidad.

En mayo, Pemex atendió una fuga en un ducto que transportaba aceite desde la plataforma Akal-C hacia la Terminal Marítima de Dos Bocas (TMDB); el hidrocarburo llegó a la costa en una extensión de siete kilómetros, contaminando playas y afectando redes de pesca.

En julio, la refinería enfrentó un episodio de crudo contaminado con sal, una situación que se consideró común en la industria y que provocó la suspensión de producción.

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En mayo, Pemex también atendió fugas en el ducto que transporta aceite de la Plataforma Akal-C a la Terminal Marítima de Dos Bocas (TMDB), las cuales fueron contenidas mediante la instalación de dos abrazaderas metálicas, concluyendo los trabajos el 6 de mayo.

En julio de 2024 se informó también de una emergencia por fuga de gas dentro del complejo. Este incidente que provocó que los trabajadores de la planta evacuaran el lugar, alejándose lo más posible de la zona contaminada.

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Incidencias anormales

Gonzalo Monroy, director del Grupo Mexicano de Energía y Construcción, ubicó el origen de estos incidentes en la concepción misma del proyecto.

“Hay que entender que la refinería de Dos Bocas toma prestada toda la ingeniería de la refinería Bicentenario, la que se iba a construir en Tula, Hidalgo, en la época de Felipe Calderón. La idea era simplemente acelerar los procesos y cumplir con la promesa presidencial de Andrés Manuel de que no se iba a ir dejando obras inconclusas”, apuntó.

De acuerdo con el especialista, este traslado de diseño, pensado originalmente para Tula, implicó desde un inicio, el ignorar variables clave del entorno en donde la refinería fue construida.

“No es lo mismo lo que tienes en un terreno seco a tenerlo directamente en la costa del Golfo… desde las aleaciones para soportar corrosión hasta el propio terreno. Todo eso es la acumulación de una serie de fallas estructurales que se tenían desde el origen y que obviamente hoy estamos pagando por esos errores”, dijo.

A ello se sumó la presión política por concluir la obra en tiempo. El resultado, según Monroy, "fue una cadena de decisiones que hoy pasa factura".

“Para cumplir con los tiempos se tomaron atajos en la construcción y en la puesta en marcha. Esos atajos están saliendo a la luz, como en la operación de la coquizadora, donde hemos visto estos incidentes”, explicó.

refinería dos bocas
Los efectos de los incidentes han trascendido el complejo. Madres y padres de familia de la colonia Petrolera, en Paraíso, Tabasco, también han pedido la reubicación urgente del jardín de niños Agustín Melgar y la primaria Abías Domínguez Alejandro, ubicados prácticamente “barda con barda” con la Refinería Olmeca. (YURI CORTEZ/AFP)

Monroy insistió en que varios de estos problemas requerirán correcciones de fondo, incluyendo la reconstrucción de equipos, lo que implicará tiempo y recursos adicionales. También señaló que algunos problemas solo se detectan en operación, “tiene que ver con el manejo de presiones y temperaturas, algo que ha sido recurrente”.

No obstante, subrayó que, aunque ciertos incidentes pueden entrar en márgenes operativos, su frecuencia no es deseable para una planta nueva.

Por su parte, Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, coincidió en que los incidentes no corresponden al comportamiento esperado en la fase de estabilización. “No es normal. Las fugas y los incendios sugieren que se puso en operación algo antes de completar su proceso de pruebas”, afirmó.

Asimismo, señaló que la opacidad ha sido un rasgo del proyecto desde su origen, al haberse desarrollado a través de una filial PTI Infraestructura de Desarrollo, la cual no opera bajo los mismos estándares de transparencia que Pemex.

“Eso genera incentivos para relajar controles en adquisiciones y rendición de cuentas”, indicó.

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Dos Bocas Refinería Industria petrolera

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