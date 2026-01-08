Partidos cierran la puerta a Monreal para la candidatura en Zacatecas

Esta exclusión afecta a algunos morenistas, como el senador Saúl Monreal, quien quiere contender para el gobierno de Zacatecas, actualmente encabezado por su hermano David Monreal, o Félix Salgado, quien también quiere ser mandatario de Guerrero, pero la entidad la gobierna su hija Evelyn Salgado.

Por ello, Saúl Monreal, quien pertenece a una de las principales familias de Morena, ya busca opciones. Entre ellas está impugnar los Estatutos de Morena, pues asegura que ninguna ley puede ir por encima de la Constitución. La legislación establece esta prohibición, pero se aplicará hasta 2030 y no en 2027.

Los presidentes del PRI y del PT estatales ya rechazaron llevarlo como contendiente.

Hace unos días, Carlos Peña Badillo, dirigente del PRI en Zacatecas, señaló que su partido tiene los perfiles necesarios para competir en las elecciones de 2027.

“Es muy claro que Morena ha decepcionado en sus gobiernos y que la hegemonía monrealista está desgastada, propias acciones y omisiones que han marcado a este sexenio, y está claro que hay un hartazgo social muy importante”, señaló Peña Badillo, dirigente del PRI en el estado, a un medio local.

El también diputado local y quien ha señalado su intención de ser candidato del PRI a la gubernatura del estado, señaló que el partido no busca contendientes de otras fuerzas políticas.

En tanto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, también sostuvo en diciembre pasado que el PRI tiene sus perfiles propios para la competencia en Zacatecas, como la senadora Claudia Anaya y el alcalde Miguel Ángel Varela.

Otro partido que también ya le cerró las puertas a Saúl Monreal es el PT. Hasta ya tienen a una posible candidata al gobierno zacatecano y es la senadora Geovanna Bañuelos.

Benjamín Robles Montoya, quien ya fue nombrado Comisionado Electoral Nacional por el partido en Zacatecas, aseguró que este estado es prioridad para el PT; aseguró que “es tiempo de mujeres” y calificó a Geovanna Bañuelos como “referente” dentro del partido.

Mientras, la senadora enfatizó que dentro de su partido “no hay vacantes” para la candidatura al gobierno de Zacatecas ni para ninguna otra de las 16 entidades que estarán en disputa en las elecciones de 2027.

“Hemos peleado mucho la posibilidad en una mesa nacional de coalición (Morena, PT, PVEM) de que nos permitan presentar a nuestros propios liderazgos a la medición que hemos adoptado como el mecanismo de definición de candidaturas también en el Partido del Trabajo”, dijo la senadora.

En 2027 se realizarán elecciones para la renovación de la Cámara de Diputados y el cambio de gobernadores en 17 estados, entre ellos Zacatecas.

Aunque el Congreso de la Unión ya aprobó reforma para evitar que familiares de gobernadores se postulen por el mismo cargo, estás aplicarán en 2030, pero Morena adelantó esta prohibición para utilizar desde 2027.