Desde Sinaloa, Sheinbaum insiste a EU: "Deben parar tráfico de armas a México y así acabará trasiego de drogas"

Además, Sheinbaum mandó otro mensaje al gobierno estadounidense al insistir en que en México sólo sus habitantes deciden.

“La soberanía no se negocia. México es un país libre, independiente y soberano. Y aquí decidimos los mexicanos”, sostuvo al reiterar su llamado a que cese del tráfico de armas a México.

La mandataria se refirió, sin mencionarlo, al clima que vive la entidad —derivado de que en julio de 2024, Joaquín Guzmán Lorea, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán entregara a Ismael “el Mayo” Zambada al gobierno de Estados Unidos, lo que desató la disputa entre “Chapitos” y “Mayiza”— y refrendó el apoyo de ella y del Ejército al estado.

Quienes viven en el estado, dijo, son personas trabajadoras, “que se oiga bien, que se oiga lejos, que se oiga fuerte, que Sinaloa es de hombres y mujeres trabajadoras. Que lo oigan los vecinos y el mundo entero”, aseveró al garantizar a sus pobladores que no están solos, tienen su apoyo y el de las Fuerzas Armadas.

“Por más difíciles que sean los problemas si estamos juntos siempre salimos adelante” dijo a los sinaloenses, luego de que el mandatario estatal, Rubén Rocha admitiera que aún siguen los problemas.