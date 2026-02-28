Publicidad

México

Desde Sinaloa, Sheinbaum insiste a EU: "Deben parar tráfico de armas a México y así acabará trasiego de drogas"

A quienes se oponen a reforma electoral la mandataria reviró, "nos quieren dar clases de democracia".
sáb 28 febrero 2026 06:36 PM
La presidenta Claudia Sheinbaum visitó a Sinaloa y ofrece apoyo ante violencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum visitó a Sinaloa y ofreció apoyo ante violencia. (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a pedir a Estados Unidos que frene el paso de armas a México y aseguró que eso es necesario para que cese el tráfico de drogas a ese país.

“Si ellos no quieren estamos ayudando a que pasen drogas de México a Estados Unidos, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen de entrar armas de Estados Unidos a México”, advirtió desde Sinaloa en su enésima visita a esta entidad que vive ya más de un año en medio de un enfrentamiento soterrado entre bandas criminales.

Además, Sheinbaum mandó otro mensaje al gobierno estadounidense al insistir en que en México sólo sus habitantes deciden.

“La soberanía no se negocia. México es un país libre, independiente y soberano. Y aquí decidimos los mexicanos”, sostuvo al reiterar su llamado a que cese del tráfico de armas a México.

La mandataria se refirió, sin mencionarlo, al clima que vive la entidad —derivado de que en julio de 2024, Joaquín Guzmán Lorea, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán entregara a Ismael “el Mayo” Zambada al gobierno de Estados Unidos, lo que desató la disputa entre “Chapitos” y “Mayiza”— y refrendó el apoyo de ella y del Ejército al estado.

Quienes viven en el estado, dijo, son personas trabajadoras, “que se oiga bien, que se oiga lejos, que se oiga fuerte, que Sinaloa es de hombres y mujeres trabajadoras. Que lo oigan los vecinos y el mundo entero”, aseveró al garantizar a sus pobladores que no están solos, tienen su apoyo y el de las Fuerzas Armadas.

“Por más difíciles que sean los problemas si estamos juntos siempre salimos adelante” dijo a los sinaloenses, luego de que el mandatario estatal, Rubén Rocha admitiera que aún siguen los problemas.

La visita de Sheinbaum a la entidad comenzó el viernes en que inauguró una preparatoria y este sábado atestiguó el inicio de obra del Hospital de Especialidades IMSS en Culiacán, Sinaloa.

La mandataria ha anunciado que el lunes dos de marzo dará a conocer su iniciativa de reforma electoral, misma que ha sido rechazada por sus aliados el Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM) además de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano.

En su discurso, reviró a quienes critican su propuesta. Criticó el “periodo neoliberal” de “36 años de abandono. Hasta hubo fraudes electorales para poder mantener el modelo. No se nos puede olvidar porque luego nos quieren dar clases de democracia”.

Reforma electoral Congreso Mexicano Sinaloa

