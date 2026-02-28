Sara A. Carter, la periodista que se convirtió en la ''zar antidrogas'' de Trump

La decisión de Trump sorprendió, pues Carter nunca había tenido ningún cargo público. El día que acudió al Congreso para confirmarse en el puesto, demócratas le cuestionaron sobre si de verdad estaba calificada.

Carter lleva años mostrando simpatía por MAGA, el movimiento que fundó Donald Trump. Incluso acompañó en eventos Charlie Kirk, propagandista de Trump que fue asesinado durante uno de shows públicos el año pasado.

La funcionaria es hija de una migrante cubana y de un veterano de los Marines de Estados Unidos. Nació en California en mayo de 1980. Sus primeros años de vida, sin embargo, los pasó en Arabia Saudita.

En Estados Unidos estudió periodismo y comunicaciones en la Universidad Politécnica Estatal de California, Pomona. Entre sus coberturas se destaca la de la guerra en Afganistán.

Fue elegida por Trump para una de las tareas más importantes de su administración: frenar el tráfico de fentanilo, droga que mata a miles de estadounidenses cada año.