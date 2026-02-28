Publicidad

México

Sara A. Carter, la periodista que se convirtió en la ''zar antidrogas'' de Trump

Después de trabajar durante años en temas relacionados con seguridad fronteriza, tráfico de opioides y crimen organizado, Sara A. Carter se unió al movimiento MAGA, fundado por Trump.
sáb 28 febrero 2026 04:04 PM
sara-carter.jpg
Sara Carter lleva muchos años apoyando al movimiento MAGA, fundado por Trump. (Foto: Especial )

Sara A. Carter Bailey, periodista de carrera, es la jefa de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos. Elegida por Donald Trump para el cargo, es uno de los personajes más importantes en la lucha contra los cárteles.

Esta semana, Carter atrajo la atención después de visitar México y asegurar que si la administración de Trump pudo acabar con Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', podrá contra todos los líderes criminales de la región.

Antes de llegar a ser la ''zar antidrogas'' de Estados Unidos, Carter se dedicó al periodismo de investigación. Colaboró durante mucho tiempo con Fox News, donde creó el podcast The Sara Carter Show. También formó parte de los medios Circa News, Washington Examiner y The Washington Times.

En los medios se dedicó a escribir y hablar sobre temas relacionados con seguridad fronteriza, tráfico de opioides y crimen organizado. Ha sido galardonada con el National Headliner Award en dos ocasiones.

Trump anunció su decisión de poner a Carter al frente de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas en marzo de 2025, pero fue hasta principios de este año que tomó posesión del cargo.

470159775_18474540355047948_6860306936666980840_n.jpg
Carter lleva muchos años trabajando por el proyecto de Trump. En la imagen, de 2024, aparece junto a Eduardo Verástegui, quien buscó ser candidato independiente por la presidencia de México. (Foto: Especial )

La decisión de Trump sorprendió, pues Carter nunca había tenido ningún cargo público. El día que acudió al Congreso para confirmarse en el puesto, demócratas le cuestionaron sobre si de verdad estaba calificada.

Carter lleva años mostrando simpatía por MAGA, el movimiento que fundó Donald Trump. Incluso acompañó en eventos Charlie Kirk, propagandista de Trump que fue asesinado durante uno de shows públicos el año pasado.

La funcionaria es hija de una migrante cubana y de un veterano de los Marines de Estados Unidos. Nació en California en mayo de 1980. Sus primeros años de vida, sin embargo, los pasó en Arabia Saudita.

En Estados Unidos estudió periodismo y comunicaciones en la Universidad Politécnica Estatal de California, Pomona. Entre sus coberturas se destaca la de la guerra en Afganistán.

Fue elegida por Trump para una de las tareas más importantes de su administración: frenar el tráfico de fentanilo, droga que mata a miles de estadounidenses cada año.

