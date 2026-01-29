México cuadriplica decomiso de armas de fuego respecto a EU durante el gobierno de Sheinbaum

“Así como México busca disminuir la cantidad de drogas que van de México a Estados Unidos, nosotros también pedimos que se haga más en la incautación de armas en Estados Unidos que vienen a México”, afirmó la presidenta el pasado martes durante su conferencia matutina.

No obstante, en los hechos, México es el país que más armas ha decomisado en los últimos meses. De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025 se aseguraron 21,400 armas de fuego. En contraste, en Estados Unidos se incautaron 5,395 armas durante los años fiscales 2025 y lo que va de 2026, es decir, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.

En promedio, el Gobierno de México decomisa 1,426 armas, mientras que su vecino y socio comercial asegura 337, lo que significa que las autoridades mexicanas confiscaron 4.2 veces más armas que las estadounidenses.

En la franja fronteriza con México, por donde se identifica que ingresa alrededor del 70% del armamento ilegal, se aseguró el 35% de las armas decomisadas, equivalente a 1,934 piezas. Entre los aseguramientos hay armas cortas, armas largas y explosivos.

En el mismo periodo, el Gobierno de Estados Unidos reportó la incautación de 360,041 municiones y componentes de armas.

Las autoridades mexicanas detectaron que las armas no siempre ingresan completas al país. Elementos de las Fuerzas Armadas identificaron que, en muchos casos, el armamento cruza la frontera en piezas, oculto en envases de refresco, autobuses de carga, debajo de asientos o dentro de televisores.

Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León y Baja California concentran el 56% de las armas decomisadas en México.