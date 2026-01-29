Publicidad

México

México cuadriplica decomiso de armas de fuego respecto a EU durante el gobierno de Sheinbaum

El decomiso de armas es una prioridad para México, ya que están vinculadas al 75% de los homicidios dolosos en el país.
jue 29 enero 2026 05:01 PM
decomiso-aras.jpg
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido al de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, hacer más en la incautación de armas. (Fotos: Cuartoscuro. )

En la lucha contra el tráfico ilegal de armas, México registra más decomisos que Estados Unidos. Durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han asegurado 21,400 armas de fuego, mientras que en el segundo periodo de Donald Trump la cifra ronda las 5,000.

Para México, el combate al tráfico de armas es un tema prioritario, ya que el 75% de los 19,974 homicidios dolosos registrados en 2025 se cometieron con armas de fuego. Por ello, en el marco de la relación bilateral, el gobierno mexicano insiste en que Estados Unidos debe reforzar las acciones para frenar el flujo ilegal de armamento hacia territorio nacional.

“Así como México busca disminuir la cantidad de drogas que van de México a Estados Unidos, nosotros también pedimos que se haga más en la incautación de armas en Estados Unidos que vienen a México”, afirmó la presidenta el pasado martes durante su conferencia matutina.

No obstante, en los hechos, México es el país que más armas ha decomisado en los últimos meses. De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025 se aseguraron 21,400 armas de fuego. En contraste, en Estados Unidos se incautaron 5,395 armas durante los años fiscales 2025 y lo que va de 2026, es decir, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.

En promedio, el Gobierno de México decomisa 1,426 armas, mientras que su vecino y socio comercial asegura 337, lo que significa que las autoridades mexicanas confiscaron 4.2 veces más armas que las estadounidenses.

En la franja fronteriza con México, por donde se identifica que ingresa alrededor del 70% del armamento ilegal, se aseguró el 35% de las armas decomisadas, equivalente a 1,934 piezas. Entre los aseguramientos hay armas cortas, armas largas y explosivos.

En el mismo periodo, el Gobierno de Estados Unidos reportó la incautación de 360,041 municiones y componentes de armas.

Las autoridades mexicanas detectaron que las armas no siempre ingresan completas al país. Elementos de las Fuerzas Armadas identificaron que, en muchos casos, el armamento cruza la frontera en piezas, oculto en envases de refresco, autobuses de carga, debajo de asientos o dentro de televisores.

Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León y Baja California concentran el 56% de las armas decomisadas en México.

11 rutas para el tráfico de armas

Las Fuerzas Armadas tienen identificadas 11 rutas por las que ingresan armas de manera ilegal desde Estados Unidos, con destino a entidades como Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Las rutas identificadas son:

Ya en 2019, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, advirtió que se estimaba el ingreso ilegal de cerca de 200,000 armas cada año. Además, entre 2009 y 2019 se reportó el robo de 12,573 armas.

El número de armas que ingresan ilegalmente cada año equivale prácticamente al 50% del total de armas que se adquirieron e introdujeron legalmente en una década. Entre 2009 y 2019 se compraron de manera legal 468, 737 armas por gobiernos estatales, dependencias federales, así como por personas físicas y morales.

