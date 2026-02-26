En medio de la crisis de violencia, Sheinbaum visitará Culiacán y Mazatlán

La mañana del viernes, la presidenta también realizará la reunión con el gabinete de seguridad en Mazatlán, en donde se abordará la situación de violencia en la entidad, la cual desde septiembre de 2024 enfrenta una guerra por disputa entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, facciones del Cártel de Sinaloa.

Alrededor de las 16:00 horas, la presidenta realizará un evento en San Ignacio, donde abordará el avance de los programas de bienestar.

El sábado estará en Culiacán, el territorio que se ha convertido en el epicentro de homicidios y desapariciones de la crisis de seguridad que vive ese estado.

A las 10:00 horas encabezará el arranque obra del Hospital Regional de Especialidades del IMSS.

Te puede interesar: México: atribuyen violencia a reorganización del Cartel de Sinaloa

La visita de la presidenta Sheinbaum se da como parte de la gira de trabajo que realiza por todo el país.

Desde enero pasado anunció que acudiría a Sinaloa e informó que en caso de así requerirlo, se fortalecerían las acciones desde el gobierno federal para garantizar la seguridad.

El domingo 1 de marzo, Sheinbaum estará en Baja California Sur en donde encabezará un evento en Comondú para informar sobre la implementación de programas para el Bienestar.

La última vez que Sheinbaum estuvo en Sinaloa fue en septiembre de 2025 cuando realizó su informe de gobierno en el Centro de Convenciones de Mazatlán.

La crisis de violencia

Sinaloa suma 17 meses sumergido en la violencia que se traduce en más de 2,000 homicidios dolosos.

De acuerdo con la Fiscalía de Sinaloa, entre septiembre de 2024 y enero de 2025 (última cifra disponible), en la entidad han ocurrido 2,417 muertes violentas. También se han registrado 17 feminicidios.