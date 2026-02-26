Publicidad

presidencia

En medio de la crisis de violencia, Sheinbaum visitará Culiacán y Mazatlán

La presidenta Claudia Sheinbaum realizará su conferencia de prensa matutina, dará inicio al arranque de la obra de un hospital y presentará un balance de programas sociales en Sinaloa.
jue 26 febrero 2026 03:41 PM
Sheinbaum culiacán
El sábado la presidenta encabezará el arranque obra del Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Culiacán. (Foto: José Betanzos Zárate/Cuartoscuro.)

En medio del repunte de violencia en Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum visitará Culiacán y Mazatlán este fin de semana.

De acuerdo con la agenda preliminar de la mandataria federal, este viernes realizará su conferencia matutina en Mazatlán y por la tarde, encabezará un balance de Programas de Bienestar en San Ignacio.

La mañana del viernes, la presidenta también realizará la reunión con el gabinete de seguridad en Mazatlán, en donde se abordará la situación de violencia en la entidad, la cual desde septiembre de 2024 enfrenta una guerra por disputa entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, facciones del Cártel de Sinaloa.

Alrededor de las 16:00 horas, la presidenta realizará un evento en San Ignacio, donde abordará el avance de los programas de bienestar.

El sábado estará en Culiacán, el territorio que se ha convertido en el epicentro de homicidios y desapariciones de la crisis de seguridad que vive ese estado.

A las 10:00 horas encabezará el arranque obra del Hospital Regional de Especialidades del IMSS.

México: atribuyen violencia a reorganización del Cartel de Sinaloa

La visita de la presidenta Sheinbaum se da como parte de la gira de trabajo que realiza por todo el país.

Desde enero pasado anunció que acudiría a Sinaloa e informó que en caso de así requerirlo, se fortalecerían las acciones desde el gobierno federal para garantizar la seguridad.

El domingo 1 de marzo, Sheinbaum estará en Baja California Sur en donde encabezará un evento en Comondú para informar sobre la implementación de programas para el Bienestar.

La última vez que Sheinbaum estuvo en Sinaloa fue en septiembre de 2025 cuando realizó su informe de gobierno en el Centro de Convenciones de Mazatlán.

La crisis de violencia

Sinaloa suma 17 meses sumergido en la violencia que se traduce en más de 2,000 homicidios dolosos.

De acuerdo con la Fiscalía de Sinaloa, entre septiembre de 2024 y enero de 2025 (última cifra disponible), en la entidad han ocurrido 2,417 muertes violentas. También se han registrado 17 feminicidios.

De acuerdo con un conteo diario del diario Noroeste, en febrero suman ya 155 homicidios dolosos, con lo que la cifra desde el inicio de la guerra suman 2,572.

Con el abatimiento de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Sinaloa también hubo una jornada de violencia. Fue una de las entidades en donde se registraron bloqueos en carreteras.

Semanas atrás esa entidad se reportó la la desaparición de 10 trabajadores de la mina canadiense Viszla Silver, un ataque a los diputados Elizabeth Montoya y Sergio Torres de Movimiento Ciudadano y la desaparición de cinco turistas originarios de la Ciudad de México.

Arriban Fuerzas Armadas Sinaloa
El gobierno federal ha enviado a Sinaloa elementos de las Fuerzas Armadas para contener la crisis de violencia. (Foto: José Betanzos Zárate/Cuartoscuro.)

