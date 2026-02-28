Publicidad

México

Comienza Tour del Trofeo de la Copa Mundial FIFA en Guadalajara tras ola de violencia

El tour por la entidad inició este sábado 28 de febrero al 2 de marzo y es parte de la gira del trofeo sedes del mundial.
sáb 28 febrero 2026 03:57 PM
Copa FIFA llega a Guadalajara, jalisco sede mundialista tras hechos de violencia por el CJNG.
Copa FIFA llega a Guadalajara, Jalisco sede mundialista men os de una semana después de los hechos de violencia realizados por el CJNG. (Foto: @rosaicela_)

El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 arribó este sábado a Guadalajara, Jalisco, sede de cuatro partidos del Mundial de Futbol 2026, e inició su gira mundialista, apenas seis días después de la violencia desatada tras el operativo que concluyó con la muerte de Nemesio Oseguera, "El Mencho".

“México está en paz, hay tranquilidad para disfrutar el futbol” dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien encabezó la recepción junto con el gobernador del estado, Pablo Lemus.

El trofeo llegó a 103 días de que arranque el Mundial y será exhibido en el Estadio Akron, en el municipio jalisciense de Zapopan, que será una de las sedes oficiales del Mundial 2026.

De acuerdo con el calendario oficial de la gira será exhibido del 28 de febrero al 2 de marzo para luego ser trasladado a otras nueve ciudades mexicanas.

La Copa del Mundo es de oro de 18 quilates con una base de malaquita y desde 1974 ha sido levantada por las selecciones campeonas del mundo.

Tras su exhibición en Jalisco la Copa estará en León (4 y 5 de marzo), Veracruz (6 y 7 de ese mes), Chihuahua (9 y 10), Querétaro (11 y 12), Monterrey (14 al 16), Puebla (18 y 19), Mérida (21 y 22) y Ciudad de México (5 al 8 de junio).

En el evento de llegada de la Copa a Jalisco, además del gobernador y la secretaria de Gobernación estuvieron Jurgen Mainka Ruiz, director general de FIFA México, directivos de la patrocinadora Coca Cola y las estrellas Hugo Sánchez, goleador leyenda mexicana y Roque Junior, leyenda brasileña de la FIFA.

La recepción estuvo caracterizada por mensajes de tranquilidad en el ambiente que vive México, la seguridad en el territorio y la hospitalidad de los mexicanos.

La titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, dijo que México va a “demostrar que somos los mejores anfitriones”.

Lemus expuso su agradecimiento a las Fuerzas Armadas y a la población, pues “fue sin duda alguna (fue) extraordinariamente responsable en los sucesos que vivimos el domingo pasado (…) Jalisco, no tengo duda, está de pie y trabajando y consolidándose como la sede más mexicana del Mundial”.

Patricio Caso, vicepresidente de Asuntos Públicos de Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola México destacó que para esa firma realizar juegos del Mundial en la entidad “representa que la normalidad sigue y que México está de pie, que Jalisco está de pie y que Guadalajara está de pie. Y vamos a hacer de este el mejor mundial que haya existido”.

Además pidió aplausos a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional en agradecimiento, pues “son los que permiten que millones de mexicanas y mexicanos como yo, como mi familia, como todos los que aquí estamos, cada día podemos construir un país de paz”.

El mandatario estatal Lemus destacó: “Dios nos quiere mucho y nos dio (a Jalisco) los mejores partidos mundialistas: el día 11 de junio, mismo día que se inaugura el Mundial en la ciudad de México, en Jalisco será el primer partido, y uno de los equipos será Corea; en el segundo, el día 18 va México contra Corea.

El tercer partido será jugado por Colombia y el cuarto se jugará por dos campeones del mundo: España contra Uruguay.

Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Futbol Nemesio Oseguera, el "Mencho" CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación

