Comienza Tour del Trofeo de la Copa Mundial FIFA en Guadalajara tras ola de violencia

El trofeo llegó a 103 días de que arranque el Mundial y será exhibido en el Estadio Akron, en el municipio jalisciense de Zapopan, que será una de las sedes oficiales del Mundial 2026.

De acuerdo con el calendario oficial de la gira será exhibido del 28 de febrero al 2 de marzo para luego ser trasladado a otras nueve ciudades mexicanas.

La Copa del Mundo es de oro de 18 quilates con una base de malaquita y desde 1974 ha sido levantada por las selecciones campeonas del mundo.

Tras su exhibición en Jalisco la Copa estará en León (4 y 5 de marzo), Veracruz (6 y 7 de ese mes), Chihuahua (9 y 10), Querétaro (11 y 12), Monterrey (14 al 16), Puebla (18 y 19), Mérida (21 y 22) y Ciudad de México (5 al 8 de junio).

En el evento de llegada de la Copa a Jalisco, además del gobernador y la secretaria de Gobernación estuvieron Jurgen Mainka Ruiz, director general de FIFA México, directivos de la patrocinadora Coca Cola y las estrellas Hugo Sánchez, goleador leyenda mexicana y Roque Junior, leyenda brasileña de la FIFA.

La recepción estuvo caracterizada por mensajes de tranquilidad en el ambiente que vive México, la seguridad en el territorio y la hospitalidad de los mexicanos.