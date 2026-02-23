Las detenciones de capos que marcaron los gobiernos de Calderón, EPN, AMLO y Sheinbaum

Desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en 2006 hasta 2026, bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se registran importantes capturas de capos y objetivos prioritarios del crimen organizado.
A lo largo de estos sexenios, los mandatarios federales desplegaron diversas estrategias para combatir al crimen organizado, comenzando con la llamada "guerra contra el narcotráfico" de Calderón, seguida por un enfoque basado en la inteligencia y la desarticulación de carteles bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, se implementó la polémica estrategia de "abrazos, no balazos", mientras que en el mandato de Sheinbaum se optó por una estrategia integral centrada en "atender las causas", fortalecer la inteligencia y la investigación a través de un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia y coordinar esfuerzos con las entidades federativas.
La "Guerra contra el narco" de Calderón
En diciembre de 2006, el expresidente Felipe Calderón emprendió una estrategia para combatir el tráfico de droga, la cual fue llamada la "guerra contra el narcotráfico".
De acuerdo con un estudio elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), titulado "El otro fracaso de la guerra contra el narcotráfico" , publicado en 2019, durante el sexenio de Calderón (2006-2012) fueron detenidas 96 personas de ocho diferentes cárteles, principalmente de Los Zetas (37); del Cártel de los Beltrán Leyva (17) y del Cártel de Sinaloa (15).
Entre las detenciones que se llevaron a cabo en el sexenio de Calderón destacan:
Sandra Ávila, "La reina del Pacífico"
Sandra Ávila Beltrán, conocida como "La reina del Pacifico", fue detenida en las inmediaciones de un centro comercial al sur de la Ciudad de México, en septiembre de 2007.
"La reina del Pacífico" fue acusada de ser una de las principales operadoras deIsmael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.
En febrero de 2015, tras siete años de procesos penales y sentencias, Sandra Ávila Beltrán fue liberada de la prisión federal de Tepic, Nayarit.
Alfredo Beltrán Leyva, "El Mochomo"
En enero de 2008, el Ejército detuvo a Alfredo Beltrán Leyva, "El Mochomo", operador del Cártel de Sinaloa y brazo derecho de Joaquín "El Chapo" Guzmán, considerado uno de los líderes del grupo.
Beltrán fue acusado de realizar operaciones de transporte de droga, lavado de dinero y cooptar funcionarios públicos en Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco y Nayarit, además de dirigir algunos grupos de sicarios.
En 2017, tras ser extraditado a EU, "El Mochomo" fue condenado a cadena perpetua.
En noviembre de 2008, las autoridades capturaron a Jaime González Durán, "El Hummer", uno de los fundadores del grupo criminal "Los Zetas", brazo armado del Cártel del Golfo, compuesto en su mayoría por exmilitares de élite.
Después de su detención, un grupo armado intentó rescatarlo del penal, pero no lo logró.
"El Hummer" es acusado de colaborar con los líderes del Cártel del Golfo, Heriberto Lazcano "Lazca" y Miguel Treviño Morales, "El L-40". En octubre de 2022, fue extraditado a EU.
Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo"
El primogénito de Ismael "El Mayo" Zambada y uno de los principales operadores de la organización criminal a la que pertenecía su familia fue detenido en marzo de 2009 en la Ciudad de México.
"El Vicentillo" fue extraditado a Estados Unidos en 2010. En 2013 se declaró culpable de participar en actividades de narcotráfico en el Cártel de Sinaloa, como parte de un acuerdo para proporcionar información relevante sobre el funcionamiento de la organización criminal.
A cambio de su cooperación en 2019, el "Vicentillo" fue sentenciado a 15 años de prisión, sin embargo, en febrero de 2024 el hijo del “Mayo” Zambada fue captado libre en EU.
Gregorio Sauceda Gamboa, "El Caramuela"
Gregorio Sauceda Gamboa "El Caramuela" o "El Goyo", uno de los líderes del Cártel del Golfo y del grupo armado de Los Zetas, fue detenido en abril de 2009 en Tamaulipas.
Gregorio Sauceda estaba en la lista de los más buscados de la DEA.
Vicente Carrillo Leyva, "El Ingeniero"
El hijo del famoso capo de la droga Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos", fue detenido en 2009 en una zona exclusiva de la Ciudad de México.
Vicente Carrillo Leyva, "El Ingeniero", hijo del fundador del Cártel de Juárez, ocultaba su identidad bajo el nombre de Alejandro Peralta Álvarez.
Carrillo fue recluido en el Penal de Occidente “Puente Grande”, en Jalisco. Según las autoridades, en el Cártel de Juárez cumplía funciones directivas y de lavado de dinero. Rendía cuentas a su tío, Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy".
Arturo Beltrán Leyva, "El Barbas" o "El Jefe de jefes" (abatido)
El líder y fundador del Cártel de los Beltrán Leyva fue abatido en 2009 en un enfrentamiento armado entre elementos de la Marina y miembros del cártel en Cuernavaca, Morelos.
"El jefe de jefes" comenzó su historial criminal como escolta y mano derecha del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos", con quien aprendió a familiarizarse en el ámbito del narcotráfico y la venta ilegal de sustancias.
En 2008, los hermanos Beltrán Leyva se separaron del Cártel de Sinaloa, luego de que Alfredo Beltrán Leyva fue detenido por las autoridades mexicanas, hecho que fue considerado como una traición por parte de "El Chapo" Guzmán.
En su momento, la muerte de Beltrán Leyva fue considerada como una victoria para el presidente Felipe Calderón.
Eduardo Teodoro García, "El Teo"
Eduardo Teodoro García Simental, "El Teo", fue detenido en 2010 en Baja California Sur por la Policía Federal. Desde entonces se encuentra recluido en el Centro de Prevención y Readaptación Social (Cereso) número 1, conocido como el Penal del Altiplano.
Fue uno de los delincuentes más buscados en México y en EU. Dejó el Cártel de Tijuana en 2007, un grupo donde era líder. Además, rompió relación con Luis Fernando Sánchez Arellano, del Cártel de los Arellano Félix.
La Secretaría de Seguridad Pública acusó a "El Teo" de asesinar a más de 300 personas, usando métodos como la decapitación y la incineración.
Édgar Valdez Villareal, "La Barbie"
Edgar Valdez Villarreal, "La Barbie", considerado figura clave del Cártel de los Beltrán Leyva, fue capturado en 2010 en el municipio de Lerma, Estado de México, en un operativo de la Policía Federal. En septiembre de 2015 fue extraditado a EU.
El trabajo y la lealtad de "La Barbie" fueron suficientes para que Arturo Beltrán Leyva, "El Barbas", lo considerara gente de confianza y le entregara la plaza de Acapulco, Guerrero.
Valdez Villareal nació en Texas y era conocido como uno de los criminales más sanguinarios que operaban en México. En promedio traficaba una tonelada de cocaína al mes a territorio estadounidense.
"La Barbie" cumple su condena en la prisión de alta seguridad de Coleman II, condado de Sumter, en la región central de Florida.
Sergio Villarreal Barragán, "El Grande"
"El Grande" fue uno de los principales operadores del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Nació el 21 de septiembre de 1969 en Torreón, Coahuila, y fue apodado así debido a su altura que supera los dos metros.
Formó parte de la Policía Ministerial del Estado y de la extinta Procuraduría General de la República (PGR). Mientras se encontraba desempeñando funciones públicas, comenzó su relación con el Cártel de Reynosa.
También tuvo nexos con el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo, Los Zetas y finalmente con el Cártel de Sinaloa, a cargo de los Beltrán Leyva.
En 2012 fue extraditado a EU, acusado de traficar drogas para el cártel de los Beltrán Leyva, asociación delictuosa en contra de la salud y lavado de dinero, presuntamente cometidos entre 2007 y 2010.
En enero de 2023, "El Grande" reapareció públicamente luego de que testificó en EU, en el juicio del exsecretario de Seguridad Genero García Luna.
"Tony Tormenta", cabecilla del Cártel del Golfo, apodado así por su carácter explosivo, fue abatido el 5 de noviembre de 2010 en Matamoros, Tamaulipas, tras un enfrentamiento con marinos que duró seis horas.
De acuerdo con la DEA y el gobierno mexicano, Arturo Ezequiel Cárdenas Guillén era el encargado de controlar las ciudades del norte de Tamaulipas y de traficar marihuana y cocaína a Estados Unidos. Era uno de los más buscados en ambos países.
Era hermano de Osiel Cárdenas Guillén, cabecilla del Cártel del Golfo extraditado a EU.
Heriberto Lazcano, el "Z3" (abatido)
Heriberto Lazcano, “Z3” o “El Lazca”, fue comandante en las fuerzas especiales mexicanas, antes de liderar las operaciones narcotraficantes de Los Zetas. Fue presuntamente abatido en un tiroteo con la armada mexicana en octubre de 2012.
"El Lazca" se convirtió en uno de los capos más importantes de México, así como en uno de los enemigos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Según los reportes, fue abatido por elementos de la Marina en un enfrentamiento en Progreso, Coahuila, sin embargo, unos días después se informó que sus restos fueron robados por presuntos trabajadores de él para ‘darle eterna sepultura’.
Lazcano era uno de los narcotraficantes más buscados por el Gobierno de México. Ofrecían una recompensa de 2.6 millones de dólares por su captura, mientras que Washington agregó cinco millones más.
Los "capos" detenidos durante el gobierno de EPN
En septiembre de 2018, en la recta final del gobierno de Peña Nieto (2012-2018), las autoridades federales presumieron que neutralizaron a 110 de los 122 objetivos prioritarios de esa administración: 93 fueron detenidos y 14 abatidos por resistirse con violencia a las acciones implementadas para su detención.
Durante la administración de Peña Nieto, el gobierno federal privilegió la generación de inteligencia estratégica y táctica para la desarticulación de organizaciones del crimen organizado".
Según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), las detenciones que se concretaron durante el sexenio de Peña Nieto golpearon 12 cárteles diferentes, principalmente a Los Zetas (36 detenidos); el Cártel de Sinaloa (27 detenidos) y el Cártel del Poniente (17 detenidos).
Entre los "capos" que fueron detenidos o abatidos durante el sexenio de EPN figuran:
Miguel Ángel Treviño Morales, el "Z-40"
Treviño Morales , el "Z-40", señalado por las autoridades federales en el gobierno de Felipe Calderón como el líder del grupo criminal "Los Zetas", fue detenido por agentes federales en julio de 2013, durante un operativo de la Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El capo iba a bordo de un vehículo tipo pick-up, acompañado por dos hombres.
En enero de 2024, una jueza federal frenó la extradición a EU del exlíder del cártel de "Los Zetas", quien actualmente se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social Cuatro ‘Noreste’ en el Rincón, en Tepic, Nayarit.
Inés Coronel Barreras
En abril de 2013, Inés Coronel Barreras, papa de Emma Coronel Aispuro y suegro de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue detenido en Agua Prieta, Sonora.
Fue acusado de delitos en contra de la salud en la modalidad de producción, almacenamiento y trasiego de marihuana en el Cártel de Sinaloa. Coronel Barreras se dedicaba a la producción de marihuana en la sierra de Durango y coordinación de su trasiego en los municipios de San Luis Río Colorado, Cananea y Agua Prieta en Sonora.
En 2017 fue condenado a 10 años de prisión.
Mario Núñez Meza, "M-10"
En mayo de 2013, las autoridades federales anunciaron la detención de Mario Núñez Meza, acusado de liderar una célula del Cártel de Sinaloa en el norte del país y de presuntamente estar detrás de “cientos” de muertes en Durango y Chihuahua.
El "M10" fungió como lugarteniente relevante de "El Chapo" en Chihuahua y Durango, donde inicialmente fundó la organización Gente Nueva, que desató una sangrienta y prolongada guerra en contra del Cártel de Juárez.
En diciembre del 2019 fue extraditado a EU y condenado a 40 años de prisión.
Joel Enrique Sandoval Romero, “El 19”
En febrero de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) informó sobre la detención en Sinaloa de Joel Enrique Sandoval Romero, “El 19”, presunto jefe de seguridad de Ismael "El Mayo" Zambada.
“El 19” era considerado uno de los principales operadores de Zambada, cuya función principal era coordinar la seguridad del capo.
Jesús Peña González, "El 20"
Siete días después de la detención del "19", en febrero de 2014, miembros de la Marina detuvieron a Jesús Peña González, el "20", señalado como presunto responsable de la seguridad de "El Mayo" Zambada.
El "20" fue detenido en Culiacán, Sinaloa, en posesión de plátanos y pepinos rellenos de cocaína y marihuana.
En marzo de 2017 se fugó del Penal de Aguaruto y hasta la fecha no se sabe nada de su paradero.
Peña González presuntamente pertenecía a la banda criminal "Los Ántrax", a cuyo líder, José Rodrigo Aréchiga Gamboa," El Chino Ántrax", se le señalaba de ser el jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa.
Serafín Zambada Ortiz
En noviembre de 2013, Serafín Zambada Ortiz, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, fue detenido en Nogales, Arizona.
Zambada Ortiz fue acusado de conspirar, junto con otras personas, para ingresar a EU más de 500 gramos de metanfetaminas y cinco kilogramos o más de cocaína.
El hijo menor de "El Mayo" se declaró culpable en septiembre de 2014 y en marzo de 2018 la jueza Dana M. Sabraw le dictó sentencia de 66 meses de prisión.
Zambada Ortiz obtuvo su libertad en septiembre de 2020. El joven no cumplió su sentencia completa; estuvo preso solo 58 meses.
Serafín Zambada reapareció recientemente en la audiencia procedimental de su padre en EU.
Gonzalo Inzunza, "El Macho Prieto" (Abatido)
En diciembre de 2013, uno de los colaboradores más buscados del Cártel de Sinaloa, Gonzalo Inzunza, "El Macho Prieto", murió en un enfrentamiento con fuerzas federales en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora.
"El Macho Prieto" trabajó como el jefe de sicarios del cártel, bajo la tutela de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín "El Chapo" Guzmán, los dos principales líderes del cártel.
Mario Armando Ramírez Treviño, "El Pelón" o "X-20"
Mario Armando Ramírez Treviño, el "Pelón" o "X-20", líder del Cártel del Golfo, fue capturado en Río Bravo, Tamaulipas, en agosto de 2013.
Ramírez Treviño, buscado por la justicia estadounidense y acusado de tráfico de drogas, tomó el liderazgo del Cártel del Golfo después de que Eduardo Costilla, "El Coss", fue arrestado en 2012.
En 2017, el "X-20" fue extraditado a EU para enfrentar cargos de conspiración por narcotráfico.
Dionisio Loya Plancarte, "El Tío"
Dionisio Loya Plancarte, "El Tío", uno de los principales líderes de la organización criminal de Los Caballeros Templarios, fue detenido en enero de 2014 en Morelia, Michoacán.
"El Tío" es acusado de delincuencia organizada y narcotráfico y se le vinculó con 14 expedientes por su probable participación en hechos delictivos. Junto con Servando Gómez Martínez, "La Tuta", se le vinculó con la ejecución de 12 agentes de la Policía Federal en julio del 2009.
Rubén Oseguera González, "El Menchito"
Rubén Oseguera González, el "Menchito", hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, el "Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido por primera vez en enero de 2014 en Jalisco, pero liberado en octubre de 2014. En junio de 2015 la autoridades mexicanas lo recapturaron.
En febrero de 2020 fue extraditado a EU, en donde se le acusa de ser líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se le vinculó con al menos 100 asesinatos.
Daniel Fernández, el "Pelacas"
El 12 de febrero de 2014 fue detenido Daniel Fernández, el "Pelacas", presunto responsable del secuestro de Diego Fernández de Cevallos y líder de una célula criminal de Aguascalientes.
"El Pelacas" mantenía sus operaciones con apoyo de Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG, y desde 2010 instaló un centro de operación en Aguascalientes y Puebla.
En febrero de 2015, a mitad del sexenio del presidente Peña Nieto, el fundador de los grupos delictivos "La Familia Michoacana" y posteriormente de "Los Caballeros Templarios", fue detenido en la periferia de Morelia, Michoacán.
Tenía al menos cinco órdenes de aprehensión en su contra, 13 averiguaciones previas y fue señalado por pagar 100,000 pesos mensuales a diversos elementos de las corporaciones policiacas a cambio de protección.
En junio de 2019, fue sentenciado a 55 años de cárcel por el secuestro de un empresario cometido en agosto de 2011.
Joaquín "El Chapo" Guzmán
El 8 de enero de 2016, Joaquín Guzmán Loera 'El Chapo' fue capturado por tercera vez.
Peña Nieto informó mediante sus redes sociales oficiales que, a seis meses de la fuga del líder del Cártel de Sinaloa, se logró su recaptura en Mazatlán, Sinaloa, luego de que escapó del penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, la noche del 11 de julio de 2015.
El 19 de enero de 2017, "El Chapo" fue extraditado a EU, horas antes de la toma de posesión de Donald Trump como presidente.
El 12 de febrero de 2019 un jurado federal condenó al narcotraficante más buscado por las autoridades mexicanas y estadounidenses a cadena perpetua más 30 años.
Dámaso López Núñez, “El Licenciado”
Dámaso López Nuñez fue líder del Cártel de Sinaloa después de la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2016.
López Nuñez nació en Eldorado, Sinaloa, en febrero de 1966. Actualmente se encuentra preso en la Penitenciaría de Canaan, en Pennsylvania, Estados Unidos.
Fue subdirector del penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, cuando “El Chapo” estaba en prisión.
Presuntamente esta persona estableció una red de guardias que ayudaron a organizar la fuga de narcotraficante en 2001. Después de eso, “El Licenciado” se unió al Cártel de Sinaloa.
Fue detenido en mayo del 2017 en la Ciudad de México y extraditado a EU en julio de 2018 para testificar en contra de Guzmán.
Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”
Vicente Carrillo Fuentes, uno de los líderes del Cártel de Juárez, fue condenado en septiembre de 2021 a 28 años de prisión.
‘El Viceroy’ nació en octubre de 1962 en Guamachilito, Sinaloa. Es acusado de 46 cargos por la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas (encabezar una organización criminal, importar y distribuir cocaína y marihuana, lavar dinero y ordenar asesinatos, entre otros delitos).
Fue detenido en octubre de 2014 en Torreón, Coahuila, junto a su escolta Jesús Dimas Contreras Sánchez.
Vicente Carrillo obtuvo en 2015 un auto de formal prisión por narcotráfico, pero en 2016 ganó un amparo, aunque al año siguiente un juez volvió a dictar formal prisión en contra del capo.
“El Viceroy” es hermano y sucesor en el poder del Cártel de Juárez de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, quien falleció en 1997 durante una cirugía en la Ciudad de México.
Las capturas en el sexenio de AMLO
Durante el sexenio de López Obrador, el gobierno federal también concretó operativos que llevaron a la captura de grandes capos y líderes criminales.
Los golpes de seguridad que se dieron durante el sexenio de López Obrador fueron principalmente a criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Santa Rosa de Lima.
José Antonio Yépez, “El Marro”
José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", considerado en su momento como el líder criminal y principal generador de violencia en Guanajuato, fue uno de los primeros detenidos durante el gobierno de López Obrador.
Luego de varios meses en los que el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima evadió los operativos para ser detenido, "El Marro" fue capturado en Guanajuato, en medio de un operativo en el que participaron agentes de la Fiscalía del Estado y del Ejército y en el cual se liberó a una empresaria que tenían secuestrada.
El 14 de enero de 2022, José Antonio Yépez fue declarado culpable por el delito de secuestro.
Gerardo Treviño Chávez, "El Huevo"
Gerardo Treviño Chávez, "El Huevo", presunto líder del Cártel del Noreste, fue detenido y extraditado a Estados Unidos en marzo del 2022.
Calificado por el gobierno mexicano como "el gran golpe de la década", el ciudadano estadounidense fue capturado por el Ejército mexicano en Tamaulipas.
Era requerido por las autoridades de Estados Unidos bajo los cargos de conspiración para el tráfico de drogas y lavado de dinero, por lo que había una orden de aprehensión con fines de deportación en su contra.
La detención de "El Huevo” se llevó a cabo justo un día antes de que el presidente López Obrador sostuviera una reunión con el entonces secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.
Rafael Caro Quintero
Caro Quintero fue detenido el 15 de julio de 2022, dos días después de que el presidente de México regresó de Washington, en donde se encontró con su homólogo Joe Biden, el 13 de julio de 2022. La Administración de Control de Drogas (DEA) admitió en ese entonces que participó en la captura.
Rafael Caro Quintero era considerado un objetivo prioritario para el gobierno de EU, como miembro fundador del Cártel Guadalajara. Incluso se ofrecía una recompensa de 20 millones de dólares.
En 1985, Caro Quintero fue detenido en Costa Rica y posteriormente extraditado a México por los delitos de secuestro, homicidio y narcotráfico; fue condenado a 40 años de prisión. Sin embargo, en 2013 el “narco de narcos” fue liberado tras obtener un amparo por el caso del asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, ya que un juez consideró que hubo irregularidades en su proceso penal.
Ovidio Guzmán López, "El Ratón", hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán y uno de los sucesores del Cártel de Sinaloa, fue detenido el 5 de enero de 2023 durante un operativo en Culiacán, Sinaloa.
La captura de Ovidio Guzmán se realizó cuatro días antes de que el expresidente Joe Biden visitara México para participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se realizó en la Ciudad de México entre el 9 y 11 de enero, a la que también asistió el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau.
Ovidio Guzmán era identificado como uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos. El gobierno de ese país ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.
"El Ratón" fue capturado y liberado el 17 de octubre de 2019 tras una ola de violencia que se registró en Cualiacán, Sinaloa, por su aprehensión, episodio que fue conocido como el “Culiacanazo”. Sin embargo el 5 de enero de 2023 fue recapturado.
En septiembre de 2023, Ovidio Guzmán fue retirado del penal del Altiplano y extraditado a Estados Unidos. Es acusado de conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas y mariguana de México y otros países a Estados Unidos entre 2008 y 2018.
Isidro Pérez Salas, "El Nini"
Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini 09” o “Chicken Little”, principal jefe del cuerpo de seguridad de los hijos de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, líder del Cártel de Sinaloa, fue detenido el 22 de noviembre de 2023.
"El Nini" fue capturado luego de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y de la Guardia Nacional desplegaron un operativo en Culiacán, Sinaloa.
“El Nini” era uno de los líderes del aparato de seguridad de "Los Chapitos". Trabajó directamente para el principal adjunto de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Oscar Noé Medina González, y tenía la responsabilidad de la seguridad del Cártel de Sinaloa en esa entidad.
“El Mayo” Zambada nació en Culiacán, Sinaloa y era uno de los líderes fundadores del Cártel de Sinaloa.
Antes de liderar a unos de los cárteles más grandes y poderosos de México, formó parte del Cártel de Guadalajara. Trabajó con criminales como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero.
Junto con Joaquín Guzmán y Juan José de Jesús Esparragoza Moreno, “El Azul”, fundó el Cártel de Sinaloa.
El jueves 25 de julio de 2025, él y Joaquín Guzmán López, otro de los hijos de “El Chapo”, fueron detenidos en Texas, Estados Unidos.
Por tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos, ''El Mayo'' puede recibir cadena perpetua, igual que su exsocio Joaquín Guzmán Loera, ''El Chapo''.
Joaquín Guzmán López
Joaquín Guzmán López, otro de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue detenido el 25 de julio de 2025 junto a Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.
Guzmán López, al igual que su hermano Ovidio Guzmán López, comenzó su carrera en el narcotráfico a temprana edad, tras heredar el poderío de su hermano Édgar Guzmán López, quien fue asesinado el 8 de mayo en 2008, a los 22 años, en un centro comercial de Culiacán, Sinaloa.
De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, Ovidio y Joaquín Guzmán López ocupaban posiciones de alto rango de comando y control de su propia organización narcotraficante –la Organización Criminal Transnacional Guzmán López– bajo el Cártel de Sinaloa.
El 2 de abril de 2018, ambos hermanos Guzmán López fueron acusados formalmente por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia de conspiración para distribuir más de 5 kg de cocaína, 500 g de metanfetamina y 1,000 kg de marihuana.
En diciembre de 2025 se declaró culpable en un tribunal federal de EU de delitos relacionados con tráfico de drogas tras haberse proclamado inocente el año pasado en una Corte de Distrito en el Norte de Illinois, Chicago.
Según los medios que estuvieron presentes en la audiencia, Guzmán López se proclamó responsable de supervisar la distribución de drogas como cocaína, heroína y fentanilo, mientras dirigía una facción del Cártel de Sinaloa junto a su hermano Ovidio.
Tras su declaración de culpabilidad, el narco colaborará con la justicia estadounidense y volverá al tribunal el 1 de junio de 2026, según dictó la jueza del caso, Sharon Johnson Coleman.
Las detenciones de Sheinbaum
Durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, las fuerzas federales priorizaron operaciones dirigidas en contra de mandos relevantes del crimen organizado, en particular líderes regionales y operadores logísticos de los grandes cárteles. Estas acciones son encabezadas principalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, con apoyo de inteligencia federal y fiscalías estatales.
Juan Carlos Félix Gastélum
Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix”, fue detenido el 18 de enero de 2025 durante un operativo de fuerzas federales en la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán, Sinaloa.
Tras su captura fue trasladado inicialmente a instalaciones federales y posteriormente ingresado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, mientras avanzaban los procesos judiciales en su contra por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Meses después, en 2025, el presunto operador fue entregado a autoridades de Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico ante una corte federal.
Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”
La detención de Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”, representó un golpe de las autoridades federales en contra de la estructura operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El arresto fue realizado el 21 de abril de 2025 por fuerzas de seguridad tras un operativo coordinado, en el que participaron elementos federales que ya seguían la pista del presunto operador desde tiempo atrás. Las autoridades lo señalan como una figura clave dentro de la organización criminal.
Oseguera Cervantes, identificado como hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG, fue ubicado como responsable de apoyar en la logística y administración de los recursos del grupo delictivo. Su captura era considerada prioritaria dentro de la estrategia federal para debilitar las redes financieras y operativas del CJNG.
El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue abatido el 22 de febrero de 2026 tras un operativo de las fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco.
Elementos del Ejército lograron ubicar al capo –uno de los criminales más buscados por México y Estados Unidos– y desplegaron una operación para capturarlo, durante la cual resultó gravemente herido. El presunto narcotraficante falleció por las lesiones que sufrió, según la Secretaría de la Defensa Nacional.
La acción en contra del líder criminal provocó una fuerte reacción de células delictivas vinculadas al CJNG en distintos puntos del país. Tras el operativo se registraron bloqueos carreteros, vehículos incendiados y ataques armados, principalmente en el occidente de México. Varios elementos de seguridad y civiles murieron durante los hechos violentos ocurridos después de la operación.
Las autoridades mexicanas y estadounidenses lo consideraban uno de los principales responsables del tráfico de drogas sintéticas, especialmente metanfetaminas y fentanilo, hacia Estados Unidos. Durante años encabezó la lista de los criminales más buscados y existían recompensas millonarias por información que llevara a su captura.
Traslado de capos
Durante los primeros meses del gobierno de la presidenta Sheinbuam se extraditó a Estados Unidos a 92 líderes y operadores de cárteles del narcotráfico.
La primera entrega masiva de capos se llevó a cabo en febrero de 2025, cuando se realizó un traslado simultáneo de 29 narcotraficantes recluidos en cárceles mexicanas hacia Estados Unidos.
La segunda entrega masiva de capos se llevó a cabo en agosto de 2025, cuando el gobierno concretó el traslado colectivo de 26 criminales de alto perfil, entre ellos Rafael Caro Quintero, requerido por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena; también iba Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z-40”, y Omar Treviño Morales, el “Z-42”, exlíderes de Los Zetas, identificados como responsables de hechos como la masacre de Allende.