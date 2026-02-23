Las detenciones de capos que marcaron los gobiernos de Calderón, EPN, AMLO y Sheinbaum

La "Guerra contra el narco" de Calderón

En diciembre de 2006, el expresidente Felipe Calderón emprendió una estrategia para combatir el tráfico de droga, la cual fue llamada la "guerra contra el narcotráfico".

De acuerdo con un estudio elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), titulado "El otro fracaso de la guerra contra el narcotráfico" , publicado en 2019, durante el sexenio de Calderón (2006-2012) fueron detenidas 96 personas de ocho diferentes cárteles, principalmente de Los Zetas (37); del Cártel de los Beltrán Leyva (17) y del Cártel de Sinaloa (15).

Entre las detenciones que se llevaron a cabo en el sexenio de Calderón destacan:

Sandra Ávila, "La reina del Pacífico"

Sandra Ávila Beltrán, conocida como "La reina del Pacifico", fue detenida en las inmediaciones de un centro comercial al sur de la Ciudad de México, en septiembre de 2007.

"La reina del Pacífico" fue acusada de ser una de las principales operadoras de Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

En febrero de 2015, tras siete años de procesos penales y sentencias, Sandra Ávila Beltrán fue liberada de la prisión federal de Tepic, Nayarit.

Alfredo Beltrán Leyva, "El Mochomo"

En enero de 2008, el Ejército detuvo a Alfredo Beltrán Leyva, "El Mochomo", operador del Cártel de Sinaloa y brazo derecho de Joaquín "El Chapo" Guzmán, considerado uno de los líderes del grupo.

Beltrán fue acusado de realizar operaciones de transporte de droga, lavado de dinero y cooptar funcionarios públicos en Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco y Nayarit, además de dirigir algunos grupos de sicarios.

En 2017, tras ser extraditado a EU, "El Mochomo" fue condenado a cadena perpetua.

Jaime González Durán, "El Hummer"

En noviembre de 2008, las autoridades capturaron a Jaime González Durán, "El Hummer", uno de los fundadores del grupo criminal "Los Zetas", brazo armado del Cártel del Golfo, compuesto en su mayoría por exmilitares de élite.

Después de su detención, un grupo armado intentó rescatarlo del penal, pero no lo logró.

"El Hummer" es acusado de colaborar con los líderes del Cártel del Golfo, Heriberto Lazcano "Lazca" y Miguel Treviño Morales, "El L-40". En octubre de 2022, fue extraditado a EU.

Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo"

El primogénito de Ismael "El Mayo" Zambada y uno de los principales operadores de la organización criminal a la que pertenecía su familia fue detenido en marzo de 2009 en la Ciudad de México.

"El Vicentillo" fue extraditado a Estados Unidos en 2010. En 2013 se declaró culpable de participar en actividades de narcotráfico en el Cártel de Sinaloa, como parte de un acuerdo para proporcionar información relevante sobre el funcionamiento de la organización criminal.

A cambio de su cooperación en 2019, el "Vicentillo" fue sentenciado a 15 años de prisión, sin embargo, en febrero de 2024 el hijo del “Mayo” Zambada fue captado libre en EU.

Gregorio Sauceda Gamboa, "El Caramuela"

Gregorio Sauceda Gamboa "El Caramuela" o "El Goyo", uno de los líderes del Cártel del Golfo y del grupo armado de Los Zetas, fue detenido en abril de 2009 en Tamaulipas.

Gregorio Sauceda estaba en la lista de los más buscados de la DEA.

Vicente Carrillo Leyva, "El Ingeniero"

El hijo del famoso capo de la droga Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos", fue detenido en 2009 en una zona exclusiva de la Ciudad de México.

Vicente Carrillo Leyva, "El Ingeniero", hijo del fundador del Cártel de Juárez, ocultaba su identidad bajo el nombre de Alejandro Peralta Álvarez.

Carrillo fue recluido en el Penal de Occidente “Puente Grande”, en Jalisco. Según las autoridades, en el Cártel de Juárez cumplía funciones directivas y de lavado de dinero. Rendía cuentas a su tío, Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy".

Arturo Beltrán Leyva, "El Barbas" o "El Jefe de jefes" (abatido)

El líder y fundador del Cártel de los Beltrán Leyva fue abatido en 2009 en un enfrentamiento armado entre elementos de la Marina y miembros del cártel en Cuernavaca, Morelos.

"El jefe de jefes" comenzó su historial criminal como escolta y mano derecha del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos", con quien aprendió a familiarizarse en el ámbito del narcotráfico y la venta ilegal de sustancias.

En 2008, los hermanos Beltrán Leyva se separaron del Cártel de Sinaloa, luego de que Alfredo Beltrán Leyva fue detenido por las autoridades mexicanas, hecho que fue considerado como una traición por parte de "El Chapo" Guzmán.

En su momento, la muerte de Beltrán Leyva fue considerada como una victoria para el presidente Felipe Calderón.

Eduardo Teodoro García, "El Teo"

Eduardo Teodoro García Simental, "El Teo", fue detenido en 2010 en Baja California Sur por la Policía Federal. Desde entonces se encuentra recluido en el Centro de Prevención y Readaptación Social (Cereso) número 1, conocido como el Penal del Altiplano.

Fue uno de los delincuentes más buscados en México y en EU. Dejó el Cártel de Tijuana en 2007, un grupo donde era líder. Además, rompió relación con Luis Fernando Sánchez Arellano, del Cártel de los Arellano Félix.

La Secretaría de Seguridad Pública acusó a "El Teo" de asesinar a más de 300 personas, usando métodos como la decapitación y la incineración.

Édgar Valdez Villareal, "La Barbie"

Edgar Valdez Villarreal, "La Barbie", considerado figura clave del Cártel de los Beltrán Leyva, fue capturado en 2010 en el municipio de Lerma, Estado de México, en un operativo de la Policía Federal. En septiembre de 2015 fue extraditado a EU.

El trabajo y la lealtad de "La Barbie" fueron suficientes para que Arturo Beltrán Leyva, "El Barbas", lo considerara gente de confianza y le entregara la plaza de Acapulco, Guerrero.

Valdez Villareal nació en Texas y era conocido como uno de los criminales más sanguinarios que operaban en México. En promedio traficaba una tonelada de cocaína al mes a territorio estadounidense.

"La Barbie" cumple su condena en la prisión de alta seguridad de Coleman II, condado de Sumter, en la región central de Florida.

Sergio Villarreal Barragán, "El Grande"

"El Grande" fue uno de los principales operadores del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Nació el 21 de septiembre de 1969 en Torreón, Coahuila, y fue apodado así debido a su altura que supera los dos metros.

Formó parte de la Policía Ministerial del Estado y de la extinta Procuraduría General de la República (PGR). Mientras se encontraba desempeñando funciones públicas, comenzó su relación con el Cártel de Reynosa.

También tuvo nexos con el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo, Los Zetas y finalmente con el Cártel de Sinaloa, a cargo de los Beltrán Leyva.

En 2012 fue extraditado a EU, acusado de traficar drogas para el cártel de los Beltrán Leyva, asociación delictuosa en contra de la salud y lavado de dinero, presuntamente cometidos entre 2007 y 2010.

En enero de 2023, "El Grande" reapareció públicamente luego de que testificó en EU, en el juicio del exsecretario de Seguridad Genero García Luna.

Arturo Ezequiel Cárdenas Guillén, "Tony Tormenta" (abatido)

"Tony Tormenta", cabecilla del Cártel del Golfo, apodado así por su carácter explosivo, fue abatido el 5 de noviembre de 2010 en Matamoros, Tamaulipas, tras un enfrentamiento con marinos que duró seis horas.

De acuerdo con la DEA y el gobierno mexicano, Arturo Ezequiel Cárdenas Guillén era el encargado de controlar las ciudades del norte de Tamaulipas y de traficar marihuana y cocaína a Estados Unidos. Era uno de los más buscados en ambos países.

Era hermano de Osiel Cárdenas Guillén, cabecilla del Cártel del Golfo extraditado a EU.

Heriberto Lazcano, el "Z3" (abatido)

Heriberto Lazcano, “Z3” o “El Lazca”, fue comandante en las fuerzas especiales mexicanas, antes de liderar las operaciones narcotraficantes de Los Zetas. Fue presuntamente abatido en un tiroteo con la armada mexicana en octubre de 2012.

"El Lazca" se convirtió en uno de los capos más importantes de México, así como en uno de los enemigos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Según los reportes, fue abatido por elementos de la Marina en un enfrentamiento en Progreso, Coahuila, sin embargo, unos días después se informó que sus restos fueron robados por presuntos trabajadores de él para ‘darle eterna sepultura’.

Lazcano era uno de los narcotraficantes más buscados por el Gobierno de México. Ofrecían una recompensa de 2.6 millones de dólares por su captura, mientras que Washington agregó cinco millones más.