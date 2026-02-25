Trump llamó a Sheinbaum para saber qué pasaba en México tras muerte de “El Mencho” y ola violenta

La llamada de Trump se realizó luego de una jornada marcada por la violencia para México. Debido al operativo para detener al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 20 entidades se reportaron bloqueos, quema de autos, ataques a negocios y el resguardo de los ciudadanos ante el clima de inseguridad.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

La presidenta comentó que hasta ahora no se fija una fecha para un posible encuentro presencial con su homólogo Trump.

EU solo aportó información para detener a "El Mencho", reitera Sheinbaum

Sobre la declaración que hizo el presidente Trump respecto a que Estados Unidos “derrocó” a “El Mencho”, la mandataria federal insistió en que Estados Unidos solo aportó información pero el operativo fue ejecutado por fuerzas federales de México.

“Ya hemos explicado cuál fue la colaboración con Estados Unidos, que fue en inteligencia. Toda la operación fue de la Secretaría de la Defensa Nacional como informaron adecuadamente. Ya conocemos al presidente Trump, pero la información que hemos dado es la correcta”, comentó.

Desde Estados Unidos, indicó, sí hubo un reconocimiento al operativo de México. El embajador Ron Jhonson y la zar antidrogas, Sara Carter, manifestaron su felicitación al gobierno en una reunión que sostuvieron con integrantes del gabinete de seguridad.

"Hubo una felicitación y fue una buena reunión. Ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que fue esencialmente en inteligencia, información y toda la operación pues la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional", destacó.