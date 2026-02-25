Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Trump llamó a Sheinbaum para saber qué pasaba en México tras muerte de “El Mencho” y ola violenta

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el presidente de Estados Unidos le llamó para saber qué pasaba en México y ella le explicó que se ejecutó un operativo para detener a Nemesio Oseguera.
mié 25 febrero 2026 10:29 AM
Llamada Sheinbaum y Trump
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la llamada con su homólogo Donald Trump duró alrededor de ocho minutos. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, y la jornada de bloqueos y violencia en 20 estados, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el pasado lunes 23 de febrero su homólogo de Estados Unidos Donald Trump le llamó por teléfono para saber qué pasaba en el país.

“Me llamó antier. Fue una llamada de ocho minutos para preguntar qué pasaba en México, cómo estaban las cosas. Le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda de inteligencia por parte del Gobierno de Estados Unidos, que iba muy bien la cooperación”, detalló este miércoles.

Publicidad

La llamada de Trump se realizó luego de una jornada marcada por la violencia para México. Debido al operativo para detener al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 20 entidades se reportaron bloqueos, quema de autos, ataques a negocios y el resguardo de los ciudadanos ante el clima de inseguridad.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Te recomendamos:

MEXICO-CRIME-DRUG TRAFFICKING-OPERATION
México

El día que a México lo paralizó la violencia del Cártel Jalisco y el miedo

La presidenta comentó que hasta ahora no se fija una fecha para un posible encuentro presencial con su homólogo Trump.

EU solo aportó información para detener a "El Mencho", reitera Sheinbaum

Sobre la declaración que hizo el presidente Trump respecto a que Estados Unidos “derrocó” a “El Mencho”, la mandataria federal insistió en que Estados Unidos solo aportó información pero el operativo fue ejecutado por fuerzas federales de México.

“Ya hemos explicado cuál fue la colaboración con Estados Unidos, que fue en inteligencia. Toda la operación fue de la Secretaría de la Defensa Nacional como informaron adecuadamente. Ya conocemos al presidente Trump, pero la información que hemos dado es la correcta”, comentó.

Desde Estados Unidos, indicó, sí hubo un reconocimiento al operativo de México. El embajador Ron Jhonson y la zar antidrogas, Sara Carter, manifestaron su felicitación al gobierno en una reunión que sostuvieron con integrantes del gabinete de seguridad.

"Hubo una felicitación y fue una buena reunión. Ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que fue esencialmente en inteligencia, información y toda la operación pues la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional", destacó.

Publicidad

Nemesio Oseguera era uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos, la cual incluso ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares para quien aportara información que llevara a su captura.

La organización criminal que lideraba "El Mencho" fue declarada como terrorista por el gobierno de Trump en febrero de 2025 y a partir de ahí vino más presión contra ella.

Te puede interesar:

El Mencho en la mira de EU: eleva recompensa por información del líder del CJNG
México

EU eleva a 15 mdd la recompensa por Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder de CJNG

Expertos consultados por Expansión Política consideran que el abatimiento de "El Mencho" no solo es un triunfo para México, también para Estados Unidos.

“El abatimiento de Nemesio Oseguera es un logro importante para el gobierno de Claudia Sheinbaum y para Omar García Harfuch. Nemesio Oseguera era el principal objetivo en la lucha contra el narcotráfico tanto en México como en Estados Unidos, estaba en la lista de los 10 más buscados en Estados Unidos con una de las recompensas más altas y en México, sin duda, era el líder criminal de mayor importancia”, afirma Víctor Manuel Sánchez Valdés, experto en seguridad pública y catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad