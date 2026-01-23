Publicidad

Estados

Sinaloa arranca 2026 sumergido en la violencia por guerra entre ''Chapitos'' y ''Mayitos''

Decenas de homicidios se registraron en las primeras semanas de enero en Sinaloa, entidad que cerró el 2025 con cifras elevadas de asesinatos por la guerra entre facciones criminales.
vie 23 enero 2026 01:12 PM
sinaloa
Autoridades federales no han podido frenar la violencia en Sinaloa. (Foto: Cuartoscuro.)

La confrontación entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, iniciada tras la captura de Ismael ''El Mayo'' Zambada, sumergió a Sinaloa en su año más violento desde 2011.

En 2025, esa entidad cerró con 1,654 homicidios dolosos, con lo superó por 66% a los 993 asesinatos ocurridos un año atrás cuando se inició el conflicto entre ambas facciones del Cártel de Sinaloa tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

...Y 2026 arranca con más violencia

En el arranque del año, la violencia se mantiene en Sinaloa. En los primeros 19 días de enero se registraron 30 homicidios dolosos en la entidad.

El 1 de enero fue el día más violento en lo que va del año al registrarse 12 homicidios dolosos, seguido por este lunes 18 con siete asesinatos.

Además de los homicidios, en la entidad se han registrado seis feminicidios en la entidad, lo que ya activó alerta en el gobierno.

El gobernador Rubén Rocha Moya informó que se realizan operativos especiales para prevenir este delito.

“Estamos con ese problema de mujeres que han sido asesinadas, como en general; decía yo el día de ayer, miembros de las policías, pero insisto, estamos con operativos especiales en cada caso. En el caso de las mujeres, traemos un operativo especial para tratar de evitar que ocurran estos asesinatos lamentables”, explicó el gobernador.

El 2025, el año más violento

Desde hace 14 años, Sinaloa no tenía un año tan violento como el de 2025, en el que se cumplió un año de la confrontación interna del Cártel de Sinaloa. En 2011 fueron 1,906 los homicidios registrados en la entidad.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía de Sinaloa, los 12 meses registraron un promedio mensual de 137 homicidios dolosos.

Los homicidios de 2025 triplicaron a los registrados en 2023, un año antes de que iniciara la confrontación entre ambas facciones.

A nivel nacional, el estado gobernado por el morenista Rubén Rocha se ubicó como el cuarto más violento del país al concentrar el 7.5% de los homicidios dolosos de 2025, solo detrás de Guanajuato (9.3%), Chihuahua (8%) y Baja California (7.9%).

Pese a ser el año más violento en la entidad, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), afirmó que al finalizar el año se logró una reducción en la violencia.

“En este caso presentamos una disminución de 43% de junio de 2025 a diciembre también del 2025. Junio había alcanzado el punto más alto de la incidencia en este delito y diciembre cerró con un promedio de 3.94 (homicidios)”, informó el pasado 8 de enero.

En junio de 2025 en esa entidad se registraron 207 homicidios la cifra más alta desde el inicio de la confrontación (septiembre de 2024). El año cerró con 122.

Esta disminución fue celebrada por el gobernador de la entidad, aunque aseguró que aún no se ha logrado pacificar a la entidad.

"Hay una estadística que maneja el secretario, particularmente en homicidios hemos bajado, qué bueno, pero como les digo, también hemos bajado en el robo de vehículos, hemos aumentado el porcentaje de entrega de vehículos, pero no queremos destacar eso, queremos decir que todavía nos falta", dijo.

El gobernador anunció que continuará la coordinación con el gobierno federal para contener la violencia en Sinaloa.

El 2025 también fue un año violento para las mujeres al cerrar con 72 feminicidio, la cifra más alta desde 2017 cuando se registraron 86.

