Sinaloa arranca 2026 sumergido en la violencia por guerra entre ''Chapitos'' y ''Mayitos''

...Y 2026 arranca con más violencia

En el arranque del año, la violencia se mantiene en Sinaloa. En los primeros 19 días de enero se registraron 30 homicidios dolosos en la entidad.

El 1 de enero fue el día más violento en lo que va del año al registrarse 12 homicidios dolosos, seguido por este lunes 18 con siete asesinatos.

Además de los homicidios, en la entidad se han registrado seis feminicidios en la entidad, lo que ya activó alerta en el gobierno.

El gobernador Rubén Rocha Moya informó que se realizan operativos especiales para prevenir este delito.

“Estamos con ese problema de mujeres que han sido asesinadas, como en general; decía yo el día de ayer, miembros de las policías, pero insisto, estamos con operativos especiales en cada caso. En el caso de las mujeres, traemos un operativo especial para tratar de evitar que ocurran estos asesinatos lamentables”, explicó el gobernador.