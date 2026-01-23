Sinaloa arranca 2026 sumergido en la violencia por guerra entre ''Chapitos'' y ''Mayitos''

Pese a ser el año más violento en la entidad, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), afirmó que al finalizar el año se logró una reducción en la violencia.
“En este caso presentamos una disminución de 43% de junio de 2025 a diciembre también del 2025. Junio había alcanzado el punto más alto de la incidencia en este delito y diciembre cerró con un promedio de 3.94 (homicidios)”, informó el pasado 8 de enero.
En junio de 2025 en esa entidad se registraron 207 homicidios la cifra más alta desde el inicio de la confrontación (septiembre de 2024). El año cerró con 122.
Esta disminución fue celebrada por el gobernador de la entidad, aunque aseguró que aún no se ha logrado pacificar a la entidad.
"Hay una estadística que maneja el secretario, particularmente en homicidios hemos bajado, qué bueno, pero como les digo, también hemos bajado en el robo de vehículos, hemos aumentado el porcentaje de entrega de vehículos, pero no queremos destacar eso, queremos decir que todavía nos falta", dijo.
El gobernador anunció que continuará la coordinación con el gobierno federal para contener la violencia en Sinaloa.
El 2025 también fue un año violento para las mujeres al cerrar con 72 feminicidio, la cifra más alta desde 2017 cuando se registraron 86.