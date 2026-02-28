Publicidad

México

Asesinan a madre buscadora en Sinaloa; colectivos y organizaciones exigen justicia

El asesinato de Rubí Patricia Gómez, integrante del colectivo de búsqueda Corazones unidos por una misma causa vuelve a exponer los riesgos que enfrentan las familias que investigan desapariciones.
sáb 28 febrero 2026 11:57 AM
rubi patricia gomez tagle
Articulo 19 México y Centroamérica condenó el asesinato de la madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, ocurrido en Mazatlán, Sinaloa. (Foto: Facebook/ Madres buscadoras de Jalisco)

Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Colectivo Corazones Unidos por la misma causa de Mazatlán, de 38 años, fue hallada muerta este viernes en su vivienda, ubicada en Infonavit Jabalíes.

El feminicidio de la madre buscadora vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de quienes investigan por cuenta propia la desaparición de familiares en México.

Gómez Tagle, de 38 años, fue hallada sin vida por integrantes del colectivo de búsqueda al que pertenece.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el cuerpo de la madre buscadora presentaba diversas lesiones presuntamente causadas por un arma punzocortante.

La Fiscalía detalló que al lugar acudieron elementos de la Policía de Investigación, así como personal de la Dirección de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes para el procesamiento del lugar, en tanto que el inmueble fue debidamente asegurado conforme a los protocolos establecidos.

Gómez Tagle formaba parte del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, agrupación integrada por familiares que buscan a personas desaparecidas en el sur de la entidad.

Su activismo en el colectivo de búsqueda comenzó tras la desaparición de su hijo, Édgar Daniel López Gómez-Tagle, reportado en mayo de 2025.

El hallazgo ocurrió el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum realizó actividades oficiales en la región.

Integrantes del colectivo que acudieron al domicilio tras no lograr comunicarse con ella confirmaron el hallazgo. El grupo tenía previsto reunirse ese mismo día con autoridades y participar en una jornada de búsqueda en la zona de El Verde, en el municipio de Concordia, área donde recientemente se han localizado fosas clandestinas

Organizaciones civiles y colectivos de familiares han calificado el asesinato como un mensaje de intimidación contra quienes realizan labores de búsqueda.

La organización Artículo 19 señaló que el crimen refleja el riesgo estructural que enfrentan las personas buscadoras y pidió que la investigación contemple su actividad como posible móvil.

En tanto que Amnistía Internacional también condenó enérgicamente el asesinato de la madre buscadora, "un crimen que profundiza la grave situación de riesgo que enfrentan las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en México", señaló la organización.

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a través de su Programa de Derechos Humanos, también condenó públicamente el feminicidio de Rubí Patricia Gómez Tagle y señaló que el crimen refleja el nivel de riesgo que enfrentan las personas que buscan a familiares desaparecidos.

"Su muerte no es un hecho aislado: es el primer asesinato de una persona buscadora en 2026 y se suma a una dolorosa lista de 34 familias asesinadas desde 2010", expresó en un comunicado.

El asesinato de Gómez Tagle provocó la suspensión de actividades de rastreo programadas por colectivos en la región, mientras organizaciones exigen medidas de protección y avances en la investigación.

Para los colectivos, el asesinato de Rubí Patricia Gómez Tagle no sólo representa una pérdida para su familia, sino un nuevo episodio que evidencia los riesgos que enfrentan quienes buscan justicia y verdad en medio de la crisis de desapariciones en México.

