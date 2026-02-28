Asesinan a madre buscadora en Sinaloa; colectivos y organizaciones exigen justicia

Gómez Tagle, de 38 años, fue hallada sin vida por integrantes del colectivo de búsqueda al que pertenece.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el cuerpo de la madre buscadora presentaba diversas lesiones presuntamente causadas por un arma punzocortante.

La Fiscalía detalló que al lugar acudieron elementos de la Policía de Investigación, así como personal de la Dirección de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes para el procesamiento del lugar, en tanto que el inmueble fue debidamente asegurado conforme a los protocolos establecidos.

Gómez Tagle formaba parte del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, agrupación integrada por familiares que buscan a personas desaparecidas en el sur de la entidad.

Su activismo en el colectivo de búsqueda comenzó tras la desaparición de su hijo, Édgar Daniel López Gómez-Tagle, reportado en mayo de 2025.

El hallazgo ocurrió el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum realizó actividades oficiales en la región.

Integrantes del colectivo que acudieron al domicilio tras no lograr comunicarse con ella confirmaron el hallazgo. El grupo tenía previsto reunirse ese mismo día con autoridades y participar en una jornada de búsqueda en la zona de El Verde, en el municipio de Concordia, área donde recientemente se han localizado fosas clandestinas