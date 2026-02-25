Publicidad

México

Inicia el registro de la Beca Rita Cetina para primaria: fechas y cómo inscribirse

Los padres de familia deberán tener a la mano la documentación necesaria para realizar el trámite y acceder a la Beca Rita Cetina a nivel primaria.
mié 25 febrero 2026 10:53 AM
Registro a la beca Rita Cetina 2026 para primaria: requisitos y cómo inscribirse con la LlaveMX
Los estudiantes de educación primaria accederán a un pago único de la Beca Rita Cetina este 2026. (Foto: iStock)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó sobre las fechas para que padres de familia y tutores de estudiantes de nivel primaria realicen el trámite de inscripción a la Beca Rita Cetina que tiene como objetivo apoyar a los menores de edad con un apoyo económico único para útiles y uniformes escolares.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, indicó que 5.6 millones de estudiantes de secundaria pública reciben actualmente la beca Universal Rita Cetina en todo el país, con el objetivo de favorecer su permanencia escolar y asegurar que concluyan esta etapa fundamental de su formación académica.

¿Cuándo será el registro?

El funcionario federal dio a conocer en un comunicado que el registro estará disponible del 2 al 19 de marzo en el portal oficial becaritacetina.gob.mx .

Documentos para la beca Rita Cetina en primaria

La SEP explica en un comunicado que para realizar el registro, madres, padres de familia o tutores deberán proporcionar los siguientes documentos:

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Un número de teléfono celular

Correo electrónico

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Asimismo, deberán contar con la CURP del alumno o alumna y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel al que pertenece.

Mario Delgado Carrillo afirmó que con este recurso económico se garantiza que las y los estudiantes cuenten con materiales completos, uniformes dignos y las herramientas necesarias para su adecuado aprovechamiento académico durante todo el año.

¿Cómo hacer el registro?

La CNBB exhorta a madres, padres y familias a crear su cuenta Llave del Gobierno Federal para agilizar los trámites de registro de sus hijas e hijos. Las y los estudiantes que ya reciben la Beca Universal Rita Cetina no necesitan registrarse nuevamente, pues el proceso está dirigido únicamente a quienes ingresan por primera vez a secundaria.

La SEP no ha detallado el paso a paso para hacer el registro o si sea el mismo que realizaron los padres de familia y tutores para los estudiantes de secundaria .

El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León Trujillo, informó que, como parte de la estrategia nacional de difusión de la Beca Rita Cetina de apoyo para uniformes y útiles, se están realizando las Asambleas Informativas en todo el país hasta el 27 de febrero con el propósito de orientar a madres, padres y tutores sobre el proceso de registro y los beneficios del programa.

En las asambleas informativas acuden las y los Servidores de la Educación, quienes diariamente recorren escuelas y localidades para asegurar que ninguna familia se quede sin conocer este derecho, destaca la SEP.

El titular de la SEP afirmó que 12 millones de niñas y niños de primarias públicas de las 32 entidades del país recibirán 2,500 pesos anuales por cada estudiante del núcleo familiar para útiles y uniformes, indicó el titular de la SEP.

¿Cuándo se hará la entrega de la tarjeta?

Durante su participación en una asamblea informativa en una escuela en Morelos el 21 de febrero, Mario Delgado adelantó que tras la validación de datos y la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar entre junio y julio.

“El depósito de los 2,500 pesos se realizará en agosto, con el propósito de que el recurso se utilice directamente en la compra de útiles y uniformes al inicio del ciclo escolar”, se lee en un comunicado de la SEP .

Una vez incorporadas, las familias solo deberán confirmar cada año la continuidad escolar para seguir recibiendo el apoyo.

Con esta ampliación, las Becas para el Bienestar del Gobierno de México alcanzará en 2026 un total de 22.8 millones de derechohabientes, lo que representa un crecimiento de 216% con respecto a 2019, cuando el padrón era de 7.2 millones.

