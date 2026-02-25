Registro a la beca Rita Cetina 2026 para primaria: requisitos y cómo inscribirse con la LlaveMX

El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León Trujillo, informó que, como parte de la estrategia nacional de difusión de la Beca Rita Cetina de apoyo para uniformes y útiles, se están realizando las Asambleas Informativas en todo el país hasta el 27 de febrero con el propósito de orientar a madres, padres y tutores sobre el proceso de registro y los beneficios del programa.
En las asambleas informativas acuden las y los Servidores de la Educación, quienes diariamente recorren escuelas y localidades para asegurar que ninguna familia se quede sin conocer este derecho, destaca la SEP.
El titular de la SEP afirmó que 12 millones de niñas y niños de primarias públicas de las 32 entidades del país recibirán 2,500 pesos anuales por cada estudiante del núcleo familiar para útiles y uniformes, indicó el titular de la SEP.
¿Cuándo se hará la entrega de la tarjeta?
Durante su participación en una asamblea informativa en una escuela en Morelos el 21 de febrero, Mario Delgado adelantó que tras la validación de datos y la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar entre junio y julio.
“El depósito de los 2,500 pesos se realizará en agosto, con el propósito de que el recurso se utilice directamente en la compra de útiles y uniformes al inicio del ciclo escolar”, se lee en un comunicado de la SEP .
Una vez incorporadas, las familias solo deberán confirmar cada año la continuidad escolar para seguir recibiendo el apoyo.