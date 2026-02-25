Registro a la beca Rita Cetina 2026 para primaria: requisitos y cómo inscribirse con la LlaveMX

¿Cuándo será el registro?

El funcionario federal dio a conocer en un comunicado que el registro estará disponible del 2 al 19 de marzo en el portal oficial becaritacetina.gob.mx .

Documentos para la beca Rita Cetina en primaria

La SEP explica en un comunicado que para realizar el registro, madres, padres de familia o tutores deberán proporcionar los siguientes documentos:

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Un número de teléfono celular

Correo electrónico

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Asimismo, deberán contar con la CURP del alumno o alumna y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel al que pertenece.

Mario Delgado Carrillo afirmó que con este recurso económico se garantiza que las y los estudiantes cuenten con materiales completos, uniformes dignos y las herramientas necesarias para su adecuado aprovechamiento académico durante todo el año.

¿Cómo hacer el registro?

La CNBB exhorta a madres, padres y familias a crear su cuenta Llave del Gobierno Federal para agilizar los trámites de registro de sus hijas e hijos. Las y los estudiantes que ya reciben la Beca Universal Rita Cetina no necesitan registrarse nuevamente, pues el proceso está dirigido únicamente a quienes ingresan por primera vez a secundaria.

La SEP no ha detallado el paso a paso para hacer el registro o si sea el mismo que realizaron los padres de familia y tutores para los estudiantes de secundaria .