A pesar del aumento, el gasto educativo se mantiene por debajo del aprobado en 2015, que hasta ahora se mantiene como el más elevado. Los recursos para 2026 equivalen al 4% del PIB, por debajo del 5% promedio de los países de la OCDE.

“Esta cifra se encuentra lejos del umbral de 8% del PIB que debe destinar el Estado para garantizar el acceso a este derecho según la Ley General de Educación”, indica el IMCO.

Presupuesto en educación básica

Del total del presupuesto educativo del próximo año, 61% será para el nivel básico. Con 766,000 millones de pesos, este sector contará con la mayor inversión desde 2015. La cifra es, además, 7.3% mayor a la de 2025.

Pero uno de cada cinco pesos de este gasto será para el programa de becas Rita Cetina, que por primera vez funcionará de manera universal para todos los estudiantes de primaria.

Se espera que el apoyo pase de 3.7 millones de familias a entregarse a 9.8 millones de hogares adicionales, plantea el IMCO.

Así que el presupuesto para becas crecerá 31% respecto a este año, con 48,000 millones de pesos adicionales. La mayor parte de este incremento se concentra en la Beca Rita Cetina que aumentará 58%, es decir que contará con 47,000 millones de pesos más.

Inversión en educación media y superior

Este presupuesto educativo es de contrastes. Porque la inversión en educación media superior disminuirá el próximo año, a pesar de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha iniciado una serie de cambios importantes para fortalecer este nivel, prioritario para la formación de adolescentes y jóvenes.

En 2026 se destinarán 52,000 millones de pesos, 3% menos que en 2025. Aunque el recorte no es amplio, preocupa porque en este nivel se concentra el mayor abandono escolar.