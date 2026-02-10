Publicidad

México

Primer pago fuerte del año de la Beca Rita Cetina en secundaria: quiénes cobran triple en febrero

Conoce de cuánto será el depósito para los alumnos que recientemente se han incorporado al sistema de becas.
mar 10 febrero 2026 09:05 AM
Durante este mes se activan los primeros abonos del año para quienes ya cuentan con tarjeta. (Programas para el Bienestar)

Para miles de familias con alumnos de secundaria, febrero marca el primer depósito de la Beca Rita Cetina, un apoyo que llega tras la entrega de tarjetas realizada en enero. La expectativa se centra en el monto que se reflejará en la cuenta y en si el pago será ordinario o acumulado.

Durante este mes se activan los primeros abonos del año para quienes ya cuentan con tarjeta. En algunos casos, el depósito no será de un solo bimestre, sino de varios periodos juntos, lo que modifica el monto que verán las familias en su cuenta.

Cuándo inicia el depósito de la Beca Rita Cetina en secundaria

En febrero comienza el depósito de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria que recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar en enero. La Secretaría de Educación Pública informó que, tras la entrega de tarjetas a más de un millón de estudiantes, las cuentas quedaron listas para recibir el primer abono del año.

A lo largo del mes se reflejará la dispersión del recurso, ya que las autoridades no mencionaron fechas específicas.

Quiénes reciben pago triple en febrero

Las familias que recibirán pago triple en febrero son aquellas con hijas o hijos de nuevo ingreso en secundaria que obtuvieron su tarjeta del Banco del Bienestar recientemente.

Ese pago acumulado incluye los bimestres septiembre–octubre de 2025, noviembre–diciembre de 2025 y enero–febrero de 2026. Este esquema aplica únicamente para estudiantes de nuevo ingreso que recibieron tarjeta en enero.

De cuánto es el pago triple y cuánto se deposita por bimestre

La Beca Rita Cetina para secundaria otorga 1,900 pesos por bimestre para un estudiante. En hogares con más de una hija o hijo en secundaria, el apoyo contempla 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.

Para las familias de nuevo ingreso que recibirán pago triple en febrero, el monto total a depositar será de 5,700 pesos por un estudiante, al concentrar tres bimestres en un solo abono.

Ese depósito acumulado cubre los periodos septiembre–octubre de 2025, noviembre–diciembre de 2025 y enero–febrero de 2026. A partir de este primer pago del año, los siguientes depósitos se alinearán al calendario regular del programa.

El alcance del programa de becas en educación básica

La Secretaría de Educación Pública informó que las tarjetas de la Beca Rita Cetina fueron entregadas en enero a más de un millón de estudiantes de secundaria, con el fin de iniciar los pagos en febrero. Este programa se integra al esquema de becas universales en educación pública.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el objetivo es avanzar hacia la igualdad en el acceso a la educación, mediante apoyos universales para nivel básico. En el presente año se proyecta alcanzar 22.8 millones de estudiantes con distintas becas educativas, con una inversión superior a 140 mil millones de pesos.

Durante el mismo periodo, se reportó la puesta en marcha de acciones para ampliar la infraestructura educativa en media superior, así como la continuidad del programa La Escuela es Nuestra para atención de planteles.

Desde febrero también se informó el inicio de asambleas en primarias públicas para la entrada en vigor de la Beca Rita Cetina en ese nivel, con un apoyo anual para útiles y uniformes escolares destinado a millones de estudiantes.

