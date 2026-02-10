Primer pago fuerte del año de la Beca Rita Cetina en secundaria: quiénes cobran triple en febrero

El alcance del programa de becas en educación básica

La Secretaría de Educación Pública informó que las tarjetas de la Beca Rita Cetina fueron entregadas en enero a más de un millón de estudiantes de secundaria, con el fin de iniciar los pagos en febrero. Este programa se integra al esquema de becas universales en educación pública.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el objetivo es avanzar hacia la igualdad en el acceso a la educación, mediante apoyos universales para nivel básico. En el presente año se proyecta alcanzar 22.8 millones de estudiantes con distintas becas educativas, con una inversión superior a 140 mil millones de pesos.

Durante el mismo periodo, se reportó la puesta en marcha de acciones para ampliar la infraestructura educativa en media superior, así como la continuidad del programa La Escuela es Nuestra para atención de planteles.

Desde febrero también se informó el inicio de asambleas en primarias públicas para la entrada en vigor de la Beca Rita Cetina en ese nivel, con un apoyo anual para útiles y uniformes escolares destinado a millones de estudiantes.