¿Qué día no hay clases de febrero?

El viernes 27 de febrero de 2026 es cuando no hay clases para que los profesores lleven a cabo las actividades previstas dentro del CTE.

La SEP destinó los últimos viernes de cada mes para que los profesores de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnicos, de cada escuela pública aborden los procesos de enseñanza y aprendizaje para analizar y tomar decisiones que beneficien el desarrollo educativo de los alumnos.

Además, inició la Cuaresma, por lo que los alumnos también disfrutarán próximamente de vacaciones por Semana Santa. Los días ya están establecidos dentro del calendario oficial que dio a conocer la dependencia gubernamental al inicio del ciclo escolar 2023-2024.

Además de la fecha establecida para el viernes de CTE se aproxima un periodo de vacaciones que abarca del 30 de marzo al 10 de abril de 2026.

https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 Calendario disponible en (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

"De manera que se busca impulsar, por medio del CTE, la mejora de logros educativos, así como atender diversos aspectos o problemáticas que se relacionan, tales como la erradicación del rezago educativo, impulsar la lectura, la escritura, las matemáticas. Estas acciones requieren de la decisión e involucramiento de toda estructura escolar para su adecuada ejecución y sus efectivos resultados", destaca la SEP.