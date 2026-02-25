Publicidad

México

SEP suspende clases en febrero por Consejo Técnico: esta es la fecha oficial

Los estudiantes de educación pública del país no tendrán clases de acuerdo a lo establecido en el calendario oficial para el ciclo escolar 2025-2026 y esta es la razón.
mié 25 febrero 2026 08:48 AM
escuelas-sep-sin-clases-febrero-2026.jpg
Los alumnos no asisten a clases debido a lo que establece el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026. (Foto: iStock )

Tras los hechos violentos que se registraron en diversas entidades tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, las secretarías de educación estatales decidieron suspender clases en escuelas de educación básica. Sin embargo, hay una fecha oficial en la que todos los alumnos del país no acudirán a las aulas, de acuerdo a lo establecido en el calendario oficial.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) da a conocer las fechas de inicio y fin de clases, además de las suspensiones por fechas históricas, y por el Consejo Técnico Escolar (CTE) que se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

¿Qué día no hay clases de febrero?

El viernes 27 de febrero de 2026 es cuando no hay clases para que los profesores lleven a cabo las actividades previstas dentro del CTE.

La SEP destinó los últimos viernes de cada mes para que los profesores de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnicos, de cada escuela pública aborden los procesos de enseñanza y aprendizaje para analizar y tomar decisiones que beneficien el desarrollo educativo de los alumnos.

Además, inició la Cuaresma, por lo que los alumnos también disfrutarán próximamente de vacaciones por Semana Santa. Los días ya están establecidos dentro del calendario oficial que dio a conocer la dependencia gubernamental al inicio del ciclo escolar 2023-2024.

Además de la fecha establecida para el viernes de CTE se aproxima un periodo de vacaciones que abarca del 30 de marzo al 10 de abril de 2026.

calendario-sep-2025-2026.jpg
Calendario disponible en https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

"De manera que se busca impulsar, por medio del CTE, la mejora de logros educativos, así como atender diversos aspectos o problemáticas que se relacionan, tales como la erradicación del rezago educativo, impulsar la lectura, la escritura, las matemáticas. Estas acciones requieren de la decisión e involucramiento de toda estructura escolar para su adecuada ejecución y sus efectivos resultados", destaca la SEP.

El calendario escolar 2025-2026 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se contemplan cinco días menos de los que tuvo el ciclo escolar anterior. El nuevo ciclo escolar comenzó el 1 de septiembre de 2025 y termina el 15 de julio de 2026.

El 9 de febrero de 2026, durante la Mañanera del Pueblo, Mario Delgado Carrillo, destacó una inversión de 140 mil 389 millones 658 mil 900 pesos al programa de Becas para el Bienestar, que beneficiará a 22.8 millones de estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y superior durante 2026, con el objetivo principal de evitar la deserción escolar.

El funcionario federal destacó que un millón 53,215 estudiantes de nuevo ingreso a secundaria ya recibieron la tarjeta de la Beca Universal Rita Cetina, para que durante el mes de febrero reciban el apoyo de 1,900 pesos por familia y 700 pesos por cada estudiante adicional.

Detalló que, desde el pasado 3 de febrero, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) inició las asambleas informativas en todas las primarias públicas del país para incorporar a 8 millones 417,182 niñas y niños de primero a sexto de primaria, con el objetivo de entregar apoyos para útiles y uniformes escolares para el ciclo escolar 2026–2027, a través de la Beca Rita Cetina.

Precisó que este beneficio será anual y consistirá en 2,500 pesos para todas y todos los niños de primaria, como parte de la estrategia del Gobierno de México para garantizar mejores condiciones de aprendizaje y reducir las brechas educativas desde los primeros niveles de enseñanza.

