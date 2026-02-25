Tras los hechos violentos que se registraron en diversas entidades tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, las secretarías de educación estatales decidieron suspender clases en escuelas de educación básica. Sin embargo, hay una fecha oficial en la que todos los alumnos del país no acudirán a las aulas, de acuerdo a lo establecido en el calendario oficial.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) da a conocer las fechas de inicio y fin de clases, además de las suspensiones por fechas históricas, y por el Consejo Técnico Escolar (CTE) que se lleva a cabo el último viernes de cada mes.