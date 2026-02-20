Publicidad

México

Beca Benito Juárez: fechas de registro y lista de documentos necesarios

Los estudiantes que buscan ser beneficiarios de esta beca deben cumplir con una serie de requisitos. La fecha establecida para realizar el trámite está por concluir.
vie 20 febrero 2026 09:02 AM
Beca Benito Juárez media superior: fechas de registro y lista de documentos necesarios en 2026
Los estudiantes de educación media superior tienen la oportunidad de hacer su registro en línea para acceder a la Beca Universal Benito Juárez. (Foto: iStock )

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez dio a conocer las fechas para que los estudiantes de educación media superior realicen su registro para poder acceder a la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez. Estos son los documentos que solicita y las fechas establecidas para hacer el trámite.

Los estudiantes de nivel bachillerato que sean aceptados recibirán un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos durante el ciclo escolar, y cuyo objetivo principal es evitar la deserción escolar y que los alumnos terminen sus estudios en este nivel.

¿Hasta cuándo está abierto el registro para la Beca Benito Juárez 2026?

El primer periodo de registro de la Beca Benito Juárez 2026 inició el 16 de febrero y tendrás hasta el 27 del mismo mes para completarlo. La solicitud se realiza a través de la plataforma de la Beca Benito Juárez, por lo que se necesita la Llave MX.

Requisitos para solicitar la beca

  • Estar inscrito en alguna escuela pública de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller.
  • No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

De acuerdo a los lineamientos de esta beca, se les dará prioridad a las escuelas consideradas como prioritarias o clasificadas de interés.

Se solicitan los siguientes documentos digitalizados:

  • CURP del estudiante
  • Clave de Centro de Trabajo CCT de tu escuela
  • Comprobante de domicilio digitalizado (no mayor a tres meses).

En caso de ser menor de edad, se necesitarán los siguientes documentos de la madre, padre o tutor:

  • CURP
  • Número de celular
  • Correo electrónico
  • Identificación oficial digitalizada (INE, cartilla militar, pasaporte o licencia de conducir)
  • Ingresar a la plataforma de la Beca Benito Juárez del Gobierno de México.
  • Acceder al sitio con tu cuenta Llave MX.
  • Ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela y seleccionar el turno, periodo y grado al que perteneces.
  • Tendrás que subir los documentos antes mencionados en formato PDF, JPG o PNG.
Después de hacer el registro, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar cotejará la información, para después iniciar con la entrega de tarjetas del Banco de Bienestar para los nuevos beneficiarios.

El periodo y lugares de entrega de las tarjetas se difundirán a través del canal de WhatsApp de tu entidad. En el siguiente enlace se podrá consultar el estado y los canales oficiales: linktr.ee/CanalesBecasBienestar

El apoyo económico consiste en 1,900 pesos bimestrales que se otorgan a los alumnos por un periodo de 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 40 meses siempre y cuando continúes inscrita o inscrito. No se consideran julio y agosto, por ser periodo vacacional.

La dependencia federal enfatiza que al momento de realizar el registro, se ingrese un número de celular y un correo electrónico.

“Es muy importante que pongas bien estos datos porque será la forma en que te vamos a contactar para verificar tu cuenta y para mantenerte informada o informado sobre cualquier actualización sobre el proceso de solicitud de tu beca”, recuerda la Coordinación Nacional de Becas.

La Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior alcanzó en el ciclo escolar 2024–2025, una cobertura de crecimiento del 64.2 por ciento, al pasar de 2.5 millones a más de 4.2 millones de estudiantes beneficiados, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo en diciembre pasado.

Resaltó que la Beca registró una inversión histórica de 33 mil 920.5 millones de pesos, lo que consolida al programa como uno de los pilares más importantes del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

