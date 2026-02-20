Beca Benito Juárez media superior: fechas de registro y lista de documentos necesarios en 2026

Después de hacer el registro, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar cotejará la información, para después iniciar con la entrega de tarjetas del Banco de Bienestar para los nuevos beneficiarios.

El periodo y lugares de entrega de las tarjetas se difundirán a través del canal de WhatsApp de tu entidad. En el siguiente enlace se podrá consultar el estado y los canales oficiales: linktr.ee/CanalesBecasBienestar

El apoyo económico consiste en 1,900 pesos bimestrales que se otorgan a los alumnos por un periodo de 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 40 meses siempre y cuando continúes inscrita o inscrito. No se consideran julio y agosto, por ser periodo vacacional.

La dependencia federal enfatiza que al momento de realizar el registro, se ingrese un número de celular y un correo electrónico.

“Es muy importante que pongas bien estos datos porque será la forma en que te vamos a contactar para verificar tu cuenta y para mantenerte informada o informado sobre cualquier actualización sobre el proceso de solicitud de tu beca”, recuerda la Coordinación Nacional de Becas.

