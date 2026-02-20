Beca Benito Juárez media superior: fechas de registro y lista de documentos necesarios en 2026

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez dio a conocer las fechas para que los estudiantes de educación media superior realicen su registro para poder acceder a la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez. Estos son los documentos que solicita y las fechas establecidas para hacer el trámite.
Los estudiantes de nivel bachillerato que sean aceptados recibirán un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos durante el ciclo escolar, y cuyo objetivo principal es evitar la deserción escolar y que los alumnos terminen sus estudios en este nivel.