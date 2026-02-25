La Fiscalía General de la República (FGR) informó que recibió un escrito entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien solicitó la entrega de sus restos mortales.
Representante jurídico de familiares de “El Mencho” reclama su cuerpo a la FGR
Se están realizando los procedimiento protocolarios para formalizar la entrega, señaló la FGR en un comunicado.
“El Mencho” murió en un traslado hacia la Ciudad de México tras ser herido en un operativo realizado por fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero.
El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, detalló que personal de Sanidad Militar acudió al lugar donde estaba “El Mencho” después de ser herido en el operativo y determinaron que era necesario evacuarlo porque estaba muy grave.
“Se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco. Y se traslada al ‘Mencho’, sus dos escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente fallecen en el trayecto”, detalló.
El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde fue identificado genéticamente, a partir de ello, los familiares podían reclamar los restos.
¿Quién era "El Mencho"?
Oseguera era originario de Aguililla, Michoacán, y tenía 59 años. Tuvo una infancia de carencias y trabajo en el campo recolectando aguacates.
En su adolescencia migró a Estados Unidos, donde comenzó a vender drogas. Incluso, según el diario Los Angeles Times , intentó construir una red de clientes como dealer, hasta que fue detenido en 1986 con su hermano Abraham; en 1992, ambos fueron enviados a una prisión federal y luego deportados.
Cuando fue liberado, "El Mecho" comenzó a trabajar como policía en el municipio de Tomatlán, al sur de Jalisco, y con el tiempo encabezó el Cártel del Milenio, un grupo local aliado del Cártel de Sinaloa, que en ese entonces era considerado el de mayor poderío en México.
En 2011 formó el que ahora es considerado uno de los principales cárteles distribuidores de drogas sintéticas del mundo.