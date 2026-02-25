Se están realizando los procedimiento protocolarios para formalizar la entrega, señaló la FGR en un comunicado.

“El Mencho” murió en un traslado hacia la Ciudad de México tras ser herido en un operativo realizado por fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero.

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, detalló que personal de Sanidad Militar acudió al lugar donde estaba “El Mencho” después de ser herido en el operativo y determinaron que era necesario evacuarlo porque estaba muy grave.

“Se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco. Y se traslada al ‘Mencho’, sus dos escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente fallecen en el trayecto”, detalló.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde fue identificado genéticamente, a partir de ello, los familiares podían reclamar los restos.