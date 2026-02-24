Gobierno reconoce deserción escolar; construirá 100 bachilleratos y abrirá 30,000 lugares más

Este martes, el gobierno federal presentó el programa Jóvenes Transformando México, que tiene como objetivo ofrecer más educación, deporte y actividades culturales para apoyar a la juventud. Dentro de este programa, se busca incentivar a los jóvenes a continuar sus estudios y, al mismo tiempo, promover el regreso de aquellos que dejaron las aulas.

“Para todos aquellos que por alguna razón dejaron la escuela, queremos que vuelvan”, indicó la funcionaria.

Los 30,000 nuevos lugares se sumarán a los 80,000 que se tienen previstos construir este año. Según la funcionaria, los jóvenes que participen en el programa recibirán una beca para apoyar su continuidad educativa, aunque su carga horaria será reducida y podrán participar en otras actividades complementarias.

“Necesitamos que se acerquen a estos espacios y este plan flexible e integral. Todos nuestros jóvenes inscritos en este nuevo proyecto tendrán por supuesto su beca Benito Juárez y este modelo flexible los va a acompañar a que terminen el bachillerato. Si hay alguien de entre 15 y 17 años que no terminó su secundaria, que se venga para acá y aquí lo vamos a acompañar a que termine la secundaria y también termine la prepa”, convocó.

Para reincorporar a los jóvenes que dejaron la escuela, también se va a implementar una campaña denominada “Te extrañamos en el salón”.

“Vamos a iniciar un programa muy importante, al que le hemos denominado ‘Te extrañamos en el salón’. Lo vamos a iniciar en tercero de secundaria y en todo el bachillerato. ¿Qué queremos? Que todos los chicos que están en la escuela se queden y si alguien por alguna razón se fue vamos a construir en nuestras escuelas las condiciones de que regrese”, dijo.