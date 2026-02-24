Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Gobierno reconoce deserción escolar; construirá 100 bachilleratos y abrirá 30,000 lugares más

Los bachilleratos nacionales "Margarita Maza" son esquemas que tendrán menos horas en la escuela, pero se incluirán actividades deportivas y culturales.
mar 24 febrero 2026 11:25 AM
bachillerato
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que con el pago de impuestos de un empresario, la beca Gertudris Bocanegra llegará a un millón de estudiantes. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

Frente al problema de la deserción escolar, el gobierno federal tiene previsto construir 100 nuevos bachilleratos y habilitar 30,000 nuevos lugares. Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, destacó que el mejor lugar para los jóvenes es en la escuela, por lo que el objetivo es reincorporar a aquellos que abandonaron las aulas.

“Vamos a construir 100 bachilleratos nacionales Margarita Maza y estos nos van a dar 30,000 lugares más. Este modelo está pensado para todos aquellos jóvenes que buscan otra forma de escolarización, es decir, que no necesariamente quieren estar muchas horas en la escuela”, indicó.

Publicidad

Este martes, el gobierno federal presentó el programa Jóvenes Transformando México, que tiene como objetivo ofrecer más educación, deporte y actividades culturales para apoyar a la juventud. Dentro de este programa, se busca incentivar a los jóvenes a continuar sus estudios y, al mismo tiempo, promover el regreso de aquellos que dejaron las aulas.

“Para todos aquellos que por alguna razón dejaron la escuela, queremos que vuelvan”, indicó la funcionaria.

Los 30,000 nuevos lugares se sumarán a los 80,000 que se tienen previstos construir este año. Según la funcionaria, los jóvenes que participen en el programa recibirán una beca para apoyar su continuidad educativa, aunque su carga horaria será reducida y podrán participar en otras actividades complementarias.

“Necesitamos que se acerquen a estos espacios y este plan flexible e integral. Todos nuestros jóvenes inscritos en este nuevo proyecto tendrán por supuesto su beca Benito Juárez y este modelo flexible los va a acompañar a que terminen el bachillerato. Si hay alguien de entre 15 y 17 años que no terminó su secundaria, que se venga para acá y aquí lo vamos a acompañar a que termine la secundaria y también termine la prepa”, convocó.

Te recomendamos:

Comparecencia de Mario Delgado, titular de la SEP, en Cámara de Diputados
México

Diputados piden al secretario de Educación acciones contra violencia en escuelas

Para reincorporar a los jóvenes que dejaron la escuela, también se va a implementar una campaña denominada “Te extrañamos en el salón”.

“Vamos a iniciar un programa muy importante, al que le hemos denominado ‘Te extrañamos en el salón’. Lo vamos a iniciar en tercero de secundaria y en todo el bachillerato. ¿Qué queremos? Que todos los chicos que están en la escuela se queden y si alguien por alguna razón se fue vamos a construir en nuestras escuelas las condiciones de que regrese”, dijo.

Publicidad

Destacó que, para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la educación es un derecho, no un privilegio, por lo que se invierten recursos en becas para los jóvenes.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la beca Gertrudis Bocanegra, que se lanzó como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, llegará a un millón de beneficiarios gracias a los recursos que se obtuvieron por el pago de impuestos del empresario Ricardo Salinas Pliego.

“Les doy una noticia adicional, la beca Gertrudis Bocanegra solamente para estudiantes de educación superior en Michoacán va a alcanzar este año a un millón de jóvenes en educación superior. ¿De dónde viene este recurso? Todo este recurso viene del pago de una persona que finalmente pagó sus impuestos”, comentó la presidenta.

Conoce más:

Educación en México.
México

Los claroscuros de la educación en México, según la OCDE

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera educación

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad