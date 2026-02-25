Oaxaca: Habitante zapoteca logra que la Corte reabra caso por protección del Parque Nacional Benito Juárez

Esto luego de que el juez consideró que no se había demostrado una afectación directa a la persona ni daños ambientales plenamente acreditados dentro del área natural protegida.

Ante ello, la persona que promovió el juicio argumentó que autoridades federales, estatales y municipales fueron omisas en vigilar y delimitar el parque y su zona de reserva ecológica. Según la demanda, esta falta de control permitió ocupaciones irregulares, construcciones y actividades que deterioran los servicios ambientales que benefician a las comunidades cercanas.

En su demanda, el quejoso sostuvo que el deterioro del área natural afecta a quienes habitan en la zona, ya que el ecosistema provee agua, regula el clima local y mantiene la biodiversidad. También señaló que la ausencia de medidas claras de protección ha generado presión urbana y actividades incompatibles con la conservación del parque.

Al revisar el caso, el Pleno de la Corte concluyó que el juzgado aplicó un criterio demasiado restrictivo para analizar la demanda.

Por lo que las ministras y ministros señalaron que, tratándose de asuntos ambientales, no siempre es necesario acreditar un daño personal directo para acudir al juicio de amparo.

La resolución reconoce así que las personas que habitan o utilizan el entorno de un ecosistema pueden tener interés legítimo para exigir su protección.

En ese sentido, la Corte reafirmó el criterio del “entorno adyacente”, que permite a quienes viven dentro del área de influencia de un ecosistema acudir a los tribunales cuando consideran que éste está en riesgo.