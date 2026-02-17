Perfect Day México: empresa promete restauración ambiental ante críticas por remoción de manglar

En entrevista solicitada por Expansión, Royal Caribbean señaló que como parte de las medidas de compensación y restauración del ecosistema, buscará aumentar la vegetación local mediante restauración en sitios designados por la autoridad.

El rescate y reubicación de especies autóctonas se hará a través de un vivero temporal y la puesta en marcha de “programas integrales de protección de la vida silvestre, incluida una iniciativa permanente de conservación de las tortugas marinas”.

Sobre esta iniciativa se precisó que esta programa va mucho más allá de la fase de construcción e incluirá la participación de grupos de interés y expertos locales, un compromiso operativo a largo plazo que incluye:

— Monitoreo continuo. "Vigilaremos continuamente las playas para detectar cualquier actividad de anidación. Estos datos se utilizarán para gestionar de forma dinámica el acceso a las playas por parte de los huéspedes y el personal, con restricciones claras durante los periodos sensibles de anidación y eclosión para evitar cualquier perturbación en su ciclo reproductivo".

— Gestión experta. "Nuestros equipos capacitados manejará y protegerá los nidos que se identifiquen, aplicando protocolos establecidos para su salvaguarda, su posible reubicación, solo si es absolutamente necesario, y garantizando la liberación segura de las crías".

— Educación continua. "Una parte permanente de la experiencia de nuestros huéspedes y empleados será la educación sobre la importancia de la conservación de las tortugas marinas y las normas específicas establecidas para protegerlas".

“Estos esfuerzos deliberados forman parte de nuestro compromiso de ofrecer unas vacaciones memorables de forma responsable”, indicó la empresa.

Royal Caribbean añadió que se contrataron agencias independientes de supervisión ambiental que operarán durante las fases de desmantelamiento y remoción de residuos existentes en el puerto, así como para la eventual construcción y operación, una vez obtenidos los permisos correspondientes.