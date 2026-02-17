Publicidad

México

Perfect Day México: empresa promete restauración ambiental ante críticas por remoción de manglar

La empresa asegura que conservará 45 hectáreas de manglar y no elevará la carga actual del puerto en Mahahual, mientras Greenpeace exige cancelar el proyecto de forma definitiva.
mar 17 febrero 2026 06:27 PM
perfect day mahahual
La empresa aseguró que el proyecto Perfect Day en Mahahual será sometido a consulta pública, mientras la Semarnat evalúa los señalamientos hechos por Greenpeace y la información presentada por Royal Caribbean. (Foto: Royal Caribbean)

El proyecto Perfect Day, que Royal Caribbean Group impulsa en Mahahual, Quintana Roo, ha enfrentado en las últimas semanas una creciente oposición ante posibles afectaciones ambientales y sociales. Ante ello, la empresa insiste en que el proyecto fue diseñado diseñado para “cumplir y superar” los estándares ambientales nacionales.

La semana pasada Greenpeace México solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa, al considerar que el desarrollo de este parque acuático implica afectaciones significativas a manglares y ecosistemas costeros-

Royal Caribbean sostuvo que “Perfect Day" conservará y restaurará las más de 45 hectáreas de bosque de manglares en este lugar.

En entrevista solicitada por Expansión, Royal Caribbean señaló que como parte de las medidas de compensación y restauración del ecosistema, buscará aumentar la vegetación local mediante restauración en sitios designados por la autoridad.

El rescate y reubicación de especies autóctonas se hará a través de un vivero temporal y la puesta en marcha de “programas integrales de protección de la vida silvestre, incluida una iniciativa permanente de conservación de las tortugas marinas”.

Sobre esta iniciativa se precisó que esta programa va mucho más allá de la fase de construcción e incluirá la participación de grupos de interés y expertos locales, un compromiso operativo a largo plazo que incluye:

Monitoreo continuo. "Vigilaremos continuamente las playas para detectar cualquier actividad de anidación. Estos datos se utilizarán para gestionar de forma dinámica el acceso a las playas por parte de los huéspedes y el personal, con restricciones claras durante los periodos sensibles de anidación y eclosión para evitar cualquier perturbación en su ciclo reproductivo".

Gestión experta. "Nuestros equipos capacitados manejará y protegerá los nidos que se identifiquen, aplicando protocolos establecidos para su salvaguarda, su posible reubicación, solo si es absolutamente necesario, y garantizando la liberación segura de las crías".

Educación continua. "Una parte permanente de la experiencia de nuestros huéspedes y empleados será la educación sobre la importancia de la conservación de las tortugas marinas y las normas específicas establecidas para protegerlas".

“Estos esfuerzos deliberados forman parte de nuestro compromiso de ofrecer unas vacaciones memorables de forma responsable”, indicó la empresa.

Royal Caribbean añadió que se contrataron agencias independientes de supervisión ambiental que operarán durante las fases de desmantelamiento y remoción de residuos existentes en el puerto, así como para la eventual construcción y operación, una vez obtenidos los permisos correspondientes.

Además informó que en materia de infraestructura ambiental, el corporativo prevé invertir en tres instalaciones novedosas: una nueva instalación de manejo de residuos sólidos -que será la primera en la zona-, una planta de tratamiento de aguas residuales de última generación y una planta de ósmosis inversa para un suministro sostenible de agua dulce.

Según la empresa, estos componentes forman se apegan tanto a sus estándares internos, como al marco regulatorio mexicano.

Sobre las presuntas omisiones en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto Perfect Day en Mahahual, la empresa aseguró que la información presentada ante la Semarnat cumple con los estándares técnicos y regulatorios vigentes.

Capacidad de carga y aguas residuales

Uno de los puntos más controvertidos de este proyecto, es sobre la afluencia de visitantes que el proyecto podría atraer a Mahahual -una comunidad de 3,000 habitantes-. Las estimaciones son de hasta 21,000 personas diariamente, lo que según Greenpeace, podría acarrerar además de problemáticas ambientales otras de tipo social.

Ante ello, la empresa argumentó que esa cifra corresponde a la capacidad actual del puerto —con recepción de hasta cuatro cruceros por día— y que el proyecto no irá "más allá de la capacidad actual”.

Sostuvo además que los umbrales operativos serán monitoreados mediante programas de control ambiental y que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) contempla infraestructura clave, para evitar el aumento del estrés hídrico en la región.

Respecto a las descargas, la firma afirma que “no se verterán efluentes al suelo” y que el agua tratada se reutilizará para riego.

“El agua altamente tratada no se verterá al medio ambiente circundante”, aseguró.

Por otro lado, Royal Caribbean, propietaria de Puerto Costa Maya desde julio de 2025, rechazó que el proyecto implique privatización de playas o desplazamiento de negocios locales, por el contrario buscarán que sea un catalizador positivo para la comunidad.

Sobre la suspensión temporal al proyecto por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la empresa expresó su confianza en el proceso de evaluación llevado a cabo por las autoridades ambientales.

“Agradecemos los comentarios de las autoridades pertinentes, los miembros de la sociedad y la comunidad de ONGs para debatir el proyecto de forma transparente en cada etapa del proceso”, apuntó la compañía.

El futuro de Perfect Day México depende ahora de la evaluación técnica en curso y de la resolución que emitan las autoridades ambientales, esto una vez que el proyecto sea sometido a consulta pública a partir del 23 de febrero, en apego a los plazos y procedimientos establecidos por la ley.

