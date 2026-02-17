Perfect Day México: empresa promete restauración ambiental ante críticas por remoción de manglar

Capacidad de carga y aguas residuales
Uno de los puntos más controvertidos de este proyecto, es sobre la afluencia de visitantes que el proyecto podría atraer a Mahahual -una comunidad de 3,000 habitantes-. Las estimaciones son de hasta 21,000 personas diariamente, lo que según Greenpeace, podría acarrerar además de problemáticas ambientales otras de tipo social.
Ante ello, la empresa argumentó que esa cifra corresponde a la capacidad actual del puerto —con recepción de hasta cuatro cruceros por día— y que el proyecto no irá "más allá de la capacidad actual”.
Sostuvo además que los umbrales operativos serán monitoreados mediante programas de control ambiental y que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) contempla infraestructura clave, para evitar el aumento del estrés hídrico en la región.
Respecto a las descargas, la firma afirma que “no se verterán efluentes al suelo” y que el agua tratada se reutilizará para riego.
“El agua altamente tratada no se verterá al medio ambiente circundante”, aseguró.
Por otro lado, Royal Caribbean, propietaria de Puerto Costa Maya desde julio de 2025, rechazó que el proyecto implique privatización de playas o desplazamiento de negocios locales, por el contrario buscarán que sea un catalizador positivo para la comunidad.
Sobre la suspensión temporal al proyecto por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la empresa expresó su confianza en el proceso de evaluación llevado a cabo por las autoridades ambientales.
“Agradecemos los comentarios de las autoridades pertinentes, los miembros de la sociedad y la comunidad de ONGs para debatir el proyecto de forma transparente en cada etapa del proceso”, apuntó la compañía.
El futuro de Perfect Day México depende ahora de la evaluación técnica en curso y de la resolución que emitan las autoridades ambientales, esto una vez que el proyecto sea sometido a consulta pública a partir del 23 de febrero, en apego a los plazos y procedimientos establecidos por la ley.