México

INE ofrece datos a legisladores para que ''dimensionen los efectos'' de aprobar reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum puso fin a la expectativa y reveló el contenido de su iniciativa de reforma electoral, la cual plantea disminuir en 25% el costo del sistema electoral.
mié 25 febrero 2026 05:48 PM
Sesión Extraordinaria INE
El INE sufrirá los efectos de los recortes en caso de que la reforma electoral avance. (Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que analizará propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y aportará su experiencia técnico-operativa a los integrantes del Poder Legislativo.

El INE señaló que será hasta conocer el contenido íntegro de la iniciativa cuando podrá realizar un análisis técnico y operativo detallado sobre sus alcances, implicaciones y eventuales complejidades de implementación.

La autoridad electoral indicó que sus integrantes cuentan con experiencia técnica, operativa y administrativa acumulada a lo largo de más de tres décadas, ''la cual pone a disposición del Poder Legislativo para contribuir al análisis informado de cualquier reforma en la materia''.

El INE manifestó ''su plena disposición para proporcionar a las legisladoras y los legisladores la información técnica, presupuestal y operativa que estimen necesaria, a fin de dimensionar los efectos institucionales, financieros, logísticos y tecnológicos que pudieran derivarse de la eventual aprobación de esta iniciativa''.

También indicó que su participación en el proceso de deliberación pública debe ser vista desde una perspectiva estrictamente técnica, ''con respeto absoluto a las facultades del Congreso de la Unión como órgano reformador de la Constitución, y siempre velando por el interés general, la certeza jurídica y la preservación de los principios rectores de la función electoral: legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia, máxima publicidad y paridad''.

''El Instituto Nacional Electoral reafirma su compromiso permanente con la ciudadanía y con el fortalecimiento del sistema democrático mexicano'', dijo.

El PAN y el PRI denominaron la reforma electoral como "Ley Maduro" pues acusan que se busca imponer un Estado "autorirario" (Cuartoscuro).
Congreso

Oposición va contra reforma electoral; piden castigar recursos del crimen en partidos

La presidenta Claudia Sheinbaum puso fin a la expectativa y reveló el contenido de su iniciativa de reforma electoral, la cual plantea eliminar a los senadores plurinominales, disminuir en 25% el costo del sistema electoral, eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y no permitir ni el nepotismo ni la reelección.

Aunque no cuenta con el consenso de los partidos aliados, la presidenta anunció que era su obligación presentar la iniciativa porque los ciudadanos están en contra de legisladores que no hacen campañas y quieren elecciones menos costosas.

Una propuesta central es disminuir el costo del sistema electoral en el país, el cual ha sido calificado como uno de los más caros del mundo.

La propuesta es disminuir 25% en el costo de las elecciones, lo que se traduce en bajar el presupuesto del INE, partidos políticos, Organismos Públicos Electorales Locales y Tribunales Electorales.

Por ejemplo, en el año 2024 en el que México renovó su presidencia, diputados, senadores, ocho gubernaturas y cientos de cargos locales, el gasto fue de alrededor de 61,000 millones de pesos: 41,170 millones para autoridades administrativas y jurisdiccionales como el INE, Oples, tribunales, así como alrededor de 20,000 millones de pesos para el financiamiento de partidos a nivel nacional y local.

De prosperar la iniciativa, en lugar de 60,000 millones de pesos, se destinarían 45,000 millones de pesos.

Esa reducción también implica cambios a salarios de consejeros y altos mandos en el INE, con lo que nadie podrá ganar más que la presidenta de la República.

