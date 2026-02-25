INE ofrece datos a legisladores para que ''dimensionen los efectos'' de aprobar reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum puso fin a la expectativa y reveló el contenido de su iniciativa de reforma electoral, la cual plantea eliminar a los senadores plurinominales, disminuir en 25% el costo del sistema electoral, eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y no permitir ni el nepotismo ni la reelección.

Aunque no cuenta con el consenso de los partidos aliados, la presidenta anunció que era su obligación presentar la iniciativa porque los ciudadanos están en contra de legisladores que no hacen campañas y quieren elecciones menos costosas.

Una propuesta central es disminuir el costo del sistema electoral en el país, el cual ha sido calificado como uno de los más caros del mundo.

La propuesta es disminuir 25% en el costo de las elecciones, lo que se traduce en bajar el presupuesto del INE, partidos políticos, Organismos Públicos Electorales Locales y Tribunales Electorales.

Por ejemplo, en el año 2024 en el que México renovó su presidencia, diputados, senadores, ocho gubernaturas y cientos de cargos locales, el gasto fue de alrededor de 61,000 millones de pesos: 41,170 millones para autoridades administrativas y jurisdiccionales como el INE, Oples, tribunales, así como alrededor de 20,000 millones de pesos para el financiamiento de partidos a nivel nacional y local.

De prosperar la iniciativa, en lugar de 60,000 millones de pesos, se destinarían 45,000 millones de pesos.

Esa reducción también implica cambios a salarios de consejeros y altos mandos en el INE, con lo que nadie podrá ganar más que la presidenta de la República.