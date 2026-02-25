Publicidad

México

Asociación del Servicio Exterior Mexicano critica ofrecimientos diplomáticos tras caso Marx Arriaga

El pronunciamiento se da luego de que Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dijo que se ofreció al exfuncionario Marx Arriaga el cargo de embajador en un país de América Latina.
mié 25 febrero 2026 03:08 PM
Marx Arriaga, quien ocupara la dirección de Materiales Educativos de la SEP y que estuviera atrincherado en su oficina tras darse a conocer su salida del cargo, salió el 17 de febrero pasado de sus oficinas, en avenida Universidad 120. (Cuartoscuro)

La Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM) manifestó su rechazo ante la oferta de cargos diplomáticos realizada por autoridades que no cuentan con las facultades constitucionales para hacerlo.

El pronunciamiento se da luego de que Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dijo que se ofreció al exfuncionario Marx Arriaga el cargo de embajador en un país de América Latina.

La ASEM señaló que este acto generó indignación entre los miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM), quienes consideran que se pone en riesgo la institucionalidad del Estado y se desvirtúa el objetivo principal del cuerpo permanente de funcionarios del Estado encargado de representar a México en el extranjero.

La ASEM lamentó que algunos miembros del gabinete federal ignoren la importancia del cuerpo diplomático y subrayó la preocupación por el ofrecimiento a un exfuncionario que aparentemente perdió la confianza de sus superiores para seguir desempeñando funciones en su área de especialización.

"Resulta preocupante que a un director general que, aparentemente, ha perdido la confianza de sus superiores para continuar desempeñando funciones en su ámbito de especialidad, se le haya ofrecido investirlo con la responsabilidad y los plenos poderes de representar al Estado mexicano como embajador ante otro Estado soberano", afirmó la ASEM.

La organización también advirtió que decisiones como esta menoscaban la posición del Servicio Exterior Mexicano como órgano del Estado y carecen de respeto hacia las naciones a las que se pretende enviar a estos funcionarios. Además, enfatizó que tales acciones debilitan la capacidad de México para mantener una interlocución sólida y profesional con sus contrapartes internacionales.

La ASEM recordó que México cuenta con diplomáticos de carrera altamente capacitados, quienes constituyen un activo estratégico esencial, especialmente en un momento en el que la política exterior requiere de profesionales con experiencia y compromiso.

Marx Arriaga Navarro, académico y exfuncionario público mexicano, fue destituido de su cargo como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el 13 de febrero de 2026, en medio de una fuerte confrontación con la actual administración.

Su salida se produjo luego de un desencuentro relacionado con la actualización de los contenidos de los libros de texto gratuitos. La presidenta Claudia Sheinbaum incluso confirmó que la falta de actualización de los materiales fue el principal motivo del despido.

Tras recibir la notificación de su destitución, Arriaga permaneció "atrincherado" en sus oficinas durante casi 100 horas. El 17 de febrero abandonó las instalaciones de la SEP de manera definitiva. La presidencia de la Dirección General de Materiales Educativos fue asumida por la pedagoga y poeta Nadia López García.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dijo que se le ofreció la embajada de Costa Rica como una "salida negociada", en un intento por evitar el conflicto y facilitar su salida del cargo. Sin embargo, la propuesta de Delgado no prosperó y Arriaga fue finalmente removido.

