Cuando el agua une: la diplomacia entre EU y México que está reviviendo el río Colorado

El río Colorado es el eje de uno de los acuerdos ambientales más innovadores a nivel mundial, uno que pone al centro la naturaleza, sin que ello implique poner en pausa la actividad económica a su alrededor.

Por primera vez, México y EU destinaron agua específicamente para el ecosistema, en lo que ya es considerado un referente de cooperación binacional, en un contexto global marcado por la escasez hídrica.

Este instrumento diplomático ha permitido revitalizar el ecosistema del delta, restaurar hábitats y mejorar la gestión del agua.

En el centro de ese proceso y de los esfuerzos por reverdecer el río está la Alianza Revive el Río Colorado, integrada por seis organizaciones de la sociedad civil de ambos países.

Desde hace más de dos décadas trabaja junto con ambos gobiernos para asegurar agua destinada específicamente a la restauración del delta.

Aida Navarro, coordinadora de la Alianza, resaltó en entrevista, que este proyecto no puede entenderse sin la diplomacia que existe entre ambos países.

Hoy el principal tema de negociación con Estados Unidos es el agua. El medio ambiente no es un lujo, es una necesidad. Nosotros dependemos del medio ambiente y no al revés”. Aída Navarro, coordinadora de la Alianza Revive el Río.

Aida Navarro, coordinadora de la Alianza Revive el Río Colorado. (Foto: reviveelrio.org)

El delta: lo que se perdió

El delta del río Colorado es la zona de transición donde el río, tras recorrer más de 2,300 kilómetros desde las Montañas Rocosas en Estados Unidos, desemboca en el Alto Golfo de California, en el noroeste de México.

Su afluente sirve para abastecer de agua a 40 millones de personas, 2 millones de hectáreas de tierras agrícolas en dos estados de México (Baja California y Sonora) y siete en EU (Arizona, California, Colorado, Nueva México, Nevada, Utah y Wyoming).

Históricamente, este delta formaba un extenso sistema de humedales y canales que sostenía una alta biodiversidad y comunidades humanas que dependían de la pesca y la agricultura.

Ese paisaje cambió de manera radical a lo largo del siglo XX, esto tras la construcción de presas, derivaciones y canales —como la emblemática Presa Hoover— que permitieron irrigar desiertos y abastecer ciudades en expansión, pero que redujo de forma significativa el caudal del delta.

Fue así que el desvío intensivo de agua para riego y consumo urbano provocó transformaciones ambientales profundas.

“Si hubieras visitado esa región hace 100 años, veías agua por todas partes, lagunas verdes, humedales enormes”, relató Navarro.

“Después, poco a poco, se terminó el agua para el río”.

En los años ochenta, el Colorado dejó de conectarse con el mar y lo que alguna vez fueron áreas verdes terminaron convirtiéndose en arena y grietas.

“Se llegó a considerar un ecosistema muerto”, aseguro Navarro.

La coordinadora de la Alianza Revive el Río Colorado ubica el origen de este problema en la forma en que se distribuyó el agua.

“Cuando se decidió cómo repartir el río, veníamos de años muy húmedos. Parecía que había agua de sobra. Entonces se asignó prácticamente todo para uso humano. Y la naturaleza no era un usuario”, explicó.