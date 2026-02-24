Publicidad

México

SCJN cambia las reglas para el registro de marcas; ¿cómo afectará a empresas y emprendedores?

Con esta resolución, empresas y emprendedores saben cuándo el IMPI puede cancelar un registro de manera justa y transparente.
mar 24 febrero 2026 06:20 PM
La SCJN ajusta reglas del registro de marcas para dar mayor certeza a empresas y emprendedores. (Foto: SCJN.)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ajustó las reglas para el registro de marcas comerciales, con el objetivo de dar mayor certeza jurídica tanto a las empresas como a personas empresarias y emprendedoras.

En sesión de este martes 24 de febrero, al resolver el Amparo Directo en Revisión 6714/2025 , las y los ministros del máximo tribunal dieron un paso clave para fortalecer la protección marcaria, especialmente en casos de registros duplicados, errores administrativos o fallas en la valoración de las solicitudes.

¿Qué resolvió la SCJN sobre el registro de marcas?

La Corte determinó que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) sí puede cancelar una marca cuando fue registrada por error, por ejemplo, si la autoridad se equivocó al otorgarla, la pasó por alto o la evaluó mal.

Esto significa que si una marca fue concedida de manera incorrecta, el IMPI tiene la facultad de corregir ese error, pero solo mediante un procedimiento formal y justo, en el que la persona o empresa dueña de la marca tenga derecho a defenderse.

En ese proceso, el titular debe ser notificado, puede presentar pruebas, dar su versión de los hechos y argumentar por qué considera que su marca es válida. Solo después de eso, la autoridad puede decidir si el registro se mantiene o se cancela.

La Corte dejó claro que esta regla da mayor certeza jurídica, porque evita que existan marcas mal otorgadas que afecten a otros negocios, protege la competencia leal y reduce abusos o ventajas indebidas.

En pocas palabras: si el IMPI se equivoca al dar una marca, ahora queda claro que puede corregir el error, pero sin atropellar los derechos de nadie.

En conjunto, la resolución consolida un sistema de propiedad industrial más confiable y ordenado en México. (Foto: SCJN/Cuartoscuro)

¿Por qué esta resolución es clave?

La decisión de la SCJN es relevante porque establece reglas claras sobre cómo se protege y corrige el registro de marcas en México, lo que genera confianza en todo el sistema de propiedad industrial.

Antes de esto, muchas disputas sobre marcas quedaban en un limbo legal, ya que no estaba totalmente definido cómo y cuándo el IMPI podía anular un registro otorgado por error. Con esta resolución, las empresas y emprendedores saben que el proceso será justo, transparente y respetuoso de sus derechos, reduciendo riesgos de conflictos legales prolongados.

México

Además, al precisar el procedimiento correcto, se fortalece la competencia leal: evita que marcas duplicadas o mal otorgadas bloqueen a nuevos negocios y asegura que las decisiones del IMPI tengan fundamento y respaldo jurídico sólido.

En síntesis, la resolución no solo protege a los titulares de marcas, sino que también consolida un sistema más confiable y ordenado para todos los actores del mercado.

