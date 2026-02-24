SCJN cambia las reglas para el registro de marcas; ¿cómo afectará a empresas y emprendedores?

¿Por qué esta resolución es clave?

La decisión de la SCJN es relevante porque establece reglas claras sobre cómo se protege y corrige el registro de marcas en México, lo que genera confianza en todo el sistema de propiedad industrial.

Antes de esto, muchas disputas sobre marcas quedaban en un limbo legal, ya que no estaba totalmente definido cómo y cuándo el IMPI podía anular un registro otorgado por error. Con esta resolución, las empresas y emprendedores saben que el proceso será justo, transparente y respetuoso de sus derechos, reduciendo riesgos de conflictos legales prolongados.

Además, al precisar el procedimiento correcto, se fortalece la competencia leal: evita que marcas duplicadas o mal otorgadas bloqueen a nuevos negocios y asegura que las decisiones del IMPI tengan fundamento y respaldo jurídico sólido.

En síntesis, la resolución no solo protege a los titulares de marcas, sino que también consolida un sistema más confiable y ordenado para todos los actores del mercado.