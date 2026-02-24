SCJN cambia las reglas para el registro de marcas; ¿cómo afectará a empresas y emprendedores?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ajustó las reglas para el registro de marcas comerciales, con el objetivo de dar mayor certeza jurídica tanto a las empresas como a personas empresarias y emprendedoras.
En sesión de este martes 24 de febrero, al resolver el Amparo Directo en Revisión 6714/2025 , las y los ministros del máximo tribunal dieron un paso clave para fortalecer la protección marcaria, especialmente en casos de registros duplicados, errores administrativos o fallas en la valoración de las solicitudes.