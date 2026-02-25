Con seis anillos de seguridad, Querétaro protegerá a asistentes del México-Islandia

Autoridades queretanas informaron que mediante análisis e inteligencia policial, se detuvo a dos personas presuntamente vinculadas con ilícitos ocurridos el domingo en comercios.

La situación de seguridad en México generó reacciones en el ámbito deportivo y político internacional, particularmente rumbo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá a México como una de sus sedes.

Entre los organismos que levantaron la voz está la Federación Portuguesa de Fútbol y la Federación Boliviana de Fútbol.

En un comunicado, la Federación Portuguesa de Fútbol informó que sigue “de forma permanente y atenta” la evolución de la situación en México, particularmente por el partido amistoso de la selección portuguesa programado como parte de su preparación mundialista.

La federación indicó que cualquier decisión sobre el viaje o la realización del encuentro dependerá de evaluaciones continuas de seguridad y de la coordinación con autoridades gubernamentales y con la Federación Mexicana de Fútbol.

Por su parte, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, también señaló que sigue con atención los acontecimientos y que la seguridad de jugadores, cuerpo técnico y aficionados es un factor determinante para cualquier desplazamiento internacional.

Indicó que las federaciones esperan información clara de las autoridades y de los organizadores. "Vamos a enviar una misiva a FIFA para que se incrementen todas las medidas de seguridad. Nosotros también estamos tomando todas nuestras previsiones como delegación", dijo a medios.

"En base a las circunstancias y a la coyuntura, vamos a planificar una opción alternativa en caso de que la FIFA tome alguna decisión diferente a la planificada para estos partidos de repechaje", agregó.

Christoph Ploss, quien se desempeña como coordinador de turismo del gobierno de Alemania, también pidió analizar cuidadosamente las condiciones de seguridad para los aficionados europeos que pueden viajar a México durante el Mundial.

El presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, dijo este martes a la AFP que está "muy tranquilo" con México como sede del Mundial de 2026, luego de que el país enfrentara una ola de violencia por la muerte de su mayor capo del narcotráfico.