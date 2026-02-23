El día que a México lo paralizó la violencia del Cártel Jalisco y el miedo

En Nuevo Periférico, a la altura de Tonalá, filas de camionetas y camiones cargadas con elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se pudieron ver esta mañana.h

El contraste fue marcado, pues durante la noche del domingo habitantes reportaron patrullajes de convoyes con presuntos integrantes del crimen organizado.

Sobre la Carretera Guadalajara-Colima este lunes los automovilistas aún tuvieron que esquivar las carrocerías calcinadas de autobuses de pasajeros, camiones de carga y autos que fueron incendiarios el día anterior en el entronque de Buenavista.

Alrededor de 1,000 personas amanecieron dentro de camiones, con agua potable y comida proporcionada por el DIF así como resguardo de la Policía local, luego de verse obligados a pasar la noche en los vehículos al encontrarse de paseo en el zoológico de Guadalajara cuando comenzaron los enfrentamientos del domingo.

A la par, corredores quedaron varados en el XL Medio Maratón Internacional de Guadalajara, en la que participaron 20,000 personas aproximadamente. Al terminar la carrera de 21 kilómetros, los participantes de otras entidades como Guanajuato, Puebla y Michoacán fueron enviados a hoteles para protegerse y advertidos de no intentar salir por las carreteras ante los enfrentamientos armados.