El día que a México lo paralizó la violencia del Cártel Jalisco y el miedo

En Acapulco, Guerrero, la violencia del domingo también dejó una calma forzada: comercios cerrados, poco transporte público y de taxis, así como escuelas cerradas, pese a que la Secretaría de Educación de Guerrero había indicado a los planteles continuar con las clases en el nivel básico y medio superior.
Tras el operativo contra ‘El Mencho’, un total de 27 elementos de seguridad fueron asesinados en los enfrentamientos, 25 de ellos integrantes de la Guardia Nacional, uno de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y un custodio en seis enfrentamientos, en los cuales también murieron 30 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
La presidenta Claudia Sheinbuam afirmó este lunes que “ya hay más tranquilidad” tras el acumulado de 252 narcobloqueos que impactaron 20 entidades de México.
“Lo más importante en este momento es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México y así se está haciendo, el día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay Gabinete de Seguridad y hay mucha coordinación, entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, aseguró durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.