México

El día que a México lo paralizó la violencia del Cártel Jalisco y el miedo

Jalisco, Guerrero y Michoacán despertaron este lunes con 'ciudades fantasma' con comercios cerrados, clases suspendidas y pocos vehículos por las principales vialidades.
lun 23 febrero 2026 04:54 PM
MEXICO-CRIME-DRUG TRAFFICKING-OPERATION
Varias entidades se mantienen afectadas tras el operativo para capturar al 'Mencho'. (Foto: Cuartoscuro )

Jalisco y otras entidades del país despertaron este lunes en un silencio lleno de incertidumbre tras la violencia que marcó ciudades como Guadalajara, Morelia y Acapulco como respuesta al operativo del Gobierno de México ejecutado este 22 de febrero en el cual murió Nemesio Oseguera Cervantes, ​ alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).j

Jalisco despertó en Código Rojo, con la suspensión de clases en escuelas del estado, negocios cerrados y calles casi vacías.

En Guadalajara, avenidas principales como Adolfo López Mateos, Lázaro Cárdenas y Revolución cambiaron el ruido de motores y claxon en el tráfico usual de los lunes por la mañana por el silencio, unidades de transporte público a la mitad de su capacidad y unos pocos autos y camionetas circulando.

Las calles principales de la capital de Jalisco lucieron vacías, con negocios cerrados incluyendo tiendas como Oxxo y 7Eleven, que suelen ofrecer servicio las 24 horas, mientras algunas sucursales mostraban las huellas del fuego tras ser incendiadas el domingo.

Conforme algunos establecimientos comenzaron a abrir, se formaron largas filas en tortillerías, carnicerías, tiendas de alimentos y gasolineras.

En el Aeropuerto de Guadalajara taxistas sí dieron servicio, pero restaurantes y tiendas también mantuvieron las cortinas abajo, mientras pasajeros reportaron el atraso en la salida de múltiples vuelos y algunas personas aún esperan un lugar para el próximo vuelo ante la cancelación de vuelos.

Puerto Vallarta Zona de Ataques
Ciudadanos se vieron afectados en las últimas horas por la violencia tras la captura de 'Mencho'. (Foto: Héctor Colin/Cuartoscuro )

En Nuevo Periférico, a la altura de Tonalá, filas de camionetas y camiones cargadas con elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se pudieron ver esta mañana.h

El contraste fue marcado, pues durante la noche del domingo habitantes reportaron patrullajes de convoyes con presuntos integrantes del crimen organizado.

Sobre la Carretera Guadalajara-Colima este lunes los automovilistas aún tuvieron que esquivar las carrocerías calcinadas de autobuses de pasajeros, camiones de carga y autos que fueron incendiarios el día anterior en el entronque de Buenavista.

Alrededor de 1,000 personas amanecieron dentro de camiones, con agua potable y comida proporcionada por el DIF así como resguardo de la Policía local, luego de verse obligados a pasar la noche en los vehículos al encontrarse de paseo en el zoológico de Guadalajara cuando comenzaron los enfrentamientos del domingo.

A la par, corredores quedaron varados en el XL Medio Maratón Internacional de Guadalajara, en la que participaron 20,000 personas aproximadamente. Al terminar la carrera de 21 kilómetros, los participantes de otras entidades como Guanajuato, Puebla y Michoacán fueron enviados a hoteles para protegerse y advertidos de no intentar salir por las carreteras ante los enfrentamientos armados.

Recorrido GDL Seguridad
El Cártel Jalisco generó caos en varias entidades en las últimas horas. (Foto: Fernando García/Cuartoscuro )

El Gobierno de Jalisco presentó un recuento de los daños: 42 personas fueron detenidas, de las cuales 21 personas fueron aprehendidas por realizar saqueo y rapiña en comercios y 20 individuos por participar en los actos de violencia, cuya su detención se dio en una acción conjunta con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad federal.

Se suma el ataque con robos e incluso incendios en 22 sucursales del Banco del Bienestar, cuatro sucursales de Coppel y 81 tiendas conveniencia de cadena, así como la quema de 91 vehículos y 37 enfrentamientos armados.

La Cámara de Comercio de Guadalajara se pronunció para reconocer la actuación de las fuerzas de seguridad federales durante el operativo de Tapalpa y que respondieron a los narcobloqueos de este domingo, “por atender uno de los problemas más profundos del país como es la seguridad y protección de los ciudadanos”. La organización de comercios llamó a mantener activo el comercio y los servicios.

En Zamora y Morelia, Michoacán, se repitieron las escenas de ciudad fantasma con poca actividad y clases suspendidas en escuelas públicas y privadas desde nivel preescolar hasta superior tras la muerte de ‘El Mencho’.

En Acapulco, Guerrero, la violencia del domingo también dejó una calma forzada: comercios cerrados, poco transporte público y de taxis, así como escuelas cerradas, pese a que la Secretaría de Educación de Guerrero había indicado a los planteles continuar con las clases en el nivel básico y medio superior.

Tras el operativo contra ‘El Mencho’, un total de 27 elementos de seguridad fueron asesinados en los enfrentamientos, 25 de ellos integrantes de la Guardia Nacional, uno de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y un custodio en seis enfrentamientos, en los cuales también murieron 30 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbuam afirmó este lunes que “ya hay más tranquilidad” tras el acumulado de 252 narcobloqueos que impactaron 20 entidades de México.

“Lo más importante en este momento es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México y así se está haciendo, el día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay Gabinete de Seguridad y hay mucha coordinación, entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, aseguró durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

