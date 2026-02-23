''Tenemos miedo, pero no somos cobardes'', dice alcalde de Tapalpa, donde cayó 'Mencho'

Antonio Morales, alcalde de Tapalpa, aseguró que su municipio arrancó la semana con miedo tras el operativo federal que concluyó en la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'.

''El panorama luce desolador. Ya pasó lo peor. Hasta ahora las cosas están más tranquilas, pero hay miedo en la población. Todas las actividades educativas están en pausa, nosotros hemos dado la recomendación a la ciudadanía que permanezcan en casa'', dijo durante una entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula.