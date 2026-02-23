Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

''Tenemos miedo, pero no somos cobardes'', dice alcalde de Tapalpa, donde cayó 'Mencho'

Tapalpa es un municipio turístico, a dos horas de distancia de Guadalajara. Fue el último de los escondites de Nemesio Oseguera.
lun 23 febrero 2026 03:18 PM
Bloqueos Zacatecas
Criminales bloquearon las carreteras durante las últimas horas en varios estados. (Foto: Adolfo Vladimir/Cuartoscuro )

Antonio Morales, alcalde de Tapalpa, aseguró que su municipio arrancó la semana con miedo tras el operativo federal que concluyó en la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'.

''El panorama luce desolador. Ya pasó lo peor. Hasta ahora las cosas están más tranquilas, pero hay miedo en la población. Todas las actividades educativas están en pausa, nosotros hemos dado la recomendación a la ciudadanía que permanezcan en casa'', dijo durante una entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula.

Publicidad

El alcalde explicó que este lunes 23 de febrero siguen las operaciones en la zona en la que ocurrió el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad federales y los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tapalpa es un municipio turístico, cercano a Guadalajara. Fue el último de los escondites de Nemesio Oseguera.

Cuestionado por el periodista Luis Cárdenas, el alcalde de Tapalpa dijo este mismo día que no tenía conocimiento de que el líder del Cártel Jalisco se ocultaba en la región.

Publicidad

''No nos damos cuenta quiénes vienen a descansar a nuestro municipio'', expuso.

''El lugar del enfrentamiento es en el poniente del municipio, ahí hay una zona boscosa, ahí ocurrió el operativo federal. Estamos a unos cinco kilómetros'', dijo.

''Tenemos miedo, pero no somos cobardes. Lo que viene es levantarnos, seguir adelante, quisiéramos que esto no hubiera ocurrido aquí en Tapalpa. Lo que sigue es reactivar la economía'', abundó.

Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', murió después de resultar gravemente herido durante el enfrentamiento con autoridades federales.

Publicidad

Tags

Violencia CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación Jalisco

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad