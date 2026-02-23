¿Quién era el Mencho? Biografía de Nemesio Oseguera Cervantes, el dealer que se convirtió en jefe del CJNG

Extraditan al 'Menchito' y detienen a hija de Oseguera
Entre las detenciones más importantes de miembros del CJNG están las de los hijos de "El Mencho': Rubén Oseguera González, "El Menchito", capturado en 2015 y extraditado a EU en febrero de 2020, y Jessica Oseguera González, "La Negra", aprehendida el mismo mes en Washington cuando fue a visitar a su hermano.
"La Negra" fue arrestada en la sede de una Corte Federal por agentes de la DEA y del cuerpo de alguaciles de la sede judicial, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, del cual fue exonerada en México.
Rosalinda González, su esposa, es detenida
En noviembre de 2021, las autoridades mexicanas detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Rosalinda González, esposa de Oseguera y supuesta operadora financiera del CJNG.
González es acusada de delincuencia organizada. Ya había sido detenida en mayo de 2018 por el mismo delito, además de lavado de dinero, pero fue puesta en libertad meses después tras pagar una fianza de cerca de 1.5 millones de pesos.
Cinco veces se difundió su muerte
En cinco ocasiones se difundieron versiones sobre su muerte: la primera fue en 2015. En esa ocasión se difundió que autoridades de Jalisco lo detuvieron y asesinaron. Esto provocó que criminales bloquearan distintos puntos de la ciudad. Este rumor se desmintió después
En marzo de 2018 se dio por segunda vez el rumor de su muerte. Esto, se dijo en ese momento, fue en un enfrentamiento con el Ejército en el llamado "Triángulo Dorado".
La tercera vez fue en junio de 2020 y esa vez hasta el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador salió a desmentir.
“Se comprobó que fue un rumor, que no sucedió lo que se mencionaba", dijo el mandatario en una conferencia.
La cuarta vez que se dio el rumor fue en 2022, cuando desde redes sociales se dijo que el nercotraficante falleció en un hospital de Jalisco ante un problema de salud.
Mientras tanto, a finales de 2023, un corrido revivió la teoría de que murió hace tiempo, pero las autoridades no corroboraron la información.
"El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX
Este 22 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que Nemesio Oseguera Cervantes fue detenido en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo conjunto. Durante el enfrentamiento, “El Mencho” resultó herido y falleció mientras era trasladado a la Ciudad de México, confirmó la dependencia.
La Defensa detalló que la operación se realizó con el apoyo de información proporcionada por las autoridades de Estados Unidos, en el marco de la cooperación bilateral entre ambos países.
Durante el operativo, cuatro presuntos miembros del CJNG murieron en el lugar, mientras que “El Mencho” y otros dos individuos, también heridos, fueron capturados.
Estos tres sujetos fallecieron durante el traslado aéreo hacia la Ciudad de México para recibir atención médica.