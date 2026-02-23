Fuerza Interagencial Anticárteles, la unidad que busca debilitar las redes criminales en México y EU

La JIATF-CC colabora con el Centro Nacional de Coordinación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional para garantizar y compartir la inteligencia entre el Departamento de Guerra, las fuerzas del orden y los socios de la Comunidad de Inteligencia, a fin de asegurar que las operaciones en todo el gobierno de EU estén sincronizadas y coordinadas para lograr el mayor impacto posible en la eliminación de las redes narcoterroristas.
Maurizio Calabrese, comandante de esta fuerza, con sede en Tucson, Arizona, se encarga de dirigir las operaciones de inteligencia y el personal que apoya a los componentes del Departamento de Guerra y del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que operan a lo largo de la Frontera Suroeste, para asegurar la Integridad Territorial de los Estados Unidos.
Calabrese ingresó a la Fuerza Aérea como graduado de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1996.
El oficial de inteligencia de carrera ha comandado operaciones de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento a nivel de escuadrón, grupo y ala, apoyando misiones del Comando Europeo de los Estados Unidos, el Comando de África de los Estados Unidos, el Comando Central de los Estados Unidos y el Comando Espacial de los Estados Unidos. Fue analista y gerente de recopilación de información de teatro para el Comando del Pacífico de los Estados Unidos y el Comando Sur de los Estados Unidos, con despliegues en Oriente Medio y apoyando las operaciones Southern Watch, Iraqi Freedom, Inherent Resolve y Enduring Sentinel.
Antes de su asignación actual, el general de brigada se desempeñó como Director de Inteligencia e Información del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y del Comando Norte de los Estados Unidos, ambos con sede en la Base de la Fuerza Espacial Peterson, en Colorado.
Es así que se informó que la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Anticarteles actuó como un nodo de inteligencia clave que facilitó la localización de "El Mencho", objetivo estratégico del narcotráfico.