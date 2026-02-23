Publicidad

México

Fuerza Interagencial Anticárteles, la unidad que busca debilitar las redes criminales en México y EU

La unidad fue creada por el Comando Norte estadounidense para concentrar información sobre organizaciones criminales.
lun 23 febrero 2026 04:53 PM
fuerza anticárteles Estados Unidos
El general de brigada Maurizio D. Calabrese es el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Inteligencia de la Frontera Sur bajo el Comando Norte de los Estados Unidos, con sede en Tucson, Arizona (Foto: Fuerza Aérea de EE. UU. por el Aviador Superior Samuel Earick)

La operación que permitió ubicar este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido, evidenció el nivel de cooperación en inteligencia entre México y Estados Unidos y el papel clave que jugó la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Anticárteles (JIATF-CC, por sus siglas en inglés), una unidad creada por el Comando Norte estadounidense para concentrar información sobre organizaciones criminales.

Aunque el operativo fue ejecutado por fuerzas mexicanas, funcionarios de ambos países confirmaron que agencias estadounidenses aportaron datos que ayudaron a ubicar a "El Mencho".

La cooperación con Estados Unidos

Durante la conferencia matutina del gobierno federal de este lunes, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que la captura del líder criminal se logró mediante intercambio de información entre ambos países.

“El trabajo con el gobierno de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo se lleva a cabo”, dijo el general.

“En esta administración se ha fortalecido mucho la relación con el Comando Norte; ha habido intercambio de información, de datos. Es un flujo de información muy importante y así es como llegamos también a este caso específico, con las diversas autoridades de Estados Unidos”, agregó.

El titular de la Defensa explicó que la localización inicial de la zona donde se encontraba el líder del CJNG fue producto de labores mexicanas de inteligencia.

“La ubicación en un primer término del área fue con personal de Inteligencia Militar”, señaló.

Sin embargo, también reconoció que autoridades estadounidenses aportaron información adicional durante la investigación.

“Había otros datos que nos fueron proporcionando las autoridades de Estados Unidos, a quienes reconocemos su trabajo”, afirmó.

La agencia Reuters dio a conocer este domingo que un funcionario de la defensa estadounidense reveló que fue justamente la JIATF-CC, el nuevo grupo de trabajo liderado por militares estadounidenses especializados en la recopilación de inteligencia sobre los cárteles de la droga, la que jugó un papel en la redada militar que capturó a "El Mencho".

La JIATF-CC, la nueva fuerza anticárteles de EU

La JIATF-CC fue creada el 15 de enero de 2026 dentro del Comando Norte de Estados Unidos y está dirigida por el general brigadier Maurizio Calabrese. Su objetivo es coordinar agencias del gobierno estadounidense para analizar las redes de los cárteles que operan en América del Norte.

La unidad está integrada por personal militar, agencias de seguridad y analistas de inteligencia. Su función principal es procesar información sobre movimientos, finanzas, rutas de tráfico y liderazgo de las organizaciones criminales.

Fue así que la JIATF-CC se presentó entonces como el siguiente paso en el enfoque integral del gobierno para identificar y desmantelar las operaciones de los cárteles que representan una amenaza para Estados Unidos a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.

JIATF-CC Ribbon cutting ceremony
Gregory Guillot, comandante del Comando Norte de los EU (izquierda), y el general de brigada Maurizio Calabrese, director de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Anticárteles, junto a Andrea Goldbarg, directora del Consejo de Seguridad Nacional (centro). (Foto: Senior Airman Jhade Herrera/U.S. Northern Command)

La JIATF-CC colabora con el Centro Nacional de Coordinación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional para garantizar y compartir la inteligencia entre el Departamento de Guerra, las fuerzas del orden y los socios de la Comunidad de Inteligencia, a fin de asegurar que las operaciones en todo el gobierno de EU estén sincronizadas y coordinadas para lograr el mayor impacto posible en la eliminación de las redes narcoterroristas.

Maurizio Calabrese, comandante de esta fuerza, con sede en Tucson, Arizona, se encarga de dirigir las operaciones de inteligencia y el personal que apoya a los componentes del Departamento de Guerra y del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que operan a lo largo de la Frontera Suroeste, para asegurar la Integridad Territorial de los Estados Unidos.

Calabrese ingresó a la Fuerza Aérea como graduado de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1996.

El oficial de inteligencia de carrera ha comandado operaciones de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento a nivel de escuadrón, grupo y ala, apoyando misiones del Comando Europeo de los Estados Unidos, el Comando de África de los Estados Unidos, el Comando Central de los Estados Unidos y el Comando Espacial de los Estados Unidos. Fue analista y gerente de recopilación de información de teatro para el Comando del Pacífico de los Estados Unidos y el Comando Sur de los Estados Unidos, con despliegues en Oriente Medio y apoyando las operaciones Southern Watch, Iraqi Freedom, Inherent Resolve y Enduring Sentinel.

Antes de su asignación actual, el general de brigada se desempeñó como Director de Inteligencia e Información del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y del Comando Norte de los Estados Unidos, ambos con sede en la Base de la Fuerza Espacial Peterson, en Colorado.

Es así que se informó que la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Anticarteles actuó como un nodo de inteligencia clave que facilitó la localización de "El Mencho", objetivo estratégico del narcotráfico.

Nemesio Oseguera, el "Mencho" Seguridad Narcotráfico

