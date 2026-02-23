Fuerza Interagencial Anticárteles, la unidad que busca debilitar las redes criminales en México y EU

La cooperación con Estados Unidos

Durante la conferencia matutina del gobierno federal de este lunes, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que la captura del líder criminal se logró mediante intercambio de información entre ambos países.

“El trabajo con el gobierno de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo se lleva a cabo”, dijo el general.

“En esta administración se ha fortalecido mucho la relación con el Comando Norte; ha habido intercambio de información, de datos. Es un flujo de información muy importante y así es como llegamos también a este caso específico, con las diversas autoridades de Estados Unidos”, agregó.

El titular de la Defensa explicó que la localización inicial de la zona donde se encontraba el líder del CJNG fue producto de labores mexicanas de inteligencia.

“La ubicación en un primer término del área fue con personal de Inteligencia Militar”, señaló.

Sin embargo, también reconoció que autoridades estadounidenses aportaron información adicional durante la investigación.

“Había otros datos que nos fueron proporcionando las autoridades de Estados Unidos, a quienes reconocemos su trabajo”, afirmó.

La agencia Reuters dio a conocer este domingo que un funcionario de la defensa estadounidense reveló que fue justamente la JIATF-CC, el nuevo grupo de trabajo liderado por militares estadounidenses especializados en la recopilación de inteligencia sobre los cárteles de la droga, la que jugó un papel en la redada militar que capturó a "El Mencho".