¿En qué estados hay narcobloqueos además de Jalisco? Entidades afectadas tras la muerte del Mencho

En el marco del operativo federal que se llevó a cabo en Tapalpa, también se reportó la detención de Alma Rosa ‘N’, "La Leona", presunta reclutadora del CJNG.

Entidades en México afectadas por narcobloqueos tras el operativo en contra de Nemesio Oceguera, alias 'El Mencho', líder y uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el que resultó muerto. (Imagen: Expansión Política)

Jalisco

En Jalisco, los cierres de avenidas se extendieron hasta Guadalajara y Puerto Vallarta, donde sujetos armados tomaron por la fuerza vehículos de carga, camiones y autos particulares para incendiarlos, además de registrarse varios enfrentamientos armados en diversas zonas. En Ixtapa, se reportó una balacera, mientras que en Guadalajara se bloquearon puntos clave como la Avenida 16 de Septiembre, La Paz, Periférico y Calzada Independencia.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que se activó el código rojo para movilizar a los cuerpos de seguridad del estado y garantizar la protección de la población. Asimismo, se instaló una mesa de seguridad con representantes de los tres niveles de gobierno. “Me encuentro encabezando la Mesa de Seguridad que sesionará de manera permanente, estamos en coordinación con fuerzas federales ante el operativo que llevan a cabo”, señaló el gobernador.

Desde los primeros sucesos violentos he estado en comunicación directa con el Secretario de Seguridad @OHarfuch y el General Secretario Ricardo Trevilla para establecer un protocolo de coordinación con la Federación, hace unos minutos tuvimos una nueva reunión y habrá varias más… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

