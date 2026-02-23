Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

"El Tuli, mano derecha de "El Mencho" y quien ordenó los narcobloqueos en México

El titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, detalló que "El Tuli" estuvo detrás de los narcobloqueos en diversas entidades del país tras la muerte de "El Mencho".
lun 23 febrero 2026 12:18 PM
Qué pasó con 'el Tuli', mano derecha del Mencho que ordenó los narcobloqueos en Jalisco y estados
La imagen corresponde al domingo 22 de febrero en donde se observa un camión quemado en una carretera cerca de Acatlán de Juárez, Jalisco, tras un operativo en la entidad en donde se abatió al líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho". (Foto: Ulises Ruiz/AFP)

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo, informó sobre el operativo que derivó en la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que derivó en narcobloqueos por parte de integrantes de la organización criminal en al menos 20 estados de la República, y detalló quien estuvo detrás.

En la Mañanera del Pueblo, el general explicó que “El Tuli” fue localizado en el municipio de El Grullo, Jalisco, desde donde coordinó bloqueos sobre distintas vías de comunicación, el robo y quema de vehículos, ataques a bases de la Guardia Nacional, además de ofrecer hasta 20,000 pesos por cada militar asesinado.

Publicidad

Los elementos del Ejército desplegaron una unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales de la brigada de fusileros paracaidistas para detener a “El Tuli”, uno de los brazos principales de "El Mencho".

¿Quién es el Tuli?

El general explicó que gracias a trabajos de Inteligencia Militar Central se ubicó a Hugo “H”, alias “El Tuli”, operador logístico financiero y principal persona de confianza del “Mecho”, quien se encontraba en El Grullo, Jalisco.

“Desde ahí, él estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, en fin, negocios, instalaciones del gobierno, etcétera. Y ofrecía, además, 20,000 pesos por cada militar que asesinara todo el personal de este grupo delincuencial”, expresó en la Mañanera del Pueblo.

“El Tuli” al ver a elementos de las Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, intenta escapar a bordo de un vehículo.

“Empieza a agredir al personal militar, repelen la acción y ahí fallece este presunto delincuente. Se le asegura un arma larga, un arma corta; llevaba 7 millones 200,000 pesos y 965,000 dólares americanos, cartuchos, cargadores y el vehículo”, enlistó Ricardo Trevilla Trejo.

Publicidad

Narcobloqueos en el país

El Gabinete de Seguridad informó la noche del 22 de febrero que hasta las 20:00 horas, se registraron 252 bloqueos en 20 entidades; aproximadamente el 90 % de los bloqueos (229) fueron desactivados, solo 23 bloqueos se encuentran activos y cuatro cierres parciales, gracias a la acción oportuna de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Jalisco concentró el mayor número de bloqueos (65), principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas.

En Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se registraron eventos focalizados y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata por las autoridades locales. Sin que exista reporte de algún incidente.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó en la Mañanera del Pueblo que este lunes el país amaneció sin bloqueos carreteros.

"El día de hoy ya amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido toda la actividad", destacó en Palacio Nacional.

narcobloqueos-jalisco-cjng.jpg
Los narcobloqueos se extendieron en 20 entidades del país, entre ellos, Jalisco, en donde fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. (Foto: Ulises Ruiz/AFP)

Leer más:

Expansion-Politica-Mencho.jpg
presidencia

México y EU dan golpe al CJNG: abaten a 'El Mencho'... y crimen paraliza 20 estados

Publicidad

Nemesio Oseguera Cervantes, de 59 años, resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco. Murió poco después cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México.

El CJNG tuvo una violenta reacción con bloqueos de carreteras y quema de vehículos en Jalisco -sede del cártel- y en otros estados del país. Células del cartel incendiaron negocios y provocaron terror entre la población.

La reacción generada tras el operativo puso de relieve el amplio poder que mantiene el cártel en distintas regiones de México, con presencia tanto en negocios legales como ilegales. Evidenció también su amplia estructura y capacidad de movilización.

Tags

CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera, el "Mencho"

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad