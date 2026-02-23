Qué pasó con 'el Tuli', mano derecha del Mencho que ordenó los narcobloqueos en Jalisco y estados

Los elementos del Ejército desplegaron una unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales de la brigada de fusileros paracaidistas para detener a “El Tuli”, uno de los brazos principales de "El Mencho".

¿Quién es el Tuli?

El general explicó que gracias a trabajos de Inteligencia Militar Central se ubicó a Hugo “H”, alias “El Tuli”, operador logístico financiero y principal persona de confianza del “Mecho”, quien se encontraba en El Grullo, Jalisco.

“Desde ahí, él estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, en fin, negocios, instalaciones del gobierno, etcétera. Y ofrecía, además, 20,000 pesos por cada militar que asesinara todo el personal de este grupo delincuencial”, expresó en la Mañanera del Pueblo.

“El Tuli” al ver a elementos de las Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, intenta escapar a bordo de un vehículo.

“Empieza a agredir al personal militar, repelen la acción y ahí fallece este presunto delincuente. Se le asegura un arma larga, un arma corta; llevaba 7 millones 200,000 pesos y 965,000 dólares americanos, cartuchos, cargadores y el vehículo”, enlistó Ricardo Trevilla Trejo.