Qué pasó con 'el Tuli', mano derecha del Mencho que ordenó los narcobloqueos en Jalisco y estados

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo, informó sobre el operativo que derivó en la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que derivó en narcobloqueos por parte de integrantes de la organización criminal en al menos 20 estados de la República, y detalló quien estuvo detrás.
En la Mañanera del Pueblo, el general explicó que “El Tuli” fue localizado en el municipio de El Grullo, Jalisco, desde donde coordinó bloqueos sobre distintas vías de comunicación, el robo y quema de vehículos, ataques a bases de la Guardia Nacional, además de ofrecer hasta 20,000 pesos por cada militar asesinado.