¿Quién es Rosalinda González, exesposa del Mencho, y qué se sabe de la pareja actual del líder del CJNG?

Perla Fabiola Ayala Estrada, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Morelos, con sede en Xochitepec, concedió la libertad anticipada a González Valencia y le impuso medidas de control en vez de prisión. La pareja del Mencho pidió la libertad anticipada en el juicio en el que fue condenada a cinco años de prisión por lavado de dinero, de los cuales ya cumplió tres años dos meses.

¿Quién es

Rosalinda González Valencia

?

Rosalinda González Valencia fue esposa del Mencho y ha sido relacionada con actividades ilícitas desde hace varios años

La primera captura de La Jefa ocurrió en mayo de 2018 por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, sin embargo, tras pagar una fianza de alrededor de 1.5 millones de pesos fue puesta en libertad tras permanecer tres meses en prisión.

Es madre de los tres hijos del Mencho. El más conocido y quien ya está preso con una condena de cadena perpetúa es Rubén Oseguera González, alías 'El Menchito', por su responsabilidad en dos cargos de narcotráfico en EU.

Oriunda del estado de Michoacán, González Valencia forma parte de la estructura criminal del CJNG. Según la cadena Univisión, conoció a El Mencho en Estados Unidos en la década de los 90.

Otra pareja sentimental

El abatimiento de Rubén "N" alias el Mencho, líder el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue gracias a labores de inteligencia y a la ubicación de personal de confianza de una de las parejas sentimentales del capo, dijo este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.

"Mediante trabajos de inteligencia militar central, el 20 de febrero se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de El Mencho, quien la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En se lugar se reunió con El Mencho y el 21 de febrero se retiran del inmueble y se obtuvo información de que el Mencho permanecía en ese lugar", detalló el funcionario en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ricardo Trevilla detalló que ese día se planeó la operación tras confirmarse que el capo permanecía en el municipio jalisciense con un círculo de seguridad.

El 21 de febrero se organizó una fuerza operativa de tres componentes: uno terrestre, otro aereomóvil y uno más de apoyo aéreo.

Una vez que se corrobora la presencia de El Mencho, la fuerza terrestre se trasladó para hacer el arresto, sin embargo fueron recibidos a balazos por el equipo de seguridad del líder del CJNG, al cual respondieron las fuerzas armadas, detalló Trevilla.

El Mencho se dirigió a una zona boscosa y posteriormente fue ubicado en una maleza donde se desató un nuevo enfrentamiento, siendo herido El Mencho. En el traslado, el narcotraficante muere, por lo que se deciden trasladar el cuerpo a Morelia y posteriormente a la CDMX, añadió el secretario de Defensa.