Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho” fue abatido y el Cártel Jalisco Nueva Generación paralizó al país. El líder de la organización más violenta de México, uno de los 10 criminales más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el jefe del cártel que desafió al Estado mexicano murió la mañana de este domingo y a un año de la designación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos.
México y EU dan golpe al CJNG: abaten a 'El Mencho'... y crimen paraliza 20 estados
La respuesta del Cártel no se hizo esperar y sus grupos criminales realizaron 252 "narco bloqueos" carreteros en 20 entidades del país. con quema de autos, autobuses y transporte de carga, incendio de negocios y sucursales bancarias, así como ingresos a hospitales, ello como muestra de la fuerza de la organización que tiene presencia en al menos 29 estados del país y que en menos de dos décadas se convirtió en una de las más violentas y poderosas.
En México se vivió algo similar en octubre del 2019, cuando Fuerzas Federales detuvieron en Culiacán a Ovidio Guzmán López el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, mismo que detonó bloqueos de avenidas, quema de autos y negocios en Sinaloa, sin embargo, el abatimiento de "El Mencho" en Jalisco tuvo un escala nacional y cimbró al país.
De norte a sur, habitantes de varias entidades enfrentaron una jornadas violentas y de terror. Además de Jalisco, los bloqueos se registraron en: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas
La violencia paralizó estas entidades donde el Aeropuerto de Puerto Vallarta cerró operaciones y varias aerolíneas, cancelaron vuelos, tiendas departamentales cerraron puertas y la población llamaba en redes sociales a no salir de sus casas. Incluso, varios partidos de la Liga Mx fueron cancelados, esto a 109 días de que México sea sede del partido inaugural del Mundial de Futbol de la FIFA.
El robo y la quema de vehículos en distintos municipios se dieron este domingo tras un operativo en el que fue abatido 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.https://t.co/pMz8oc2yZp— Expansión Política (@ExpPolitica) February 22, 2026
Gobernadores como el de Jalisco, Pablo Lemus, activaron el código rojo para inhibir actos contra la población, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la calma durante una jornada que estuvo marcada por el miedo y que llevó a los ciudadanos a resguardarse.
La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 22, 2026
Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.
Las redes…
He dado la instrucción de instalar de inmediato la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y activar el código rojo con el fin de inhibir actos contra la población"
Los hechos de violencia de este domingo son una muestra del poder de movilización de un crimen que desde hace años se ha empoderado e incluso en algunas regiones supera la capacidad de la autoridad.
"Desde hace tiempo, el crimen organizado rebasó las capacidades de nuestras instituciones de seguridad y de inteligencia, de procuración de justicia, lo que es muy, muy alarmante", explica Eduardo Guerrero, experto en seguridad.
El operativo en que EU "ayudó" a México
Ni el anillo de seguridad ni las armas tipo militar que resguardaban al criminal de 58 años evitaron que fuera herido por fuerzas federales durante un operativo realizado en el pueblo mágico de Tapalpa, Jalisco, estado donde c reó un imperio criminal que se extendió a 61 países.
En su objetivo de erradicar a los cárteles terroristas porque representan una amenaza para su seguridad nacional, el gobierno de Estados Unidos intensificó los golpes contra el CJNG y presionó para que México hiciera lo propio.
Y como era de esperarse, en el operativo para la detención de “El Mencho” el gobierno de Trump colaboró. Lo conformó la Defensa y luego la Casa Blaca.
“Para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EUA, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”, informó la Secretaría de la Defensa Nacional a través de un comunicado.
#UltimaHora #Comunicado@Defensamx1 se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y…— @Defensamx (@Defensamx1) February 22, 2026
The United States provided intelligence support to the Mexican government in order to assist with an operation in Talpalpa, Jalisco, Mexico, in which Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, an infamous drug lord and leader within the Jalisco New Generation Cartel, was eliminated.… https://t.co/iKxsAMmnLN— Karoline Leavitt (@PressSec) February 23, 2026
El abatimiento de Oseguera fue celebrado por Estados Unidos. El subsecretario de Estado de Estados Unidos y exembajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, felicitó a las fuerzas armadas de México.
I’ve just been informed that Mexican security forces have killed “El Mencho,” one of the bloodiest and most ruthless drug kingpins. This is a great development for Mexico, the US, Latin America, and the world. The good guys are stronger than the bad guys./Los buenos somos más que…— Christopher Landau (@DeputySecState) February 22, 2026
El operativo para la detención que terminó en el abatimiento del capo se da a días de que el Senado de la República aprobara el ingreso de 12 militares de Estados Unidos armados y de 19 integrantes de los Navy SEALs de la Marina de Estados Unidos.
En los últimos meses Estados Unidos fue “cercando” al Cártel. En diciembre de 2024 elevó de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que ayudara a su captura, en junio de 2025 señaló a tres instituciones mexicanas por presuntamente lavar dinero, y hace unos días, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a una red de fraude de tiempo compartido, la cual era encabezada por el CJNG.
El gobierno de Estados Unidos lo describía como “peligroso” y advertía que podría estar armado.
A diferencia de otros líderes de la droga, Nemesio Oseguera optó por un bajo perfil y nulas apariciones públicas.
Te puede interesar:
La caída de Nemesio Oseguera es no solo uno de los golpes más fuertes del gobierno de Claudia Sheinbaum contra el narcotráfico, si no del gobierno mexicano en los últimos años.
“El abatimiento de Nemesio Oseguera es un logro importante para el gobierno de Claudia Sheinbaum y para Omar García Harfuch. Nemesio Oseguera era el principal objetivo en la lucha contra el narcotráfico tanto en México como en Estados Unidos, estaba en la lista de los 10 más buscados en Estados Unidos con una de las recompensas más altas y en México, sin duda, era el líder criminal de mayor importancia”, afirma Víctor Manuel Sánchez Valdés, experto en seguridad pública y catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila.
Dos décadas de sembrar terror
El antecedente del CJNG son Los Matazetas, una agrupación creada en 2008 para hacer frente a Los Zetas, sin embargo, siete años después, el Cártel ya era identificado por el gobierno de Estados Unidos como una organización consolidada. Su liderazgo estaba a cargo de Nemesio Oseguera Cervantes, Abigael González Valencia “El Cuini”, y Jorge Luis Mendoza alías “La Garra”.
En menos de dos décadas, el Cártel Jalisco Nueva Generación se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas y más violentas de México. En prácticamente todo el país sembró terror.
“En México en los últimos años creció mucho un cártel: el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es un cártel que tiene presencia nacional y está monopolizando los mercados los criminales en casi todas las entidades federativas.
"Se ha vuelto como en una especie de monstruo de muchas cabezas, una amenaza real para el Estado mexicano porque es de facto una especie de gobierno paralelo que cobra impuestos, que cuenta con brazos armados, que financia campañas políticas electorales y pues México no puede tolerar una fuerza criminal”, señala Guerrero.
Con presencia en 29 entidades del país, el Cártel Jalisco extendió el terror en México y su imperio también alcanzó a América Latina, Europa y Asia.
Te puede interesar:
Además del tráfico de fentanilo, la organización designada como terrorista también se dedica a delitos como extorsión, el tráfico de migrantes, huachicol, robo de minerales, y el tráfico de armas.
Detrás del cártel de las cuatro letras hubo episodios de extrema violencia, atentados contra la autoridad, regalos a la población en tiempos de pandemia o fiestas decembrinas, pero también de reclutamiento y adiestramiento de jóvenes. Tiene una fuerza calculada de 30,000 miembros activos y alianzas con alrededor de 90 agrupaciones criminales menores.
Uno de episodios de violencia ocurrió en la capital del país el 26 de junio de 2020 cuando el entonces secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sufrió un atentado por hombres que se transportaban en un convoy armado.
“Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando”, escribió el funcionario capitalino, quien resultó herido pero se recuperó.
Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando.— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 26, 2020
En 2015 un helicóptero Cougar del Ejército fue derribado como respuesta a un intento de capturar a “El Mencho”, el propósito de la “Operación Jalisco”. Fueron integrantes del CJNG quienes lograron derribar la aeronave para lo que utilizaron un lanzacohetes de fabricación rusa denominado RPG-7.
El CJNG también estuvo ligado al homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, asesinado el 1 de noviembre.
Conoce más:
En su proceso de expansión, el CJNG ha tenido facilidad para sobornar autoridades, lo que le ha permitido actuar con impunidad e incluso obtener información que le ayudó a evadir operativos que tenían como finalidad capturarlo. En México ha sido vinculado a políticos como el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, con el presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, detenido por extorsión y delincuencia organizada; con el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago.
Fue justo en Teuchitlán donde hace casi un año se descubrió un centro de adiestramiento en el rancho Izaguirre, en donde el CJNG entrenaba a jóvenes para unirlos a sus filas.
El cártel utiliza sus vastos recursos financieros, su singular estructura de mando basada en franquicias, su propensión a la violencia y su acceso a funcionarios corruptos para mantener y expandir su influencia sobre el narcotráfico en México"
José Ángel Gónzález, autor de la tesis “Análisis de Redes Criminales en México: el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación”, describe que el CJNG tiene una alta capacidad de violencia, alto poder de fuego y de movilización, la cual incluso la mostró este domingo con bloqueos, quema de autos, balaceras y ataques a comercio.
“Al igual que lo hicieron Los Zetas en otro momento, las acciones violentas del CJNG incluyen tácticas de combate urbano para evitar captura de líderes, vengar su muerte o detención, así como el uso de elementos de identidad y operación de corte militar y su amplia capacidad para enfrentar a las fuerzas del Estado”, explica.
Advierten de más violencia
La caída de “El Mencho” no es el fin para el Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual enfrentará un proceso de disputa por su liderazgo, lo que generará más violencia para México
“Hay que tomar este golpe con la cautela de vida. ¿Por qué la cautela de vida? Porque este abatimiento puede detonar eh estallidos de violencia en distintas partes del país. Y estos estallidos de violencia pueden hacer que zonas sean más inseguras. ¿Por qué se pueden dar estos estallidos de violencia? Por la disputa, por hacerse de liderazgo de la organización”, agrega Víctor Manuel Sánchez.