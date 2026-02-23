México y EU dan golpe al CJNG: abaten a 'El Mencho'... y crimen paraliza 20 estados

La respuesta del Cártel no se hizo esperar y sus grupos criminales realizaron 252 "narco bloqueos" carreteros en 20 entidades del país. con quema de autos, autobuses y transporte de carga, incendio de negocios y sucursales bancarias, así como ingresos a hospitales, ello como muestra de la fuerza de la organización que tiene presencia en al menos 29 estados del país y que en menos de dos décadas se convirtió en una de las más violentas y poderosas.

En México se vivió algo similar en octubre del 2019, cuando Fuerzas Federales detuvieron en Culiacán a Ovidio Guzmán López el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, mismo que detonó bloqueos de avenidas, quema de autos y negocios en Sinaloa, sin embargo, el abatimiento de "El Mencho" en Jalisco tuvo un escala nacional y cimbró al país.

De norte a sur, habitantes de varias entidades enfrentaron una jornadas violentas y de terror. Además de Jalisco, los bloqueos se registraron en: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas

La violencia paralizó estas entidades donde el Aeropuerto de Puerto Vallarta cerró operaciones y varias aerolíneas, cancelaron vuelos, tiendas departamentales cerraron puertas y la población llamaba en redes sociales a no salir de sus casas. Incluso, varios partidos de la Liga Mx fueron cancelados, esto a 109 días de que México sea sede del partido inaugural del Mundial de Futbol de la FIFA.

El robo y la quema de vehículos en distintos municipios se dieron este domingo tras un operativo en el que fue abatido 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.https://t.co/pMz8oc2yZp — Expansión Política (@ExpPolitica) February 22, 2026

Gobernadores como el de Jalisco, Pablo Lemus, activaron el código rojo para inhibir actos contra la población, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la calma durante una jornada que estuvo marcada por el miedo y que llevó a los ciudadanos a resguardarse.

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.



He dado la instrucción de instalar de inmediato la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y activar el código rojo con el fin de inhibir actos contra la población" Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

Los hechos de violencia de este domingo son una muestra del poder de movilización de un crimen que desde hace años se ha empoderado e incluso en algunas regiones supera la capacidad de la autoridad.

"Desde hace tiempo, el crimen organizado rebasó las capacidades de nuestras instituciones de seguridad y de inteligencia, de procuración de justicia, lo que es muy, muy alarmante", explica Eduardo Guerrero, experto en seguridad.

El operativo en que EU "ayudó" a México

Ni el anillo de seguridad ni las armas tipo militar que resguardaban al criminal de 58 años evitaron que fuera herido por fuerzas federales durante un operativo realizado en el pueblo mágico de Tapalpa, Jalisco, estado donde c reó un imperio criminal que se extendió a 61 países.

En su objetivo de erradicar a los cárteles terroristas porque representan una amenaza para su seguridad nacional, el gobierno de Estados Unidos intensificó los golpes contra el CJNG y presionó para que México hiciera lo propio.

Y como era de esperarse, en el operativo para la detención de “El Mencho” el gobierno de Trump colaboró. Lo conformó la Defensa y luego la Casa Blaca.

“Para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EUA, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”, informó la Secretaría de la Defensa Nacional a través de un comunicado.

#UltimaHora #Comunicado@Defensamx1 se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y… — @Defensamx (@Defensamx1) February 22, 2026

The United States provided intelligence support to the Mexican government in order to assist with an operation in Talpalpa, Jalisco, Mexico, in which Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, an infamous drug lord and leader within the Jalisco New Generation Cartel, was eliminated.… https://t.co/iKxsAMmnLN — Karoline Leavitt (@PressSec) February 23, 2026

El abatimiento de Oseguera fue celebrado por Estados Unidos. El subsecretario de Estado de Estados Unidos y exembajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, felicitó a las fuerzas armadas de México.

I’ve just been informed that Mexican security forces have killed “El Mencho,” one of the bloodiest and most ruthless drug kingpins. This is a great development for Mexico, the US, Latin America, and the world. The good guys are stronger than the bad guys./Los buenos somos más que… — Christopher Landau (@DeputySecState) February 22, 2026

El operativo para la detención que terminó en el abatimiento del capo se da a días de que el Senado de la República aprobara el ingreso de 12 militares de Estados Unidos armados y de 19 integrantes de los Navy SEALs de la Marina de Estados Unidos.

En los últimos meses Estados Unidos fue “cercando” al Cártel. En diciembre de 2024 elevó de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que ayudara a su captura, en junio de 2025 señaló a tres instituciones mexicanas por presuntamente lavar dinero, y hace unos días, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a una red de fraude de tiempo compartido, la cual era encabezada por el CJNG.

El gobierno de Estados Unidos lo describía como “peligroso” y advertía que podría estar armado.

A diferencia de otros líderes de la droga, Nemesio Oseguera optó por un bajo perfil y nulas apariciones públicas.

La caída de Nemesio Oseguera es no solo uno de los golpes más fuertes del gobierno de Claudia Sheinbaum contra el narcotráfico, si no del gobierno mexicano en los últimos años.

“El abatimiento de Nemesio Oseguera es un logro importante para el gobierno de Claudia Sheinbaum y para Omar García Harfuch. Nemesio Oseguera era el principal objetivo en la lucha contra el narcotráfico tanto en México como en Estados Unidos, estaba en la lista de los 10 más buscados en Estados Unidos con una de las recompensas más altas y en México, sin duda, era el líder criminal de mayor importancia”, afirma Víctor Manuel Sánchez Valdés, experto en seguridad pública y catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila.