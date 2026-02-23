Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, fue detenido en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo de la Secretaría de la Defensa Federal (Sedena). En el enfrentamiento resultó herido y posteriormente falleció.
Al encabezar la lista de los criminales más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), su muerte reacomoda el orden de los objetivos prioritarios de la agencia, donde nuevamente un mexicano queda al frente según el monto de la recompensa ofrecida.
Jesús Alfredo Guzmán Salazar: la recompensa más alta tras la muerte de “El Mencho”
Con la muerte de Oseguera Cervantes, el primer lugar por monto de recompensa quedó en manos de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como “Alfredillo”. La cifra ofrecida por información que permita ubicarlo alcanza los 10 millones de dólares, lo que lo coloca en la parte más alta del listado por incentivo económico.
Su nombre aparece ligado a investigaciones federales por conspiración para poseer y distribuir sustancias controladas, así como por intentos de importación y exportación con fines de distribución. El expediente que concentra esos señalamientos se sigue en el Distrito Norte de Illinois, donde se ubica la jurisdicción del caso.
Dentro de su ficha se le clasifica como blanco, de sexo masculino, con año de nacimiento 1983. En los datos físicos, estatura y peso aparecen registrados en ceros, tal como figura en el archivo, mientras que el color de cabello y de ojos se consigna como marrón. No se incluye una última dirección conocida y el número de NCIC asociado es W680018955.
Yulian Andony Archaga Carias: drogas, extorsión y armas en el segundo lugar
Debajo del primer sitio se encuentra Yulian Andony Archaga Carias, por quien se ofrecen cinco millones de dólares. En los registros también figura con los alias Alexander Mendoza, Porky y Gordo, una señal de las identidades que ha utilizado dentro de las investigaciones.
Los cargos que se le atribuyen lo vinculan con importación de cocaína, esquemas de extorsión y posesión de ametralladoras, además de conspiración para tener ese tipo de armas. El proceso federal que lo ubica como objetivo se concentra en el Distrito Sur de Nueva York.
Su perfil lo describe como hispano, de sexo masculino, con estatura de 1.65 metros y peso de 72.5 kg, cabello negro y ojos marrón. El año de nacimiento registrado es 1982. La última dirección conocida aparece en San Pedro Sula, Honduras, y el número de NCIC que lo identifica es W873730392.
Sebastián Enrique Marset Cabrera: lavado de dinero y múltiples identidades
En el tercer sitio aparece Sebastián Enrique Marset Cabrera, por quien se ofrecen hasta dos millones de dólares. Su perfil reúne varios alias, entre ellos Luis Amorim Santon, Gabriel De Souza Beumer y Sebastián Marset Cabrera de Pauda, lo que muestra el uso de distintas identidades a lo largo de las investigaciones.
El señalamiento federal que se le atribuye se centra en conspiración para cometer lavado de dinero. El expediente asociado se sigue en Virginia Oriental, que es la jurisdicción donde se concentra el proceso.
Los datos de identificación lo ubican como hispano, de sexo masculino, con estatura de 1.73 y peso de 72.5 kg, cabello negro y ojos marrón. El año de nacimiento consignado es 1991. En el apartado de domicilio aparece “Desconocido ”, tal como figura en el registro, junto con el número de NCIC W724661264.
Alfonso Limón-Sánchez: perfil activo sin monto público de recompensa
Alfonso Limón-Sánchez, también identificado como “Poncho Limón”, figura en el listado sin un monto público de recompensa. Su perfil lo ubica como buscado por conspiración para distribuir una sustancia controlada, bajo la referencia legal 21 USC 846.
En los datos de identificación aparece clasificado como hispano, de sexo masculino, con estatura de 1.80 y peso de 86 kg, cabello marrón y ojos marrón. El año de nacimiento registrado es 1971. La última dirección conocida se ubica en México y el número de NCIC asociado es W271938772, con referencia territorial de California del Sur.
Aunque no se muestra una cifra de recompensa, su inclusión lo mantiene dentro del grupo de objetivos activos tras el reacomodo del listado posterior a la muerte del capo que encabezaba la relación de los más buscados.