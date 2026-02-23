Jesús Alfredo Guzmán Salazar: la recompensa más alta tras la muerte de “El Mencho”

Con la muerte de Oseguera Cervantes, el primer lugar por monto de recompensa quedó en manos de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como “Alfredillo”. La cifra ofrecida por información que permita ubicarlo alcanza los 10 millones de dólares, lo que lo coloca en la parte más alta del listado por incentivo económico.

Su nombre aparece ligado a investigaciones federales por conspiración para poseer y distribuir sustancias controladas, así como por intentos de importación y exportación con fines de distribución. El expediente que concentra esos señalamientos se sigue en el Distrito Norte de Illinois, donde se ubica la jurisdicción del caso.

Dentro de su ficha se le clasifica como blanco, de sexo masculino, con año de nacimiento 1983. En los datos físicos, estatura y peso aparecen registrados en ceros, tal como figura en el archivo, mientras que el color de cabello y de ojos se consigna como marrón. No se incluye una última dirección conocida y el número de NCIC asociado es W680018955.

Yulian Andony Archaga Carias: drogas, extorsión y armas en el segundo lugar

Debajo del primer sitio se encuentra Yulian Andony Archaga Carias, por quien se ofrecen cinco millones de dólares. En los registros también figura con los alias Alexander Mendoza, Porky y Gordo, una señal de las identidades que ha utilizado dentro de las investigaciones.