La operación

La pareja de “El Mencho”. Gracias a información proporcionada por las fuerzas militares, se identificó a un miembro de confianza que trasladó a la pareja sentimental de “El Mencho” hasta Tapalpa, donde se encontraría con él. Tapalpa es un pueblo mágico que está situado a 130 kilómetros de Guadalajara, la capital de Jalisco.

La cabaña. Un día después de que la pareja sentimental de “El Mencho” se retirara, se confirmó que el líder del CJNG permanecía en una cabaña en los alrededores del pueblo, una zona forestal que abarca unas 17,000 hectáreas de bosque.

La planeación. Con la confirmación de la presencia de "El Mencho" en la cabaña, las autoridades mexicanas planeraron la operación para capturar a uno de los criminales más violentos de México.

El Gobierno de México organizó un operativo compuesto por fuerzas especiales del Ejército, la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

Intento de captura. Con la ubicación confirmada, los elementos de seguridad se desplazaron para intentar la captura de "El Mencho". Sin embargo, sus guardaespaldas abrieron fuego en contra de las autoridades.

La respuesta de "El Mencho". Para evitar el avance de las fuerzas federales, "El Mencho" dejó a un grupo de su organización en la zona de las cabañas. Los presuntos criminales atacaron al personal militar, lo que provocó un enfrentamiento en el que ocho delincuentes perdieron la vida y dos soldados resultaron heridos.

La huida de “El Mencho”. Al darse cuenta de la presencia de los agentes de seguridad, "El Mencho" intentó escapar con su círculo cercano hacia una zona boscosa. Se estableció un cerco para asegurar su captura.