Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Una visita de su pareja sentimental y una cabaña llevaron a la captura de “El Mencho”

El 20 de febrero, Nemesio Oseguera fue localizado en Tapalpa, Jalisco, tras la visita de su pareja sentimental. Esto permitió organizar su captura.
lun 23 febrero 2026 10:49 AM
captura-el-mencho
Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", era uno de los hombres más buscados por México y Estados Unidos. (Moisés Pablo Nava)

Una visita de la pareja sentimental de Nemesio Oseguera, "El Mencho", fue la clave para ubicar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e implementar un operativo que culminó con su captura y muerte. "El Mencho" era uno de los hombres más buscados por el gobierno de Estados Unidos.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que, desde el viernes 20 de febrero, se localizó a un colaborador cercano de la pareja de "El Mencho", quien la trasladó a Tapalpa, Jalisco. En ese lugar, las fuerzas federales desplegaron un operativo que terminó con la detención del líder criminal.

Lee: Tras la muerte de 'El Mencho' este es el mexicano que encabeza la lista de los más buscados por la DEA

Publicidad

La operación

La pareja de “El Mencho”. Gracias a información proporcionada por las fuerzas militares, se identificó a un miembro de confianza que trasladó a la pareja sentimental de “El Mencho” hasta Tapalpa, donde se encontraría con él. Tapalpa es un pueblo mágico que está situado a 130 kilómetros de Guadalajara, la capital de Jalisco.

La cabaña. Un día después de que la pareja sentimental de “El Mencho” se retirara, se confirmó que el líder del CJNG permanecía en una cabaña en los alrededores del pueblo, una zona forestal que abarca unas 17,000 hectáreas de bosque.

La planeación. Con la confirmación de la presencia de "El Mencho" en la cabaña, las autoridades mexicanas planeraron la operación para capturar a uno de los criminales más violentos de México.

El Gobierno de México organizó un operativo compuesto por fuerzas especiales del Ejército, la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

Te recomendamos:

¿Quién es Nemesio Oseguera Cervantes? El Mencho es el narco más buscado en México y EU, (perfil)
México

Muere “El Mencho” en operativo de fuerzas federales en Jalisco

Intento de captura. Con la ubicación confirmada, los elementos de seguridad se desplazaron para intentar la captura de "El Mencho". Sin embargo, sus guardaespaldas abrieron fuego en contra de las autoridades.

La respuesta de "El Mencho". Para evitar el avance de las fuerzas federales, "El Mencho" dejó a un grupo de su organización en la zona de las cabañas. Los presuntos criminales atacaron al personal militar, lo que provocó un enfrentamiento en el que ocho delincuentes perdieron la vida y dos soldados resultaron heridos.

La huida de “El Mencho”. Al darse cuenta de la presencia de los agentes de seguridad, "El Mencho" intentó escapar con su círculo cercano hacia una zona boscosa. Se estableció un cerco para asegurar su captura.

Publicidad

El ataque al helicóptero. Los hombres de "El Mencho" dispararon en contra de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. Los tripulantes resultaron lesionados y se vieron obligados a realizar un aterrizaje de emergencia.

La muerte de “El Mencho”. Después de resultar herido en el enfrentamiento, "El Mencho" fue trasladado a la Ciudad de México, pero falleció durante el trayecto, al igual que varios de sus escoltas.

Conoce más:

matan-al-mencho-en-vivo.jpg
México

Muere el Mecho, últimas noticias: abaten a Nemesio Oseguera y se desata caos en Jalisco y estados

Del “Cártel del Milenio” a líder de organización terrorista

Nemesio Oseguera fue un criminal con más de tres décadas de experiencia en el narcotráfico. Nacido en Aguililla, Michoacán, comenzó su carrera en los años noventa como miembro de "Los Valencia" o el "Cártel del Milenio". En 2010, dicha organización se transformó en el CJNG, el cual Oseguera lideró desde marzo de 2012.

Durante 14 años, el CJNG fue consolidándose y aumentando su poder, lo que llevó a las autoridades de México y Estados Unidos a considerarlo un objetivo prioritario. En 2016, Estados Unidos lo incluyó en su lista de los fugitivos más buscados. En 2018, el gobierno mexicano ofreció una recompensa de 30 millones de pesos por información que llevara a su captura. En 2024 la recompensa de Estados Unidos aumentó a 15 millones de dólares.

Publicidad

Tags

CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera, el "Mencho" Secretaría de la Defensa Nacional

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad