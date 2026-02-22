Publicidad

Abaten al Mencho en vivo: últimas noticias sobre Nemesio Oseguera Cervantes en Jalisco

La muerte del Mencho causa narcobloqueos y caos en Jalisco y otros estados.
  1. Muere el Mencho

    Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, fue abatido durante las primeras horas de hoy en Jalisco, de acuerdo con reportes.

    En el operativo también se reportó la detención de Alma Rosa ‘N’, "La Leona", presunta reclutadora del CJNG.

  2. Estados con narcobloqueos

    Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Guanajuato sufren narcobloqueos desde tempranas horas. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pidió a la población que evite salir de su casa, pues el estado está en código rojo por los enfrentamientos.

    El gobernador dijo que el servicio de transporte público en Jalisco está suspendido hasta que la situación esté controlada.

  3. Aeropuertos en Jalisco

    El aeropuerto de Guadalajara informó que hay situaciones imprevistas en la carretera a Chapala y alteraciones el tráfico.

    En tanto, en el de Manzanillo emitieron un comunicado en el que indican que hay operaciones canceladas.

    Air Canada suspendió sus actividades en Puerto Vallarta.

    Por su parte, el Gabinete de Seguridad informó que los aeropuertos de Jalisco "operan con normalidad".

  4. Estados Unidos alerta a sus ciudadanos

    El Departamento de Estado de USA emitió una alerta para pedir a sus ciudadanos que se refugien en un lugar seguro si están en alguno de los siguientes estados:

    • Jalisco (incluyendo Puerto Vallarta)
    • Tamaulipas
    • Michoacán
    • Guerrero
    • Nuevo León

  5. Liberan carreteras en Guanajuato

    La Secretaría de Paz y Justicia de Guanajuato informó que los bloqueos de sus carreteras han sido liberados y que la circulación se mantiene con normalidad.

    "Las corporaciones de seguridad continúan desplegadas en coordinación con autoridades federales y municipales para mantener el orden y garantizar la tranquilidad de la población", informó.

  6. Gobernadoras de Guerrero y Baja California refuerzan seguridad

    Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, informó que las autoridades del estado están trabajando para mantener la seguridad.

    Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, informó que a raíz de un "operativo federal" se presentaron quemas de vehículos en varios puntos del estado, y que comenzaron el despliegue de varios operativos para atrapar a los delincuentes.

  7. Cancelan eventos y deportes

    El partido de la liga MX femenil de Chivas vs. América fue cancelado, así como la Liga de Expansión MX, en donde se enfrentarían CD. Tapatío vs. Tlaxcala.

    También se cerró la Vía RecreActiva en Guadalajara y el Festival del Caballo en Tlajomulco.

  8. La presidenta informa

    En Saltillo, preguntaron a la presidenta Claudia Sheibaum si "mataron al mencho", respondió que "Lo va a informar el Gabinete de Seguridad".

  9. En la lista de la DEA

    Nemesio Oseguera encabeza la lista de los 10 más buscados de la DEA , por quien ofrecía 15 millones de dólares de recompensa por información que llevara a la captura del narco líder del CJNG. En la ficha recomendaba no intentar capturarlo porque podría estar armado y ser peligroso.

