Abaten al Mencho en vivo: últimas noticias sobre Nemesio Oseguera Cervantes en Jalisco
-
Muere el Mencho
Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, fue abatido durante las primeras horas de hoy en Jalisco, de acuerdo con reportes.
En el operativo también se reportó la detención de Alma Rosa ‘N’, "La Leona", presunta reclutadora del CJNG.
-
Estados con narcobloqueos
Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Guanajuato sufren narcobloqueos desde tempranas horas. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pidió a la población que evite salir de su casa, pues el estado está en código rojo por los enfrentamientos.
El gobernador dijo que el servicio de transporte público en Jalisco está suspendido hasta que la situación esté controlada.
#AvisoVial— SICT México (@SICTmx) February 22, 2026
Debido a incidencias en la Red Carretera Federal libre de peaje de Guanajuato, Baja California y Tamaulipas, se solicita a conductores optar por rutas alternas y conducir con precaución. pic.twitter.com/d94rIGHcwx
-
Aeropuertos en Jalisco
El aeropuerto de Guadalajara informó que hay situaciones imprevistas en la carretera a Chapala y alteraciones el tráfico.
En tanto, en el de Manzanillo emitieron un comunicado en el que indican que hay operaciones canceladas.
🚨 Atención pasajeros del #AeropuertoDeManzanillo:— Grupo Aeroportuario del Pacífico (@aeropuertosGAP) February 22, 2026
Debido a la situación reportada en la carretera hacia el aeropuerto, queremos informar que se están presentando afectaciones en las operaciones debido a cancelaciones de vuelos programados para hoy. Les recomendamos mantenerse… pic.twitter.com/uSzpMGMter
Air Canada suspendió sus actividades en Puerto Vallarta.
Por su parte, el Gabinete de Seguridad informó que los aeropuertos de Jalisco "operan con normalidad".
El Gabinete de Seguridad informa que los aeropuertos de Jalisco operan con normalidad. Los pasajeros están tomando sus vuelos conforme a lo programado y no se registra ningún evento relevante en las instalaciones.— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 22, 2026
-
Estados Unidos alerta a sus ciudadanos
El Departamento de Estado de USA emitió una alerta para pedir a sus ciudadanos que se refugien en un lugar seguro si están en alguno de los siguientes estados:
- Jalisco (incluyendo Puerto Vallarta)
- Tamaulipas
- Michoacán
- Guerrero
- Nuevo León
Mexico: Due to ongoing security operations and related road blockages and criminal activity, U.S. citizens in the following locations should shelter in place until further notice: Jalisco State (including Puerto Vallarta, Chapala, and Guadalajara), Tamaulipas State (including… pic.twitter.com/mYXVfMSvmT— TravelGov (@TravelGov) February 22, 2026
-
Liberan carreteras en Guanajuato
La Secretaría de Paz y Justicia de Guanajuato informó que los bloqueos de sus carreteras han sido liberados y que la circulación se mantiene con normalidad.
"Las corporaciones de seguridad continúan desplegadas en coordinación con autoridades federales y municipales para mantener el orden y garantizar la tranquilidad de la población", informó.
-
Gobernadoras de Guerrero y Baja California refuerzan seguridad
Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, informó que las autoridades del estado están trabajando para mantener la seguridad.
Derivado de los recientes acontecimientos registrados en el país tras operativos federales contra grupos delictivos, en Guerrero mantenemos coordinación permanente con las fuerzas de seguridad para prevenir cualquier situación tras estos hechos.— Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) February 22, 2026
La Mesa de Coordinación para la…
Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, informó que a raíz de un "operativo federal" se presentaron quemas de vehículos en varios puntos del estado, y que comenzaron el despliegue de varios operativos para atrapar a los delincuentes.
Derivado de un operativo federal en el que fue abatido el líder de una célula del crimen organizado, se presentó la quema de vehículos en distintos tramos carreteros.— Marina del Pilar (@MarinadelPilar) February 22, 2026
La Mesa de Seguridad Estatal se encuentra en sesión permanente y desplegando operativos de captura inmediatos.…
-
Cancelan eventos y deportes
El partido de la liga MX femenil de Chivas vs. América fue cancelado, así como la Liga de Expansión MX, en donde se enfrentarían CD. Tapatío vs. Tlaxcala.
También se cerró la Vía RecreActiva en Guadalajara y el Festival del Caballo en Tlajomulco.
-
La presidenta informa
En Saltillo, preguntaron a la presidenta Claudia Sheibaum si "mataron al mencho", respondió que "Lo va a informar el Gabinete de Seguridad".
🏛️🚨 || “Lo va a informar el Gabinete de Seguridad”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG. pic.twitter.com/MSs5wSq7UM— Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) February 22, 2026
-
En la lista de la DEA
Nemesio Oseguera encabeza la lista de los 10 más buscados de la DEA , por quien ofrecía 15 millones de dólares de recompensa por información que llevara a la captura del narco líder del CJNG. En la ficha recomendaba no intentar capturarlo porque podría estar armado y ser peligroso.