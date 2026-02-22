Publicidad

Muere el Mecho, últimas noticias: abaten a Nemesio Oseguera y se desata caos en Jalisco y estados

La muerte del Mencho causa narcobloqueos y caos en Jalisco y otros estados.
  1. Muere el Mencho

    Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, fue abatido durante las primeras horas de hoy en Jalisco, de acuerdo con reportes.

    En el operativo también se reportó la detención de Alma Rosa ‘N’, "La Leona", presunta reclutadora del CJNG.

  2. Estados con narcobloqueos

    Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Guanajuato sufren narcobloqueos desde tempranas horas. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pidió a la población que evite salir de su casa, pues el estado está en código rojo por los enfrentamientos.

    El gobernador dijo que el servicio de transporte público en Jalisco está suspendido hasta que la situación esté controlada.

  3. Aeropuertos en Jalisco

    El aeropuerto de Guadalajara informó que hay situaciones imprevistas en la carretera a Chapala y alteraciones el tráfico.

    En tanto, en el de Manzanillo emitieron un comunicado en el que indican que hay operaciones canceladas.

    Air Canada suspendió sus actividades en Puerto Vallarta.

    Por su parte, el Gabinete de Seguridad informó que los aeropuertos de Jalisco "operan con normalidad".

  4. Estados Unidos alerta a sus ciudadanos

    El Departamento de Estado de USA emitió una alerta para pedir a sus ciudadanos que se refugien en un lugar seguro si están en alguno de los siguientes estados:

    • Jalisco (incluyendo Puerto Vallarta)
    • Tamaulipas
    • Michoacán
    • Guerrero
    • Nuevo León

  5. Liberan carreteras en Guanajuato

    La Secretaría de Paz y Justicia de Guanajuato informó que los bloqueos de sus carreteras han sido liberados y que la circulación se mantiene con normalidad.

    "Las corporaciones de seguridad continúan desplegadas en coordinación con autoridades federales y municipales para mantener el orden y garantizar la tranquilidad de la población", informó.

  6. Gobernadoras de Guerrero y Baja California refuerzan seguridad

    Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, informó que las autoridades del estado están trabajando para mantener la seguridad.

    Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, informó que a raíz de un "operativo federal" se presentaron quemas de vehículos en varios puntos del estado, y que comenzaron el despliegue de varios operativos para atrapar a los delincuentes.

  7. Cancelan eventos y deportes

    El partido de la liga MX femenil de Chivas vs. América fue cancelado, así como la Liga de Expansión MX, en donde se enfrentarían CD. Tapatío vs. Tlaxcala.

    También se cerró la Vía RecreActiva en Guadalajara y el Festival del Caballo en Tlajomulco.

  8. La presidenta informa

    En Saltillo, preguntaron a la presidenta Claudia Sheibaum si "mataron al mencho", respondió que "lo va a informar el Gabinete de Seguridad".

  9. En la lista de la DEA

    Nemesio Oseguera encabeza la lista de los 10 más buscados de la DEA , por quien ofrecía 15 millones de dólares de recompensa por información que llevara a la captura del narco líder del CJNG. En la ficha recomendaba no intentar capturarlo porque podría estar armado y ser peligroso.

  10. Cooperación Bilateral

    La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el operativo que derivó en la caída de Nemesio Oseguera Cervantes fue una acción quirúrgica en Tapalpa, Jalisco, coordinada con el Centro Nacional de Inteligencia y la FGR. El documento oficial revela que la operación contó con un componente clave de cooperación bilateral, al utilizar información de inteligencia proporcionada por autoridades de los Estados Unidos.

  11. El saldo de la operación

    La Secretaría de la Defensa dio detalles del saldo de la confrontación. Detalló que murieron cuatro civiles armados en el lugar y la detención de otros dos presuntos delincuentes. En el sitio se aseguró equipo de alto poder, destacando la presencia de lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves.

    Por parte de las fuerzas federales, se reportan tres militares heridos que ya reciben atención médica en la capital del país. Ante la posibilidad de represalias violentas, el Gobierno Federal ha ordenado el despliegue inmediato de tropas adicionales del Ejército y la Guardia Nacional desde el centro del país hacia Jalisco para blindar la entidad y garantizar la seguridad de la población civil.

  12. "El Mencho" murió en traslado a la CDMX

    La Defensa detalló que el líder del CJNG no falleció en el sitio del enfrentamiento, perdió la vida junto a otros dos cómplices mientras eran trasladados de urgencia por vía aérea hacia la Ciudad de México.

  13. Suspenden clases en Jalisco

    La medida se tomó luego de que, tras el abatimiento por parte de fuerzas de seguridad, se desataran varios brotes de violencia en el estado y en zonas aledañas, como bloqueos carreteros, quema de camiones, ponchallantas y enfrentamientos.

  14. Los hijos de Nemesio Oseguera "El Mencho"

    La madre de los tres hijos de “El Mencho” es Rosalinda González Valencia, alias “La Jefa”. El más conocido y quien ya está preso con una condena de cadena perpetúa es Rubén Oseguera González, alías “El Menchito”, hijo de “El Mencho”, por su responsabilidad en dos cargos de narcotráfico.

    Durante su audiencia, el 7 de marzo de 2025, duró alrededor de cuatro horas, la jueza le dijo al hijo de "El Mencho" que la sentencia de por vida se justifica porque es un “verdadero capo del narcotráfico internacional”, además de haber fungido por años como el número número dos en el liderazgo del CJNG.

    El abogado de “El Menchito”, Anthony Colombo Jr, argumentó que su cliente merecía una sentencia máxima de 40 años, porque fue reclutado a los 13 años por su padre para formar parte del CJNG, sin tener “otra opción”.

    "El Mencho" y "La Jefa" procrearon dos hijas más: Laisha Michelle Oseguera González y Jessica Oseguera, alías "La Negra".

    Laisha Michelle Oseguera González nació en 2001. En 2021 se le acusó de secuestrar junto a su pareja sentimental a dos elementos de la Semar en noviembre de ese año con el objetivo de presionar a las autoridades federales para que se liberara a su mamá. Los militares fueron liberados tiempo después.

    En tanto, Jessica fue detenida en EU tras comparecer en la primera audiencia de su hermano “El Menchito”, sin embargo, tres años después obtuvo su libertad.

  15. Los 10 más buscados de la DEA

    La Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos tenía entre los más buscados líderes del narcotráfico mexicanos a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho", aunque hay otros mexicanos en la lista:

    Alfonso Limon-Sánchez
    Jesús Alfredo Salazar Guzmán
    Aaron Mahanaim Orozco Sandoval

  16. Territorio del CJNG

    De acuerdo con reportes especiales y análisis de seguridad, el cartel que era liderado por Nemesio Oseguera tiene presencia en estos estados:

    -Jalisco
    -Nayarit
    -Colima, particularmente en el puerto de Manzanillo
    -Veracruz
    -Guanajuato
    -Puebla
    -Querétaro
    -Hidalgo

    Además, se presume que mantiene una fuerte presencia operativa en zonas estratégicas como:

    -Riviera Maya (Quintana Roo)-Tijuana (Baja California)-Ciudad Juárez (Chihuahua)-La región de Tierra Caliente, que abarca partes de Michoacán, Guerrero y el Estado de México

  18. Alertas internacionales

    La embajada del Reino Unido alertó a sus ciudadanos sobre la inseguridad que se vive en varios puntos del país.

    A las alertas de USA y UK se sumaron las embajadas de Turquía y Polonia.

  19. Estados sin clases

    Además de Jalisco, otras entidades suspenden clases mañana por motivos de seguridad. Los estados donde no habrá clases son Nayarit y Michoacán, mientras que en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, tampoco habrá.

    La Universidad de Guadalajara informó que también cancela actividades mañana.

  20. ¿Dónde mataron al Mencho?

    Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido tras un operativo en Tapalpa, Jalisco, donde resultó herido. Finalmente, el Mencho murió mientras era trasladado por estar herido a Ciudad de México, confirmó la Sedena.

Nemesio Oseguera, el "Mencho"

