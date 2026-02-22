Muere el Mecho, últimas noticias: abaten a Nemesio Oseguera y se desata caos en Jalisco y estados

La madre de los tres hijos de “El Mencho” es Rosalinda González Valencia, alias “La Jefa”. El más conocido y quien ya está preso con una condena de cadena perpetúa es Rubén Oseguera González, alías “El Menchito”, hijo de “El Mencho”, por su responsabilidad en dos cargos de narcotráfico.

Durante su audiencia, el 7 de marzo de 2025, duró alrededor de cuatro horas, la jueza le dijo al hijo de "El Mencho" que la sentencia de por vida se justifica porque es un “verdadero capo del narcotráfico internacional”, además de haber fungido por años como el número número dos en el liderazgo del CJNG.

El abogado de “El Menchito”, Anthony Colombo Jr, argumentó que su cliente merecía una sentencia máxima de 40 años, porque fue reclutado a los 13 años por su padre para formar parte del CJNG, sin tener “otra opción”.

"El Mencho" y "La Jefa" procrearon dos hijas más: Laisha Michelle Oseguera González y Jessica Oseguera, alías "La Negra".

Laisha Michelle Oseguera González nació en 2001. En 2021 se le acusó de secuestrar junto a su pareja sentimental a dos elementos de la Semar en noviembre de ese año con el objetivo de presionar a las autoridades federales para que se liberara a su mamá. Los militares fueron liberados tiempo después.

En tanto, Jessica fue detenida en EU tras comparecer en la primera audiencia de su hermano “El Menchito”, sin embargo, tres años después obtuvo su libertad.