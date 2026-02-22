Así fue el atentado contra Omar García Harfuch: el día que el CJNG intentó matarlo con armas de alto poder

La mañana del 26 de junio de 2020, mientras gran parte del país permanecía en aislamiento por la pandemia de COVID-19, el entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, fue blanco de un atentado con armas de alto poder en una de las zonas más exclusivas de la capital.
Después de sobrevivir al ataque y antes de ser trasladado a cirugía, el funcionario tuiteó: “Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG”, señalando sin rodeos a la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
Aunque García Harfuch sobrevivió casi de manera milagrosa, sus dos escoltas Edgar y Rafael, que viajaban en el mismo vehículo blindado, murieron a causa de los impactos. También falleció una mujer que transitaba por la zona en el momento equivocado.
Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando.
Aquel viernes, a las 6:38 horas de la mañana, minutos después de salir de su casa en Lomas de Chapultepec, el vehículo de Omar García Harfuch circulaba por las calles de la colonia cuando una camioneta con logotipos falsos de Grupo Carso les cerró el paso.
Desde la caja trasera del vehículo, equipada con blindaje artesanal, hombres armados comenzaron a disparar contra la Suburban del funcionario. El auto resistió los primeros impactos, pero pronto los proyectiles de alto calibre comenzaron a perforarlo.
El atentado se perpetró con armas de alto poder, incluyendo el FN SCAR y la Barrett M82, apodada la “matapolicías” por su capacidad de perforar blindajes. La camioneta recibió múltiples impactos; tres de ellos alcanzaron a García Harfuch, dejándolo gravemente herido.
"Édgar iba manejando, yo iba adelante y Rafael iba exactamente atrás de mí, íbamos en una Suburban. Justo le acababa de decir a Rafa que me pasara las novedades, yo iba leyendo cuando veo que la camioneta se cierra; no se cerró a una velocidad extrema, nada más se cerró la camioneta de tres y media toneladas, y cuando se cierra, pues volteo y luego me di cuenta que iban a atacarme", relató en una entrevista tiempo después.
Continuó describiendo el instante del atentado: "Suena el primer impacto casi de manera inmediata en cuanto va cerrándose la camioneta, suena el primer impacto seguido de no sé cuantos más y yo disparo a través del parabrisas y le digo a Édgar que meta reversa. Yo lo veo a él como mete reversa e intenta acelerar, pero la camioneta estaba completamente deshabilitada".
García Harfuch también destacó el dolor que le provocó la pérdida de sus compañeros, no solo eran sus escoltas, sino personas con las que había compartido años de trabajo y amistad. Este atentado se convirtió en un momento crítico en su vida y en su trayectoria dentro de la seguridad pública en México.
¿Qué pasó después del atentado?
El 26 de junio de 2020, tras el ataque contra Omar García Harfuch, se desplegó un operativo masivo de seguridad en la capital y el Estado de México. Durante ese día y los siguientes, las autoridades lograron detener a varios de los presuntos responsables, vinculados al comando del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Casi cuatro años después, el 15 de marzo de 2024, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que 12 de los implicados fueron condenados por homicidio calificado y tentativa de homicidio, con penas acumuladas superiores a 300 años cada uno, aunque solo cumplirán 70 años según lo establece la ley.
El funcionario continuó al frente de la seguridad de la Ciudad de México junto con Claudia Sheinbaum, quien, al llegar a la Presidencia de la República en 2024, no dudó en llamarlo para asumir el cargo de secretario de Seguridad Nacional, repitiendo la mancuerna que había dado buenos resultados en la capital.
Así reaccionó Harfuch a la muerte de “El Mencho”
Este domingo 22 de febrero de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que, tras un enfrentamiento con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, resultó gravemente herido y murió durante su traslado a un hospital.
La muerte de “El Mencho” marca el inicio de una nueva etapa para el CJNG, caracterizada por disputas internas, reacomodos en su estructura de mando e incertidumbre sobre su futuro. Más que un punto final, este hecho anticipa cambios en la dinámica del grupo y en el mapa criminal del país, cuyos efectos todavía están por definirse.
Omar García Harfuch se pronunció sobre el incidente a través de sus redes sociales. Aunque mantuvo un tono institucional y alejado de lo personal, reconoció la labor de las fuerzas de seguridad que participaron en el operativo.
“Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea”, se limitó a escribir el funcionario, quien seis años antes salvó milagrosamente su vida durante el ataque de un comando del grupo criminal liderado por Oseguera Cervantes.