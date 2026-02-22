Así fue el atentado contra Omar García Harfuch: el día que el CJNG intentó matarlo con armas de alto poder

Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 26, 2020

¿Así fue el atentado contra Harfuch?

Aquel viernes, a las 6:38 horas de la mañana, minutos después de salir de su casa en Lomas de Chapultepec, el vehículo de Omar García Harfuch circulaba por las calles de la colonia cuando una camioneta con logotipos falsos de Grupo Carso les cerró el paso.

Desde la caja trasera del vehículo, equipada con blindaje artesanal, hombres armados comenzaron a disparar contra la Suburban del funcionario. El auto resistió los primeros impactos, pero pronto los proyectiles de alto calibre comenzaron a perforarlo.

El atentado se perpetró con armas de alto poder, incluyendo el FN SCAR y la Barrett M82, apodada la “matapolicías” por su capacidad de perforar blindajes. La camioneta recibió múltiples impactos; tres de ellos alcanzaron a García Harfuch, dejándolo gravemente herido.

Las armas que usaron los atacantes para atentar contra el funcionario. (Foto: Cuartoscuro)

"Édgar iba manejando, yo iba adelante y Rafael iba exactamente atrás de mí, íbamos en una Suburban. Justo le acababa de decir a Rafa que me pasara las novedades, yo iba leyendo cuando veo que la camioneta se cierra; no se cerró a una velocidad extrema, nada más se cerró la camioneta de tres y media toneladas, y cuando se cierra, pues volteo y luego me di cuenta que iban a atacarme", relató en una entrevista tiempo después.

Continuó describiendo el instante del atentado: "Suena el primer impacto casi de manera inmediata en cuanto va cerrándose la camioneta, suena el primer impacto seguido de no sé cuantos más y yo disparo a través del parabrisas y le digo a Édgar que meta reversa. Yo lo veo a él como mete reversa e intenta acelerar, pero la camioneta estaba completamente deshabilitada".

García Harfuch también destacó el dolor que le provocó la pérdida de sus compañeros, no solo eran sus escoltas, sino personas con las que había compartido años de trabajo y amistad. Este atentado se convirtió en un momento crítico en su vida y en su trayectoria dentro de la seguridad pública en México.