Políticos expresan respaldo a Fuerzas Armadas tras abatimiento de "El Mencho"

Oposición ve cambio en estrategia

Integrantes de la oposición, PAN, PRI y MC, respaldaron el trabajo de las Fuerzas Armadas en lo que consideraron como un cambio en la estrategia de seguridad por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, que la lucha contra criminales debe continuar y a ella se debe suma, pidió, los gobernadores. Además, enfatizó que la estrategia de “abrazos y no balazos” fue un error que costó vidas.

Cambió la estrategia y llegan los primeros resultados. Hay que reconocer a quienes intervinieron. Me dicen que es un trabajo de @SEDENA_MEX y @SSPCMexico.

La lucha contra los criminales debe continuar y a ella se deben sumar los gobernadores que ahora son omisos.

La estrategia de… https://t.co/TCwia8gUOY — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) February 22, 2026

En ese mismo sentido se pronunció el presidente del PRI, Alejandro Moreno, quien sostuvo que la estrategia de López obrador ha demostrado ser “fallida e insuficiente” para contener la delincuencia organizada y para garantizar la paz en el país.

“México enfrenta hoy retos cada vez más complejos en materia de seguridad pública, que requiere una política seria, responsables y basada en resultados, no en discursos”, dijo el priista.

Mientras, el presidente del PAN, Jorge Romero, también reconoció el trabajo del Ejército para confrontar al CJNG y sostuvo que este debe ser el trabajo de cualquier Gobierno.

Hoy se debe reconocer el trabajo y la determinación de confrontar y derrotar a los grupos criminales. Ese es el trabajo de cualquier Gobierno. Que siempre sea para el bien de las Familias en México. — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) February 22, 2026

A este respaldó se unieron senadores de este partido, como Lilli Téllez, quien ha sido crítica de la estrategia de seguridad emprendida desde el sexenio pasado.

En su cuenta de X, lamentó que el gobierno de la presidenta Chaudia Sheinbaum no procediera "por convicción", sino por la presión de Estados Unidos. Se pronunció porque también se actúe en contra de "narcopolítico", cómplices de "El Mencho".

Celebro captura del Mencho, líder del CJNG y aplaudo la cooperación entre México y EUA.



Lamento que @Claudiashein no proceda por convicción, sino por presión de un presidente extranjero, Trump @POTUS



Urge que capturen también a los narcopolíticos cómplices del Mencho. — Lilly Téllez (@LillyTellez) February 22, 2026

El líder de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, también manifestó su respaldo a las Fuerzas Armadas por ser "quienes arriesgan sus vidas en defensa de México".