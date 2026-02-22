Políticos expresan respaldo a Fuerzas Armadas tras abatimiento de "El Mencho"

"La justicia no es opcional"
El reconocimiento a las Fuerzas Armadaas se extendió a integrantes del gabinete legal y ampliado, la Fiscalía General de la República, así como a representante de la Iglesia y gobernadores del país que manifestaron también su dispocisión a trabajar de manera conjunta con el gobierno federal.
La tiutlar de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, informó que las acciones realizadas en Jalisco son una -respuesta institucional, que fortalece el Estado de Derecho.
"La justicia no es opcional: es un compromiso institucional con México", publicó en X.
Señaló que desde la FGR se realizarán las diligencias ministeriales y periciales necesarias que deriven del operativo.
De manera conjunta, los 32 gobernadores del país agrupados en la Conferencia Nacionald e Gobernadores expresaron su respaldo a la conducción de la estrategia de seguridad por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Además de reconocer la labor de los militares, establecieron cinco ejes de trabajo entre los que están mantener la coordinación permanente con el gobierno federal; el fortalecimiento de sus capacidades institucionales en prevención y procuración de justicia y; el impulso a acciones para atender la violencia estructural.
"La seguridad es una responsabilidad compartida", expusieron en el comunicado.
Durante este domingo en las horas posteriores al operativo, se reportaron bloqueos en al menos 12 entidades.
Desde la Iglesia católica, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), organismo que agrupa a los obispos de México, también se pronunció por la detención y muerte del líder criminal.
En comunicado señaló la CEM pidió a los mexicanos a resguardarse en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios ante los hechos de violencia que se han registrado en diversos estados del país.
“Como Pueblo de Dios, los invitamos a intensificar la oración por la paz que tanto necesita nuestra nación: en las familias, en las parroquias, en la Eucaristía dominical y en cada comunidad”, escribió el CEM.