México

Políticos expresan respaldo a Fuerzas Armadas tras abatimiento de "El Mencho"

Tras la detención y abatimiento de "El Mencho", líderes de la oposición reconocieron en la decisión del gobierno federal un viraje de la estrategia de seguridad.
dom 22 febrero 2026 06:23 PM
Posterior al operativo en el que resultó abadito Nemesio Oseguera el despliegue de fuerza militares se mantiene en distintos puntos de Jalisco. (Ulises Ruiz /AFP)

La detención y abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, en un operativo del Ejérctito mexicano, recibió respaldo unánime de la clase política.

Desde sus redes sociales, líderazgos de los partidos manifestaron su reconocimiento al gobierno federal, en lo que calificaron como un viraje en la estrategia de seguridad.

Oposición ve cambio en estrategia

Integrantes de la oposición, PAN, PRI y MC, respaldaron el trabajo de las Fuerzas Armadas en lo que consideraron como un cambio en la estrategia de seguridad por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, que la lucha contra criminales debe continuar y a ella se debe suma, pidió, los gobernadores. Además, enfatizó que la estrategia de “abrazos y no balazos” fue un error que costó vidas.

En ese mismo sentido se pronunció el presidente del PRI, Alejandro Moreno, quien sostuvo que la estrategia de López obrador ha demostrado ser “fallida e insuficiente” para contener la delincuencia organizada y para garantizar la paz en el país.

“México enfrenta hoy retos cada vez más complejos en materia de seguridad pública, que requiere una política seria, responsables y basada en resultados, no en discursos”, dijo el priista.

Mientras, el presidente del PAN, Jorge Romero, también reconoció el trabajo del Ejército para confrontar al CJNG y sostuvo que este debe ser el trabajo de cualquier Gobierno.

A este respaldó se unieron senadores de este partido, como Lilli Téllez, quien ha sido crítica de la estrategia de seguridad emprendida desde el sexenio pasado.

En su cuenta de X, lamentó que el gobierno de la presidenta Chaudia Sheinbaum no procediera "por convicción", sino por la presión de Estados Unidos. Se pronunció porque también se actúe en contra de "narcopolítico", cómplices de "El Mencho".

El líder de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, también manifestó su respaldo a las Fuerzas Armadas por ser "quienes arriesgan sus vidas en defensa de México".

"La justicia no es opcional"

El reconocimiento a las Fuerzas Armadaas se extendió a integrantes del gabinete legal y ampliado, la Fiscalía General de la República, así como a representante de la Iglesia y gobernadores del país que manifestaron también su dispocisión a trabajar de manera conjunta con el gobierno federal.

La tiutlar de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, informó que las acciones realizadas en Jalisco son una -respuesta institucional, que fortalece el Estado de Derecho.

"La justicia no es opcional: es un compromiso institucional con México", publicó en X.

Señaló que desde la FGR se realizarán las diligencias ministeriales y periciales necesarias que deriven del operativo.

De manera conjunta, los 32 gobernadores del país agrupados en la Conferencia Nacionald e Gobernadores expresaron su respaldo a la conducción de la estrategia de seguridad por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además de reconocer la labor de los militares, establecieron cinco ejes de trabajo entre los que están mantener la coordinación permanente con el gobierno federal; el fortalecimiento de sus capacidades institucionales en prevención y procuración de justicia y; el impulso a acciones para atender la violencia estructural.

"La seguridad es una responsabilidad compartida", expusieron en el comunicado.

Durante este domingo en las horas posteriores al operativo, se reportaron bloqueos en al menos 12 entidades.

Desde la Iglesia católica, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), organismo que agrupa a los obispos de México, también se pronunció por la detención y muerte del líder criminal.

En comunicado señaló la CEM pidió a los mexicanos a resguardarse en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios ante los hechos de violencia que se han registrado en diversos estados del país.

“Como Pueblo de Dios, los invitamos a intensificar la oración por la paz que tanto necesita nuestra nación: en las familias, en las parroquias, en la Eucaristía dominical y en cada comunidad”, escribió el CEM.

Felicitación desde EU

Desde Estados Unidos, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, felicitó a las autoridades mexicanas por la muerte el abatir al líder del CJNG, pues mencionó que El Mencho era uno de los narcotraficantes “más sanguinarios y despiadados”.

“Este es un gran avance para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los buenos son más fuertes que los malos./Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”, escribió el exembajador en México.
