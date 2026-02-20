México apuesta por confrontar a cárteles, pero “olvida” el combate a la estructura financiera

A un año de que seis organizaciones criminales mexicanas fueran designadas como terroristas por el gobierno de Donald Trump, México optó por una estrategia confrontativa contra los cárteles, pero dejó un cabo suelto: el combate a la estructura financiera criminal.
Si bien México incrementó los decomisos de droga y la detención de presuntos delincuentes, los 'golpes' contra las estructuras financieras vinieron desde Estados Unidos.
En junio del año pasado, el Departamento del Tesoro acusó a CIBanco, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV ( Vector ) por lavado de dinero y narcotráfico .
Mientras que en México la estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se enfocó en el combate a las organizaciones criminales, lo que se tradujo en decomisos históricos, más detenciones de presuntos delincuentes, el traslado de casi un centenar de capos a territorio estadounidense y la destrucción de más de 1,000 laboratorios clandestinos.
En este primer año, se enviaron a Estados Unidos 92 líderes y operadores de cárteles del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes ‘Viceroy’, Omar Treviño Morales ‘El Z-42’, Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’, Abigael González Valencia, ‘El Cuini’ y Pedro Inzunza Noriega, ‘El Señor de la Silla’. En México, también han sido detenidos 28,921 presuntos delincuentes, en promedio 86 cada mes.
En estos 12 meses se decomisaron 202 toneladas de drogas, entre ellas 673 kilos de fentanilo. Además se destruyeron más de 1,500 laboratorios clandestinos de elaboración de drogas sintéticas como la metanfetamina.
Gerardo Nóchez Cerón, director del El Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento, señala que los cárteles pueden cambiar de nombre, de líderes, de territorios, pero si siguen teniendo fuente de dinero, de activos y de recursos, nunca se les va a cortar el poder, la influencia ni la capacidad de violencia.
“El verdadero campo de batalla está directamente vinculado con los sistemas financieros, que es la fuente de adquisición de todo el poder, de herramientas, de estructuras, de modus operandi”, advierte.
Michel Levien, especialista en anticorrupción, antilavado y cumplimiento normativo, explica que mientras no se toque el aparato financiero de las organizaciones criminales, ningún golpe las debilitará.
“El día que las organizaciones criminales solamente puedan utilizar efectivo y ya podríamos decir, ahora sí la sintieron. Ahora siguen teniendo acceso al sistema financiero porque no nos han mostrado la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), ni la Fiscalía General que desmantelaron una red de corrupción y de lavado”, detalla.
Hasta ahora no ha habido un daño al aparato financiero de la delincuencia organizada. Para hacerle mella realmente el gobierno tendría que dejarle como única alternativa el efectivo,
Michel Levien, especialista en antilavado.
Acciones contra el lavado de dinero
La acusación de Estados Unidos contra las instituciones financieras puso en la mira a una práctica en la que han incurrido organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes a través del sistema formal y empresas fachada 'lavan' miles de pesos obtenidos por sus actividades criminales.
Nóchez Cerón plantea que México requiere una estructura que desmantele las redes que permiten el lavado de dinero y que su objetivo sea desmantelar todo tipo de facilitadores, prestanombres, inmobiliarias cooptadas por la delincuencia, casas de cambio, logística, comercio exterior y criptoactivos.
“Una arquitectura nacional de inteligencia financiera ofensiva, no solo como discurso, sino ya como una estructura de función permanente que integre Unidad de Inteligencia Financiera, fiscalías, áreas de inteligencia, aduanas”, sostiene.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) explicó a Expansión que la estrategia antilavado es permanente y no responde a una coyuntura como la que sucedió con CIBanco e Intercam y Vector.
“México es miembro activo de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera, por lo que el fortalecimiento de su marco preventivo se realiza conforme a estándares internacionales y son adoptados soberanamente por el país…la CNBV ejerce sus atribuciones en términos de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Ley de Instituciones de Crédito y la normativa que la rige en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, expuso la institución.
Las acciones de supervisión en materia antilavado forman parte de una estrategia permanente del Estado mexicano y no responden a coyunturas externas específicas.
CNBV
Debilitadas pero lejos de eliminarlas
La presión del gobierno de Donald Trump orilló a México a intensificar los golpes al crimen, pero la autoridad están lejos de debilitarlas y mucho más de eliminarlas.
Fernanda Cardoso Caballero, académica del Departamento de Ciencias Sociales de la IBERO Puebla y experta en temas de seguridad, plantea que a un año de la designación, las organizaciones enfrentan más presiones, pero en esencia se mantienen casi intactas.
“El Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa no han tenido debilitamiento importante durante el último año, muy por el contrario. Si bien se percibe una presión financiera por parte de Estados Unidos, la realidad es que a nivel estratégico, en materia de dominio, de territorio, en materia de tácticas, en materia de armamento, el debilitamiento no es mucho”, explica.
Eduardo Guerrero, especialista en seguridad pública, considera que Estados Unidos realiza un monitoreo de organizaciones criminales y hay una que en particular le preocupa: el Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Ha crecido mucho el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia nacional y está monopolizando los mercados criminales en casi todas las entidades federativas. Se ha vuelto como en una especie de monstruo de muchas cabezas, es una amenaza real para el Estado mexicano porque es de facto una especie de gobierno paralelo que cobra impuestos, que cuenta con brazos armados, que financia campañas políticas electorales y pues México no puede tolerar una fuerza criminal de ese nivel”, alerta.
Para combatir a los cárteles, Donald Trump ha ofrecido ayuda al gobierno de México, pero la presidenta Claudia Sheinbaum la ha rechazado.
Guerrero considera que México debe estrechar la colaboración con Estados Unidos frente a un crimen que cada vez es más sofisticado, violento y poderoso.
Puede haber una colaboración muy estrecha para que México pueda realizar unos operativos pues más audaces, más ambiciosos y que tengamos acceso a una mejor tecnología, a mejor armamento para que sea más contundente la ofensiva contra los cárteles”.