México apuesta por confrontar a cárteles, pero “olvida” el combate a la estructura financiera

En junio del año pasado, el Departamento del Tesoro acusó a CIBanco, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV ( Vector ) por lavado de dinero y narcotráfico .

A esto se sumó, la reciente acusación contra cinco personas físicas y 19 morales por su presunta participación en un esquema de fraude mediante “tiempos compartidos”, con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación , una de las seis organizaciones denominadas como terroristas por el gobierno de EU el 20 de febrero de 2025.

Mientras que en México la estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se enfocó en el combate a las organizaciones criminales, lo que se tradujo en decomisos históricos, más detenciones de presuntos delincuentes, el traslado de casi un centenar de capos a territorio estadounidense y la destrucción de más de 1,000 laboratorios clandestinos.

En este primer año, se enviaron a Estados Unidos 92 líderes y operadores de cárteles del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes ‘Viceroy’, Omar Treviño Morales ‘El Z-42’, Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’, Abigael González Valencia, ‘El Cuini’ y Pedro Inzunza Noriega, ‘El Señor de la Silla’. En México, también han sido detenidos 28,921 presuntos delincuentes, en promedio 86 cada mes.

El gobierno de México ha enviado a 92 presuntos delincuentes a Estados Unidos. (Foto: SSPC)

En estos 12 meses se decomisaron 202 toneladas de drogas, entre ellas 673 kilos de fentanilo. Además se destruyeron más de 1,500 laboratorios clandestinos de elaboración de drogas sintéticas como la metanfetamina.

Gerardo Nóchez Cerón, director del El Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento, señala que los cárteles pueden cambiar de nombre, de líderes, de territorios, pero si siguen teniendo fuente de dinero, de activos y de recursos, nunca se les va a cortar el poder, la influencia ni la capacidad de violencia.

“El verdadero campo de batalla está directamente vinculado con los sistemas financieros, que es la fuente de adquisición de todo el poder, de herramientas, de estructuras, de modus operandi”, advierte.

Michel Levien, especialista en anticorrupción, antilavado y cumplimiento normativo, explica que mientras no se toque el aparato financiero de las organizaciones criminales, ningún golpe las debilitará.

“El día que las organizaciones criminales solamente puedan utilizar efectivo y ya podríamos decir, ahora sí la sintieron. Ahora siguen teniendo acceso al sistema financiero porque no nos han mostrado la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), ni la Fiscalía General que desmantelaron una red de corrupción y de lavado”, detalla.