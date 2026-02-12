Radiografía de Tequila: El destino turístico que vivía bajo control de Diego Rivera y el CJNG

El municipio de Tequila es uno de los destinos turísticos más famosos de Jalisco por ser emblemático para los amantes de esta bebida.
Una de su principales atracciones es el recorrido para que los visitantes conozcan cómo se siembra y destila el agave. Sin embargo, no todo era color de rosa, pues los empresarios de la región vivían bajo el yugo del delito de la extorsión, que presuntamente cometía el alcalde Diego Rivera Navarro.
Publicidad
Rivera Navarro se asumía como subordinado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo con el que estaba comprometido a entregarle 40 millones de pesos al año, de acuerdo al diario Reforma.
Tequila, una bebida histórica
El nombre del municipio proviene del náhuatl “Tecuilan” que significa “lugar de tributos”. Los habitantes de origen chichimeca, otomí, tolteca y nahuatlacas ya degustaban los jugos del agave en el año 1530. La primera destilería se establece en 1600, pero fue a fines del siglo XVIII cuando surgió como industria.
La bautizada “tierra del oro azul” se erige a las faldas del volcán de Tequila y el cañón del Río Grande, a una hora de Guadalajara casi al centro-poniente del estado, limita al norte Zacatecas y San Martín de Bolaños, al sur con Ahualulco de Mercado, Teuchitlán y Amatitán.
Entre sus atractivos turísticos destacan los siguientes:
Matitán
Capilla El Calvario
Cascada Los Azules
El Arenal
Hacienda y destilería José Cuervo La Rojeña
Las Destilerías
Los lavaderos
Mundo Cuervo
Museo Los Abuelos
Museo Nacional del Tequila
Tren Tequila Express o el José Cuervo Express
Tour de Antros, Bares y Tabernas
Volcán de Tequila
Dentro de sus fiestas, destaca la bendición de las nueve de la noche, cuando el cura del lugar bendice a los habitantes al tocar las campanas en tres ocasiones. El pueblo se detiene en ese momento, los lugareños se ponen de pie y dirigen su mirada hacia la iglesia.
Tequila cuenta con una población aproximada de 45,000 personas.
Economía de Jalisco
De con la Secretaría de Economía (SE), en noviembre de 2025, el principal producto que exportó fue el alcohol etílico sin desnaturalizar, los principales destinos fueron Estados Unidos, Australia y Canadá.
En el tema de importaciones, destacan el papel o cartón, siendo EU el su principal proveedor.
Jalisco tuvo 3.924 millones de personas ocupadas, principalmente en comercios. El oficio que más de realiza es el de albañilería.
México celebra el 19 de marzo como el Día Nacional del Tequila.
Las exportaciones de esta bebida representan ingresos anuales cercanos a los 4,000 millones de dólares, además de que miles de familias se sostienen de esta actividad económica de familias en la región de los Altos y los Valles de Jalisco, de acuerdo con el Consejo Regulador del Tequila (CRT).
Publicidad
La detención de Diego Rivera
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención del alcalde Diego Rivera Navarro como resultado de la Operación Enjambre, una estrategia de seguridad para combatir la extorsión y que en meses pasados llevó a la detención de otros tres presidentes municipales en el Estado de México.
Rivera Navarro fue detenido con tres servidores públicos más de Tequila: el director de Seguridad Pública, el de Catastro y Predial y el de Obras Públicas.
Gracias a todas y todos los tequilenses por creer que aquí las cosas se pueden hacer de otra manera, les pido su ayuda otra vez, ayúdenos a que Tequila sea el pueblo que alguna vez soñamos
Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila
Se le inició una investigación por los presuntos delitos de extorsión y desvío de recursos del municipio, además de que está presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva generación (CJNG), uno de los principales grupos criminales que operan en la entidad.
Además, de acuerdo con el especialista Jorge Ramírez, en la región Valles de Jalisco se ha reportado la desaparición en 15 años de 1,985 personas, de ellas, no se localizan 704 en Tequila.
No caer en el engaño que el único culpable es el alcalde Diego Rivera o el partido que lo abanderó. Es una maquinaria más grande. Una de las piezas que hacen funcionar la economía ilegal y la gobernanza de los malos en el municipio de Tequila, así como la región valles donde se… pic.twitter.com/q7TYD5z2K9
En marzo de 2025, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para que se castigue con la pena máxima a funcionarios públicos a quienes se les compruebe que tenían alianzas con grupos de la delincuencia organizada.
La pena máxima establecida en México varía de acuerdo a las legislaciones locales en donde se establecen hasta 65 años de cárcel por delitos graves.