La salida de Marx Arriaga destapa crisis en la SEP y dificultades para superar los rezagos educativos

Su salida abría la puerta a que el gobierno federal pudiera revisar los libros, como un primer paso hacia elevar la calidad de la enseñanza y resarcir los rezagos, pero Sheinbaum declaró que no habrá cambios en la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el modelo educativo impulsado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador que tanto defendió Arriaga.

Tampoco se modificarán los libros de texto, más allá de incluir en ellos la contribución de las mujeres que han hecho historia y que habían sido olvidadas. Contenido que Arriaga resistió agregar.

La destitución, entonces, parece responder más a una diferencia política que a una ruptura con el modelo educativo de la administración pasada.

Urgen a revisar política educativa

Por ello, organizaciones civiles que promueven el derecho a la educación exigieron a la SEP dejar de lado la confrontación política y dejar atrás la “fragilidad institucional” que el enfrentamiento con Marx Arriaga evidenció.

Mexicanos Primero urgió a la nueva directora de Materiales Educativos, Nadia López García, a construir un mecanismo de revisión de los libros de texto y el marco curricular mediante procesos públicos de consulta, evaluación y construcción de indicadores sobre el aprendizaje.

Por separado, Paulina Amozurrutia, directora de Educación con Rumbo, también solicitó mejorar los materiales para el próximo ciclo escolar con los aportes de especialistas.

“Sin ideologías, cálculos políticos, atrincheramientos, ni visiones personales”, declaró.

Los rezagos educativos

Sin embargo, Alma Maldonado, del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), considera difícil que el gobierno haga revisiones críticas a la política educativa.