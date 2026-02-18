Publicidad

México

La salida de Marx Arriaga destapa crisis en la SEP y dificultades para superar los rezagos educativos

Especialistas en educación piden poner por encima de los conflictos políticos una estrategia educativa que realmente garantice una educación de calidad.
mié 18 febrero 2026 11:59 PM
Pleito-SEP-destapa-crisis.jpg
Cuatro días después de su destitución, Marx Arriaga dejó sus oficinas de la SEP, tras recibir el oficio que concreta su salida de la dependencia. (Fotoarte: Cuartoscuro/Facebook)

La destitución de Marx Arriaga, el polémico exfuncionario a cargo de la Dirección de Materiales Educativos, propició una crisis política al interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por los libros de texto gratuitos que puso en el foco el rezago educativo.

Tanto Mario Delgado, secretario de Educación, como la presidenta Claudia Sheinbaum fueron retados por Arriaga, quien diseñó los materiales en el sexenio anterior y se negaba a modificarlos, a pesar de los errores identificados en su contenido.

Su salida abría la puerta a que el gobierno federal pudiera revisar los libros, como un primer paso hacia elevar la calidad de la enseñanza y resarcir los rezagos, pero Sheinbaum declaró que no habrá cambios en la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el modelo educativo impulsado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador que tanto defendió Arriaga.

Tampoco se modificarán los libros de texto, más allá de incluir en ellos la contribución de las mujeres que han hecho historia y que habían sido olvidadas. Contenido que Arriaga resistió agregar.

La destitución, entonces, parece responder más a una diferencia política que a una ruptura con el modelo educativo de la administración pasada.

Urgen a revisar política educativa

Por ello, organizaciones civiles que promueven el derecho a la educación exigieron a la SEP dejar de lado la confrontación política y dejar atrás la “fragilidad institucional” que el enfrentamiento con Marx Arriaga evidenció.

Mexicanos Primero urgió a la nueva directora de Materiales Educativos, Nadia López García, a construir un mecanismo de revisión de los libros de texto y el marco curricular mediante procesos públicos de consulta, evaluación y construcción de indicadores sobre el aprendizaje.

La discusión sobre los libros no debe reducirse a una confrontación política”,
Mexicanos Primero

Por separado, Paulina Amozurrutia, directora de Educación con Rumbo, también solicitó mejorar los materiales para el próximo ciclo escolar con los aportes de especialistas.

“Sin ideologías, cálculos políticos, atrincheramientos, ni visiones personales”, declaró.

Los rezagos educativos

Sin embargo, Alma Maldonado, del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), considera difícil que el gobierno haga revisiones críticas a la política educativa.

Aunque lo considera urgente para conocer qué resultados está dando el nuevo modelo educativo y el impacto de los libros de texto en los aprendizajes.

“Los libros y los materiales educativos se hicieron de una manera inadecuada”, explica.

“El resultado son materiales deficientes, con errores, con problemas que tendrían que revisarse, también todo el modelo (educativo) en lo general”.

Hasta ahora se sabe que México retrocedió en los aprendizajes. En la prueba PISA 2022 obtuvo peores calificaciones en matemáticas, lectura y ciencias respecto a otros años.

Pero esa evaluación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) se aplicó antes de que se usaran los nuevos libros de texto y cuando recién se implementaba la NEM.

No hay más datos porque el sexenio pasado canceló las evaluaciones educativas nacionales. Hasta diciembre de 2026 se sabrá si hay mejoras en el aprendizaje de los estudiantes, cuando se publique la prueba PISA 2025.

Los rezagos en educación

Mientras tanto se mantienen los problemas educativos que urgen atención, pero no se ha logrado concretar una política que realmente los resuelva.

Entre ellos destaca la falta de calidad de los aprendizajes, agravada por las clases a distancia durante la pandemia; la desigualdad, reflejada en escuelas equipadas en zonas ricas del país y en planteles sin los servicios básicos en comunidades de menos ingresos, además de la falta de inversión en formación docente.

“Venimos acarreando muchos problemas educativos ya de tiempo atrás que, reforma tras reforma, sexenio tras sexenio, no han cambiado. Eso ha impactado en los resultados educativos”, indica la investigadora Maldonado.

El ciclo escolar 2024-2025 registró la más baja cobertura en educación primaria desde 2006, con un porcentaje de 89.3%.

Este indicador mide qué porcentaje de la población en edad escolar realmente está matriculada en un nivel educativo específico. Mientras más baja es esa proporción, menos capacidad tiene un sistema escolar para atender la demanda.

Entre 2006 y 2021, la cobertura en primaria estuvo por arriba de 90%. A partir de 2022 disminuyó.

“Después de la pandemia perdimos muchos estudiantes y no se han recuperado, sobre todo a nivel medio superior, estos estudiantes que se fueron de la escuela”, explica la investigadora.

La cobertura más baja en bachillerato fue en 2006, con apenas 57.9% De ahí creció sostenidamente hasta alcanzar 81.3% en 2020 y luego disminuyó por debajo de 80% en los años de la emergencia sanitaria. El ciclo escolar pasado se posicionó en 80.6%, todavía lejos de los mejores tiempos.

Solo la cobertura en educación superior registra su mejor marca actualmente. Llegó a 45.1% en el año escolar anterior.

Abandono escolar y rezago educativo

Otro grave problema del sistema educativo es el abandono escolar. A partir de 2020, este indicador disminuyó positivamente. Pasó de que 1.5% de los estudiantes de primaria dejaran la escuela en 2007 a que lo hiciera solo el 0.1% en 2023.

Pero el abandono escolar en secundaria y bachillerato creció de 2020 a 2025. El nivel medio superior registra la mayor tasa de todos los niveles, con 11.3% de alumnos que dejaron la escuela el ciclo pasado.

Esto contribuye a que las personas se encuentren en rezago educativo, un problema que prácticamente se ha mantenido. En 2016, 18.5% de la población estaba en rezago educativo y 18.6% en 2024.

Maldonado explica que las condiciones económicas contribuyen a no recuperar a los estudiantes que se quedaron fuera, pero también aporta a esto el hecho de que la escuela ya no represente ese lugar de crecimiento, de aprendizaje, para la juventud.

Financiamiento educativo bajo

Estos problemas tienen su origen, en parte, en el bajo presupuesto público destinado a la educación. México no alcanza el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) que se recomienda invertir en el sector.

Este 2026 se aprobó el presupuesto educativo más elevado de los últimos 22 años con 1.2 billones de pesos, pero apenas representa el 3.4% del PIB. Además, buena parte del gasto está destinado a programas sociales y becas que, aunque representan un apoyo para los estudiantes, no han logrado abatir el abandono escolar.

“Esto genera tensiones entre las metas de cobertura anunciadas, la sostenibilidad del gasto y la calidad de los servicios educativos en el mediano y largo plazo, particularmente en niveles que requieren inversión pública sostenida”, explica en un análisis Camila Lugo, investigadora el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Tags

Educación

