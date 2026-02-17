Publicidad

México

Julio Scherer Ibarra, de alfil del gobierno obradorista a escritor en contra de la 4T

El hijo de uno de los periodistas más reconocidos del país regresa a la escena pública con un libro donde señala a personajes clave del gobierno de López Obrador.
mar 17 febrero 2026 12:37 PM
Quién es Julio Scherer Ibarra, alfil del gobierno de AMLO que escribió el libro "Ni venganza ni perdón"
El abogado regresó a la escena pública del país con su más reciente libro Ni venganza ni perdón. Una amistad al filo del poder” en donde expone diversos episodios de la Cuarta Transformación. (Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

Julio Scherer Ibarra regresó a la escena pública en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el libro Ni venganza ni perdón. Una amistad al filo del poder, en donde cuenta episodios del gobierno de la Cuarta Transformación y cuando llegó a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador.

¿Quién es este personaje al que se le sugiere presentar pruebas de lo que escribe en sus páginas?

Julio Scherer Ibarra es hijo del periodista y fundador del semanario Proceso, Julio Scherer García, quien estuvo casado con Susana Ibarra.

Nació en el entonces llamado Distrito Federal, ahora CDMX, el 18 de diciembre de 1959. Tiene 66 años.

Estudió la licenciatura de Derecho en la FES Acatlán de la UNAM. En 2000 fundó una firma de abogados, en la que brindó asesorías jurídicas hasta 2018.

El abogado se sumó al proyecto de López Obrador en 2006, cuando fue parte del equipo jurídico que denunció el presunto fraude electoral en la elección presidencial en la que ganó Felipe Calderón Hinojosa con 0.58% de ventaja.

Con el paso de los años, Scherer Ibarra se convirtió en uno de los hombres más cercanos y de mayor confianza de López Obrador. En la última campaña a la presidencia de la República fue el operador político del abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia” y coordinador de Morena para la región sur-sureste.

Con la victoria del 1 de julio de 2018, Scherer Ibarra fue anunciado como el Consejero Jurídico de la Presidencia, cargo en el que estuvo casi tres años. Tras su designación en el gobierno de la Cuarta Transformación, en 2019 renunció al Consejo de Administración de la revista Proceso, para evitar conflicto de interés; sin embargo, estuvo envuelto en polémicas.

El 2 de septiembre de 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la renuncia de Scherer Ibarra.

“Quiero dar a conocer que el licenciado Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico del Ejecutivo federal, ha decidido dejar el cargo y encargo, porque va a reincorporarse como abogado. Julio es como mi hermano; nos ha ayudado mucho. Él es parte del proceso de transformación”, expresó López Obrador en ese entonces.

También es autor de los libros Impunidad: la quiebra de la ley, El dolor de los inocentes y La guerra sucia de 2006: los medios y los jueces. Es coautor del libro Compilación de comercialización y financiamiento a la mediana empresa y comercio.

Polémico libro

En el capítulo "El Infarto" de su libro Ni venganza ni perdón, Julio Scherer Ibarra recuerda uno de los episodios más graves para la salud del entonces dos veces candidato a la presidencia, en el que incluso pudo haber perdido la vida.

“El infarto coincidió con los preparativos de una gran marcha en contra de la reforma energética, que pretendía llegar a la Cámara de Diputados o al Zócalo, para luego tomar la Cámara. Creo que la presión que enfrentaba, sumada a los conflictos con tantos actores políticos que contravenían su postura, terminó provocándole el infarto”, recuerda el hombre que acompañó por varios años a López Obrador.

El texto es uno de los más solicitados en las ventas en línea; ante ello, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum afirmó que no lo leerá y lo llamó a que presente las denuncias correspondientes de los hechos de presunta corrupción por parte de integrantes del gobierno federal y que también aparece en el libro.

