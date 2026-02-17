Quién es Julio Scherer Ibarra, alfil del gobierno de AMLO que escribió el libro "Ni venganza ni perdón"

Julio Scherer Ibarra es hijo del periodista y fundador del semanario Proceso, Julio Scherer García, quien estuvo casado con Susana Ibarra.

Nació en el entonces llamado Distrito Federal, ahora CDMX, el 18 de diciembre de 1959. Tiene 66 años.

Estudió la licenciatura de Derecho en la FES Acatlán de la UNAM. En 2000 fundó una firma de abogados, en la que brindó asesorías jurídicas hasta 2018.

El abogado se sumó al proyecto de López Obrador en 2006, cuando fue parte del equipo jurídico que denunció el presunto fraude electoral en la elección presidencial en la que ganó Felipe Calderón Hinojosa con 0.58% de ventaja.

Con el paso de los años, Scherer Ibarra se convirtió en uno de los hombres más cercanos y de mayor confianza de López Obrador. En la última campaña a la presidencia de la República fue el operador político del abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia” y coordinador de Morena para la región sur-sureste.