México

Javier Duarte es vinculado a proceso por presunto peculado

El juez fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, el cual concluirá el 17 de agosto.
mié 18 febrero 2026 03:01 PM
Javier Duarte de Ochoa
Javier Duarte quería salir de la cárcel este mismo 2026. (Foto: Cuartoscuro.)

El exgobernador de Veracruz Javier Duarte permanecerá en prisión por orden del juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor. La determinación surge tras la imputación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), quien acusó a Duarte de desviar 5 millones de pesos destinados al Fondo para Apoyo a Personas con Discapacidad de Veracruz.

El juez fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, el cual concluirá el 17 de agosto. Esta resolución impide que Duarte salga de prisión, ya que estaba a solo dos meses de cumplir su primera condena.

La posibilidad de que el exgobernador obtuviera la libertad anticipada se desvaneció luego de que un juez le negara dicha solicitud, argumentando que aún enfrenta cargos por presunta obstrucción de una investigación relacionada con desapariciones forzadas.

En diciembre, la FGR presentó una nueva denuncia en contra de Duarte por el presunto desvío de 10 millones de pesos del presupuesto estatal durante su mandato (2012-2016).

La Fiscalía acusa a Javier Duarte de Ochoa de desviar fondos públicos en 2012, destinados originalmente a apoyar a personas con discapacidad, cuando ya era gobernador de Veracruz.

Javier Duarte de Ochoa
Estados

Autoridades imputan a Javier Duarte por el desvío de cinco mdp

El delito que se le imputa, el peculado, puede implicar una pena de hasta 14 años de prisión.

Duarte de Ochoa mantiene la esperanza de ser liberado en abril, cuando se complete su condena actual. No obstante, el nuevo proceso judicial puede retrasar o impedir su salida de prisión.

En noviembre de 2025, la juez federal Ángela Zamorano Herrera rechazó su solicitud de libertad anticipada, al considerar que el exgobernador no cumplió con todos los requisitos establecidos. Según la jueza, Duarte no participó en actividades de capacitación, educativas, deportivas ni laborales durante su tiempo en reclusión.

Javier Duarte
México

Jueza rechaza liberación anticipada para Javier Duarte

Duarte cumple condena de nueve años de cárcel después de declararse culpable por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Originalmente, Duarte fue acusado por autoridades mexicanas por delincuencia organizada. Después se reclasificó su delito.

Duarte de Ochoa fue gobernador de Veracruz entre diciembre de 2010 y octubre de 2016, cuando solicitó licencia ante el Congreso estatal por los señalamientos que tenía en su contra por corrupción y enriquecimiento ilícito. En ese momento, Flavino Ríos, quien era su secretario general, asumió su cargo.

El 25 de octubre de 2016, Javier Duarte fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual lo abanderó para ganar la elección de Veracruz en el 2010. Para ese momento, el político ya contaba con una ficha roja de Interpol y era buscado por agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Unos meses después, en abril de 2017, el expriista fue detenido en el poblado de Panajachel, en Guatemala, para luego ser extraditado a México.

