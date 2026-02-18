Sergio Mayer pide licencia para ir a La Casa de los Famosos: ¿pueden los diputados tener otro empleo?

El diputado plurinominal de Morena, Sergio Mayer Bretón, solicitó licencia por tiempo indefinido a su cargo para integrarse al reality show "La Casa de los Famosos", en su versión de Telemundo, luego de haber participado anteriormente en la edición transmitida por Televisa y ViX.

Su decisión reavivó el debate sobre si los legisladores pueden desempeñar otros trabajos y recibir un salario adicional. La respuesta depende del tipo de actividades que realicen y del estatus legal bajo el cual se encuentren, ya sea en funciones, con licencia temporal o con separación definitiva del cargo.