Sergio Mayer pide licencia para ir a La Casa de los Famosos: ¿pueden los diputados tener otro empleo?

No pueden tener dos cargos al mismo tiempo
La Constitución prohíbe que los diputados y senadores en funciones tengan otro empleo público con sueldo, ya sea en el gobierno federal o en los estados. Si desean aceptar otro cargo, primero deben pedir licencia a su Cámara y dejar temporalmente su labor legislativa.
Esta regla también aplica para los legisladores suplentes cuando están en funciones. Quien no la respete puede perder su cargo como diputado o senador.
Conclusiones del caso Sergio Mayer
En términos legales, Sergio Mayer no está cometiendo ninguna irregularidad. Pidió licencia en tiempo y forma, tal como lo marca la Constitución, y con ello puede realizar actividades remuneradas sin violar la ley. Es decir, se apegó al procedimiento y su participación en un reality show es válida desde el punto de vista jurídico.
Pero el tema va más allá de lo legal y abre un debate político y ético. La pregunta de fondo es si es correcto que un diputado que llegó al Congreso por Representación Proporcional —sin el respaldo directo del voto ciudadano— decida pausar su labor legislativa para entrar a un programa de entretenimiento, aun cuando el trámite sea legal.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el compromiso con el cargo, la responsabilidad pública y el papel que se espera de un legislador. No hay ilegalidad, pero sí una decisión que inevitablemente genera polémica y cuestionamientos.