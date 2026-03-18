El impacto de pasar la vida en celulares y redes sociales: 1 de cada 4 menores experimenta soledad no deseada

También alista una consulta a familias y docentes. La dependencia busca diseñar una política educativa que regule el uso de celulares y redes sociales en las escuelas, más allá de las normas individuales implementadas por algunos estados, como Querétaro, Morelos y Guerrero.

“Lo que buscamos, en lugar de demonizar o espantarnos ante estas herramientas, es entender las condiciones en que se están integrando a la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y qué consecuencias tienen en su bienestar, desarrollo, aprendizaje y salud mental”, declaró Mario Delgado, titular de la SEP, al inaugurar el primer foro de debate.

Redes sociales, ansiedad y depresión

Ya existe evidencia que identifica los primeros impactos negativos de la tecnología digital. Jonathan Haidt, psicólogo social y profesor de la Universidad de Nueva York, asegura que las pantallas están reconfigurando la infancia.

Los niños ya no crecen con juegos, interacción cara a cara y aprendizaje directo, sino pegados a teléfonos inteligentes, plataformas digitales, haciendo scroll infinito y en medio de una constante comparación social.

Referente del tema por su libro La generación ansiosa, advierte que este entorno hiperconectado golpea el bienestar de los más jóvenes.

“La salud mental de los adolescentes en todo el mundo comenzó a deteriorarse en la década de 2010, justo cuando los teléfonos inteligentes se volvieron omnipresentes y las plataformas de redes se rediseñaron en torno a algoritmos adictivos”, afirma.