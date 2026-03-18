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México

Detienen en CDMX a 'Lobo Menor', autor intelectual del magnicidio de Fernando Villavicencio

El presidente colombiano Gustavo Petro celebró la captura de ''uno de los criminales más buscados en Ecuador con vínculos con alias 'Iván Mordisco' y los carteles mexicanos''.
mié 18 marzo 2026 12:46 PM
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El grupo de 'Lobo Menor' tiene vínculos con el Cártel de Sinaloa. (Foto: Especial )

Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido como 'Lobo Menor' y señalado como líder de 'Los Lobos', fue capturado este miércoles en la zona de Polanco en la Ciudad de México, por ser el presunto autor intelectual del magnicidio de Fernando Villavicencio, quien buscaba la presidencia de Ecuador.

Autoridades informaron que a través de trabajos de inteligencia se ubicó a 'Lobo Menor' en la alcaldía Miguel Hidalgo de la capital mexicana, donde intentaba esconderse.

La Policía Nacional de Colombia aportó datos a la Secretaría de Seguridad mexicana para asegurar la captura.

Elementos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Instituto Nacional de Migración participaron en el operativo en Polanco.

El presidente colombiano Gustavo Petro dijo que la detención es con fines de extradición.

''El cabecilla de 'Los Lobos' es uno de los criminales más buscados en Ecuador con vínculos con alias 'Iván Mordisco' y los carteles mexicanos'', expuso.

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''Este resultado constituye un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional y ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México en la lucha frontal contra las redes multicrimen'', abundó.

El candidato presidencial y exlegislador ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado en Quito en agosto de 2023.

Antes de que ocurriera el crimen, Villavicencio denunció amenazas por parte del Cártel de Sinaloa.

“Hay una gravísima amenaza de uno de los capos del Cártel de Sinaloa, me refiero a alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia de que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida”, dijo Villavicencio ante medios de comunicación unos días antes.

El presidente colombiano Gustavo Petro hace un gesto mientras habla durante el evento "Dignidad y Democracia" en Ibague, Colombia, el 3 de octubre de 2025.
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“Esto lo que hace es confirmar que nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo, 20 años me la he jugado en este país en contra de estas estructuras”, agregó.

Investigaciones periodísticas han documentado la presencia de los cárteles de Sinaloa y Jalisco en Ecuador, donde de la misma forma que en México se disputan a sangre territorios.

En marzo de 2023, la ONU informó que una parte importante de la violencia en América Latina se debe a la rivalidad entre los aliados de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

'Los Lobos' son vinculados al Cártel de Sinaloa.

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Tras el ataque y homicidio de Fernando Villavicencio, el entonces presidente ecuatoriano Guillermo Lasso prometió que el crimen no quedaría impune. Tuvieron que pasar años para la captura de 'El Lobo'.

Villavicencio, que contaba con una intención de voto del 7.5%, según un último sondeo, fue atacado a disparos en un acto de campaña en Quito.

Villavicencio, nacido en la provincia andina de Chimborazo, fue un exsindicalista de la petrolera estatal Petroecuador y luego periodista, que denunció supuestas pérdidas millonarias en contratos petroleros y otros actos de corrupción.

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Ecuador Homicidio Violencia

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