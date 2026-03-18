Detienen en CDMX a 'Lobo Menor', autor intelectual del magnicidio de Fernando Villavicencio

Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido como 'Lobo Menor' y señalado como líder de 'Los Lobos', fue capturado este miércoles en la zona de Polanco en la Ciudad de México, por ser el presunto autor intelectual del magnicidio de Fernando Villavicencio, quien buscaba la presidencia de Ecuador.

Autoridades informaron que a través de trabajos de inteligencia se ubicó a 'Lobo Menor' en la alcaldía Miguel Hidalgo de la capital mexicana, donde intentaba esconderse.

La Policía Nacional de Colombia aportó datos a la Secretaría de Seguridad mexicana para asegurar la captura.

Elementos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Instituto Nacional de Migración participaron en el operativo en Polanco.

El presidente colombiano Gustavo Petro dijo que la detención es con fines de extradición.

''El cabecilla de 'Los Lobos' es uno de los criminales más buscados en Ecuador con vínculos con alias 'Iván Mordisco' y los carteles mexicanos'', expuso.