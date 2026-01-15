Gobierno federal busca consensos sobre Reforma Electoral ante amagos de PT y Verde

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, inició este jueves el diálogo con partidos aliados a Morena para la construcción de una Reforma Electoral que tenga los votos de todo el bloque oficialista.

La funcionaria federal se reunió con Alberto Anaya, el líder del Partido del Trabajo (PT), horas después de que la bancada petista en la Cámara de Diputados amagara con no respaldar la propuesta presidencial.

El miércoles, el diputado federal petista Reginaldo Sandoval señaló que sin el PT, Morena no tendrá los votos suficientes para aprobar reformas constitucionales. También cuestionó si era necesaria una Reforma Electoral cuando el país debería estar concentrado en otros asuntos, como las amenazas de Donald Trump.