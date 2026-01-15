Publicidad

México

Gobierno federal busca consensos sobre Reforma Electoral ante amagos de PT y Verde

Integrantes del Partido del Trabajo y el Partido Verde se han mostrado en desacuerdo con elementos que podrían integrar la Reforma Electoral de Sheinbaum.
jue 15 enero 2026 09:00 PM
Conferencia Gobernación productores agrícolas
Rosa Icela Rodríguez forma parte de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, inició este jueves el diálogo con partidos aliados a Morena para la construcción de una Reforma Electoral que tenga los votos de todo el bloque oficialista.

La funcionaria federal se reunió con Alberto Anaya, el líder del Partido del Trabajo (PT), horas después de que la bancada petista en la Cámara de Diputados amagara con no respaldar la propuesta presidencial.

El miércoles, el diputado federal petista Reginaldo Sandoval señaló que sin el PT, Morena no tendrá los votos suficientes para aprobar reformas constitucionales. También cuestionó si era necesaria una Reforma Electoral cuando el país debería estar concentrado en otros asuntos, como las amenazas de Donald Trump.

Morena, el PT y el Partido Verde han caminado juntos desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En bloque han votado polémicas reformas como la que anexó a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la que mandó a las urnas a los integrantes del Poder Judicial.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en voz del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, ya se expresó a favor de continuar respaldando las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, dejó en claro que no se apoyará una reforma que busque reducir los lugares de plurinominales ni el financiamiento público a partidos políticos.

''Nuestra disposición al diálogo totalmente, y la certeza de que llegaremos a conclusiones que sean beneficiosas para la democracia mexicana y que nos permitan a los partidos que somos minorías, seguir participando para poder alcanzar una condición diferente'', dijo.

Reforma electoral llevaría a intervención de Sheinbaum
Congreso

Organizaciones nacionales y extranjeras presentan 7 claves mínimas para Reforma Electoral

Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, dijo hoy que si no existía un acuerdo con el PT y el Verde, no sería conveniente que se presente una Reforma Electoral.

En la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la iniciativa de reforma electoral aún no está lista, aunque adelantó algunos de los puntos que se incluirán en la propuesta.

Entre los aspectos se destaca la intención de reducir el gasto en las elecciones, garantizar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y asegurar una representación adecuada para las minorías.

La iniciativa de Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum será presentada en tres semanas, de acuerdo con líderes morenistas que acudieron a la reunión en que la Comisión Presidencial presentó su propuesta de cambios constitucionales para el sistema electoral mexicano.

Este mismo jueves, expertos nacionales e internacionales delinearon siete elementos básicos que deberá garantizar la próxima Reforma Electoral mexicana, sobre la que existe preocupación, pues se ha adelantado que sus ejes serán la austeridad y la simplificación.

En su documento establecieron como mínimos la prevalencia de financiamiento público a los partidos, la permanencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y del régimen de representación proporcional, entre otros.

