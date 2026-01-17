Publicidad

Congreso

Senadores del PVEM reiteran que no apoyarán una reforma electoral que reduzca los plurinominales

El senador Luis Armando Melgar y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde, insisten en que no respaldarán una reforma electoral que considere la reducción de asientos plurinominales.
sáb 17 enero 2026 08:51 PM
El senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín advirtió que no respaldará una reforma electoral que contemple la reducción de los escaños plurinominales. (Foto: Facebook/ Jorge Carlos Ramírez Marín)

Este sábado, los senadores del Partido Verde Ecologista de México, Luis Armando Melgar y Jorge Carlos Ramírez Marín, reiteraron que no respaldarán una eventual reforma electoral que contemple la reducción de los escaños plurinominales en el Congreso de la Unión.

En declaraciones ofrecidas este sábado a Radio Fórmula por separado, ambos legisladores dejaron en claro que su bancada no acompañará ninguna iniciativa que debilite el principio de representación proporcional ni que ponga en riesgo el equilibrio del sistema democrático.

Los senadores coincidieron en que, aunque hasta ahora no existe una iniciativa formal presentada ante el Congreso, han circulado comentarios y planteamientos preliminares que resultan preocupantes para su bancada.

Ramírez Marín subrayó que el posicionamiento del PVEM surge a partir de versiones públicas, no de una propuesta concreta. “No hay todavía ni siquiera un documento de trabajo”, afirmó, y precisó que lo único conocido es una presentación realizada por la comisión creada por el Poder Ejecutivo, sin que ésta haya sido formalizada ante los partidos políticos.

En ese contexto, advirtió que el Verde no acompañará cambios que afecten la independencia de las autoridades electorales, que reduzcan los espacios plurinominales o que impliquen recortes inequitativos al financiamiento público.

“No coincidimos en una reducción de plurinominales que teje en desventaja a la representación de las minorías”, sostuvo.

Por su parte, el senador Luis Armando Melgar enfatizó que, con la información disponible hasta el momento, los planteamientos que se han mencionado públicamente no fortalecen la democracia.

“Eliminar plurinominales, cambiar la fórmula de cómo se van a elegir, todo eso no abona para una democracia participativa”, señaló.

Recordó que la representación proporcional surgió en la década de los setenta para abrir espacios a partidos que no podían ganar distritos de mayoría y garantizar su presencia en el Congreso.

Melgar defendió la vigencia del actual sistema electoral al destacar que ha permitido la alternancia política.

“Las reglas electorales que hoy tenemos son buenas. Con esas reglas ganó Morena en el 18 y con esas ganó en el 24, y ganó bien en ambos casos. ¿Por qué, si las reglas son buenas, ir contra ellas?”, cuestionó.

En ese sentido, enfatizó, “lo de los plurinominales definitivamente el Verde no va a apoyar eso, porque eso va en contra de nosotros”.

El legislador dejó claro que la alianza política del Verde no implica una renuncia a sus principios.

“Somos respetuosos, pero por ningún motivo nos vamos a ver avasallados en tomar decisiones que no correspondan a nuestros valores”, afirmó y concluyó, “yo, Luis Armando Melgar, no voy a votar por eso. Cada quien es dueño de su voto”.

Ambos senadores insistieron en que si bien hay un acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, en este momento se está a la espera de mantener un diálogo para trabajar en la reforma electoral, pero señalaron que, por principio, no acompañarán una reforma que debilite la representación proporcional, la equidad entre partidos o la autonomía del sistema electoral.

El posicionamiento del Verde es clave porque Morena no cuenta por sí sola con la mayoría calificada para aprobar la reforma y necesita de sus aliados legislativos. Aunque el Partido del Trabajo ha reiterado su alianza política con el oficialismo tras reuniones con Gobernación, no ha expresado un respaldo explícito a la reforma.

En ese escenario, el debate de fondo no es solo técnico, sino político: si la reforma busca fortalecer el sistema electoral o concentrar poder. Mientras la Claudia Sheinbaum prepara el envío de la iniciativa al Congreso, el mensaje del Verde es claro: sin consensos reales y sin respeto a la pluralidad, no habrá votos automáticos.

