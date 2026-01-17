Senadores del PVEM reiteran que no apoyarán una reforma electoral que reduzca los plurinominales

Los senadores coincidieron en que, aunque hasta ahora no existe una iniciativa formal presentada ante el Congreso, han circulado comentarios y planteamientos preliminares que resultan preocupantes para su bancada.

Ramírez Marín subrayó que el posicionamiento del PVEM surge a partir de versiones públicas, no de una propuesta concreta. “No hay todavía ni siquiera un documento de trabajo”, afirmó, y precisó que lo único conocido es una presentación realizada por la comisión creada por el Poder Ejecutivo, sin que ésta haya sido formalizada ante los partidos políticos.

En ese contexto, advirtió que el Verde no acompañará cambios que afecten la independencia de las autoridades electorales, que reduzcan los espacios plurinominales o que impliquen recortes inequitativos al financiamiento público.

“No coincidimos en una reducción de plurinominales que teje en desventaja a la representación de las minorías”, sostuvo.

Por su parte, el senador Luis Armando Melgar enfatizó que, con la información disponible hasta el momento, los planteamientos que se han mencionado públicamente no fortalecen la democracia.

“Eliminar plurinominales, cambiar la fórmula de cómo se van a elegir, todo eso no abona para una democracia participativa”, señaló.

Recordó que la representación proporcional surgió en la década de los setenta para abrir espacios a partidos que no podían ganar distritos de mayoría y garantizar su presencia en el Congreso.